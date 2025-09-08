«Я — бронированный титан, а он — колоссальный»: тест ко дню рождения Исаямы — покажет, какой вы гигант из «Атаки титанов»

29 августа легендарному мангаке исполнилось 39 лет. Чем не повод вспомнить хитовый тайтл?

29 августа создателю «Атаки титанов» Хадзимэ Исаяме исполнилось 39 лет. Ещё в 19 он получил одобрение издательства Kodansha на ваншот — короткую версию будущей эпопеи.

Но судьба тайтла сложилась иначе, и путь к успеху занял время: первая глава культовой манги вышла лишь 5 лет спустя, когда Исаяме было 24. И довольно быстро манга, а после и аниме, стали феноменом, затронувшим сердца миллионов.

Эта вселенная, наполненная тайнами, борьбой за свободу и сложными персонажами, заставляет задуматься о природе человека, страхе и силе духа. Каждый зритель находит в ней что-то своё: одни — экшн и эпичные сражения, другие — философскую глубину и эмоциональные потрясения.

По случаю праздника, предлагаем пройти тест и узнать, каким титаном вы могли бы стать в этом суровом мире. Ваши решения, характер и инстинкты — всё это отразится в результате.

Готовы узнать, скрывается ли в вас непоколебимый Атакующий или же неумолимый Колосс? Тогда вперед!

