Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось

16 августа 2025 11:50
Идеальный баланс драмы и боевика.

Есть истории, которые читаешь и забываешь. Есть главы, которые перелистываешь, чтобы добраться до экшена. А есть «О Революции» — часть истории, который западает в душу сильнее, чем любая арка об Эрене и Микасе.

Это не просто третья глава манги «Атака титанов: Без сожалений» — это концентрат всего, за что фанаты любят Леви, и манифест того, почему он стал культовой фигурой в аниме-мире.

Леви, Леви и еще раз Леви

С первых страниц тебя выбрасывает в гущу событий. Эрвин идёт на риск, зачисляя Леви, Фурлана и Изабель в Разведкорпус без стандартного инструктажа. В казармах — недоверие, интриги и рассуждения о том, чем так выделяется новичок-коротышка кроме своей ненависти к грязи и желанию все держать в чистоте.

Впрочем, зритель не заскучает, Аккерман быстро покажет на тренировках, почему он носит звание лучшего бойца Эльдии.

Он двигается как смерч, его техника — нестандартная, дерзкая, настолько быстрая, что опытные солдаты теряют уверенность. Командиры недовольны, Эрвин Смит потирает руки, а зрители ликуют — именно таких сцен с Леви им и не хватало в основной истории.

Почему арка выделяется среди прочих

В «О Революции» нет ни одного лишнего штриха. Тут есть юмор в диалогах, напряжение в боевых сценах и разъяснение, почему Аккерман, выходец из трущоб стал доверенным лицом самого Эрвина. Нам показывают, как быстро диаметрально разные персонажи поняли друг друга.

Если кто-то спросит, с чего начать знакомство с Леви, чтобы сразу понять, за что его боготворят, ответ будет прост — начните с этой главы или спин-оффа «Атака титанов: Выбор без сожалений».

Неразумные, но умом и сообразительностью отличаются: в «Атаке» титаны съели тысячи из-за одного конкретного человека.

Фото: Кадры из аниме «Атака титанов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
