25 сентября 2025 18:15
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу

Если думаете, что они разлученные в детстве брат и сестра — ошибаетесь.

В мире «Атаки титанов» многое построено на тонких деталях и сложных связях между персонажами. Одним из таких моментов является фамилия «Аккерман», которая сразу привлекает внимание фанатов.

На этом фоне часто возникает вопрос: Микаса и Леви родственники или нет? И если да, то в какой степени?

Да, родственники, но весьма отдаленные. Полностью проследить точное родство сложно, и многое остаётся предметом фанатских теорий. Важно, что они точно не брат и сестра, и во взаимоотношениях соблюдают иерархию и звания, а не семейные роли.

К слову, одна из популярных теорий гласит:

«Рассмотрим семейное древо Аккерманов начиная с деда. У него было 2 ребёнка — приёмный и родной. У родного родились Кенни и Кушель.

Далее у Кушель рождается сын, а через несколько лет Микаса рождается у приёмного сына деда Аккермана. Получается — Микаса двоюродная сводная тётя Леви».

Итог: Леви и Микаса — родственники, но не брат и сестра. Их связь проявляется через наследие линии Аккерманов, а фамилия указывает на уникальные способности, а не на прямую кровную близость.

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
