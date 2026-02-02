Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Ждали «Гачиакуту 2», а получим лайв-экшен от режиссера «Атаки титанов»: продолжение выйдет уже в мае 2026-го, но не в виде аниме

2 февраля 2026 07:00
Такой вот бонус для любителей Рудо.

Тёмное фэнтези «Гачиакута», ставшее главным аниме-открытием 2025 года с рейтингом 8.22 на MyAnimeList, не собирается останавливаться на одном сезоне. Сразу после феноменального успеха 24-серийной адаптации авторы объявили о масштабном расширении вселенной.

Проект получит не только долгожданное продолжение на экране, но и необычную экранизацию в реальности — сценическую постановку в Японии.

Планы на 2026-й

Пока фанаты ломают голову над судьбой главного героя Рудо после финала первого сезона, создатели готовят для них лайв-экшен. В мае и июне 2026 года в токийском театре Stellar Ball и киотском театре Rohm пройдёт сценическая адаптация.

Трейлер уже показал, как на сцене воссоздают ключевой момент падения Рудо в «Яму». Главные роли исполнят звёзды японской театральной сцены: Хикару Имамаки (Рудо) и Юта Татибана (Энджин). Режиссёром выступит Го Уэки, известный по амбициозному мюзиклу «Атака титанов».

Успех аниме

Этот шаг подтверждает, что «Гачиакута» переросла статус просто успешного аниме и стала полноценным культурным феноменом в Японии. Создание качественной театральной постановки — дорогой и сложный процесс, на который идут только с уверенными в своей силе франшизами.

И, конечно, сердца фанатов согрела официальная новость о втором сезоне аниме. Создатели уже представили две праздничные иллюстрации от автора манги Кэя Ураны и главного режиссёра аниме Хидэёси Андо. Точная дата релиза пока не называется (ждать раньше конца 26-го глупо), но решение о продолжении принято сразу после завершения первого сезона, что говорит об огромной уверенности студии и правообладателей в проекте.

«Соло прокачка» наделала шума в топ-5 аниме 2025 года — Сон Джин-ву уделал финал «Моей геройской академии» с «Гачиакутой».

Фото: Кадр из аниме «Гачиакута»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
