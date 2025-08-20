Меню
Без «Атаки титанов» и «Поднятия уровня» в топ-3 популярных аниме 2025 года: дерзкий новичок в Японии оставил с носом даже «Ван-Пис»

20 августа 2025 08:27
Тайтлу без году неделя, а он уже №1.

В России «Атака титанов», «Монолог фармацевта» или другой относительно свежий хит «Поднятие уровня в одиночку» стабильно держат лидерство во всевозможных чартах. Но в Поднебесной реальность оказалась другой: по данным FlixPatrol, в первой половине 2025 года японцы выбрали совсем других фаворитов.

Лидеры топа: сенен против легенды

Первое место досталось «Дням Сакамото», неожиданному новичку, который обошел даже признанный столп «Ван-Пис». У наемника на пенсии, ведущего тихую жизнь, — 24,4 млн просмотров, у «Ван-Писа» — 23,4 млн.

Замыкает тройку «Наруто: Ураганные хроники», у которого 22,9 млн просмотров. Только вот оригинальный «Наруто» оказался лишь на 9-й строчке — зритель явно устал пересматривать самые первые серии.

Кто не дотянул

«Истребитель демонов» уверенно держит 4-е место, но уступил тройке сененов. «Атака титанов» сползла на пятую строчку, а «Охотник х Охотник» — на шестую. Еще больший сюрприз: «Монологи фармацевта» обогнали не только «Наруто», но и «Семь смертных грехов».

Классика вроде «Блича» или «Жемчуг дракона» в чартах и вовсе не появилась — похоже, японцы переключились на более свежие и динамичные проекты.

Победа «Дней Сакамото» показывает: зрителям нужны бодрые, лаконичные истории, а не только саги длиной в тысячу серий. При этом старожилы — «Ван-Пис» и «Наруто: Ураганные хроники» — все еще удерживают позиции и получают свои десятки миллионов просмотров, но потихоньку уходят в тень.

Ранее мы писали: Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов» и других тайтлов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
