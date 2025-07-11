«Это просто кошмар»: ИИ показал, как гиганты из «Атаки титанов» выглядели бы в жизни — больше всех пугает один (видео)

Теперь поклонники понимают, какого было разведкорпусу и остальным жителям.

Когда нейросети не пишут школьникам рефераты и не выслушивают от пользователей жалобы на токсичных коллег, они берутся за переработку поп-культуры. В этот раз ИИ показал, как выглядели бы гиганты из «Атаки титанов» в формате реалистичного CGI.

И если вам казалось, что в оригинале они и так достаточно пугающие — подождите, пока не увидите их здесь. Результат получился одновременно залипательным и тревожным, ведь лица вроде бы и человеческие, но в каком виде…

Пропорции, текстуры, мимика — все вместе выглядит как тот самый сон при температуре 39. Под роликом фанаты пишут:

«Я понимаю всех солдат, которые замирали в ужасе»,

«Они очень жуткие…»,

«Теперь ясно, почему солдаты так от них уносились».

Пользователи даже нашли самого пугающего титана. И им, конечно, оказался тот самый улыбающийся титан:

«Самый страшный титан у Дины»,

«Дина — это просто кошмар»,

«Я теперь еще год буду от нее отходить».

В общем, ролик хоть и короткий, но впечатление оставляет сильное. После него остается лишь радоваться, что все это — выдумки Исаямы, и никаких титанов в реальности не существует. А то пришлось бы не сладко.

Ранее мы писали: Девочкам — красивые мальчики, мальчикам — хтонь и кровь: в топ-3 аниме от Медведевой нет «Ван-Пис», да и «Атаку титанов» не ищите