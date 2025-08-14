Меню
Не «Поднятием уровня в одиночку» едины: топ-5 аниме-боевиков, которые фанатам жанра точно стоит посмотреть

14 августа 2025 07:00
Кадры из аниме «Королевство» и «Маги: Волшебный лабиринт»

Тут найдется как что-то похожее на хитовое аниме, так и что-то совершенно другое.

С каждым годом популярность аниме как жанра кино растет в геометрической прогрессии, и это подтверждают выходящие один за другим телесериалы, собирающие у экранов миллионы зрителей по всему миру.

В этом году, например, лидирующую позицию определенно точно занимает «Поднятие уровня в одиночку» — японский анимационный сериал получил высочайшие оценки за чуть ли не все свои аспекты.

В мире аниме, однако, найдется намного больше достойных проектов, которые фанатам «Поднятие уровня в одиночку» точно стоит оценить — в ожидании анонса третьего сезона.

«Королевство» (2012 — )

Сейчас аниме с историческим контекстом пользуются таким же большим спросом, но именно «Королевство» задало такой темп еще более десятилетия назад, в свое время не получив заслуженного внимания от зрителей.

Действие разворачивается в охваченном войной Китае, где раб Ли Синь во что бы то ни стало попытается получить титул величайшего генерала. «Королевство» уступает «Поднятию уровня в одиночку» с точки зрения анимации по очевидным причинам, но при этом не кажется от этого менее эпичным — смесь исторической драмы и боевика делает свое дело.

«Наруто» (2002 — 2017)

Не «Поднятием уровня в одиночку» едины: топ-5 аниме-боевиков, которые фанатам жанра точно стоит посмотреть

Хотя сериал завершился еще несколько лет назад, фанаты жанра признают, что «Наруто» вполне может обойти даже самые современные аниме-проекты — хотя бы потому, что именно этот сериал считается первопроходцем жанра в целом.

В центре сюжета — Наруто Удзумаки и его друзья, начинающие ниндзя, которым предстоит доказать свои способности за пределами академии. В «Наруто» сбалансированно все — и фоновая история, и сцены битв, и сам динамичный сюжет в целом, так что жаловаться на то, что шоу может показаться устаревшим, точно не приходится.

«Атака титанов» (2013 — 2023)

Этот сериал тоже уже не конкурент «Поднятию уровня в одиночку» после своего завершения, но при этом от сравнений с «Атакой титанов» тому тоже не уйти — просто потому, что «Атака титанов» считается современным шедевром в мире аниме.

Похвалы сериал удостоился за грамотно построенный сюжет, интересных персонажей и развитие важных тем в самой истории, что в совокупности и обеспечило «Атаке титанов» такую бешеную популярность. Помимо всего прочего, шоу не забыло и о главном элементе аниме-проектов, разбавив сюжет огромным количеством эпичных битв.

«Рубеж Шангри-ла» (2023 — )

Кадр из сериала «Рубеж Шангри-ла»

Сериал отличает довольно необычный сюжет, в котором центральное место занимает мир видеоигр — в нем живет подросток Ракуро, охотник за нелепыми и дефектными играми, которому однажды предлагают сыграть в самую популярную и высокотехнологичную игру современности «Рубеж Шангри-Ла».

В отличие от «Поднятия уровня в одиночку», в «Рубеже Шангри-ла» есть место и для второстепенных персонажей, которым уделяется гораздо больше внимания и в гораздо более расслабленном тоне.

«Маги: Волшебный лабиринт» (2012 — 2014)

Основанная на сказке об Алладине, одноименная манга превратилась в сериал, который, на удивление многим поклонникам, ограничился всего лишь двумя сезонами. С «Поднятием уровня в одиночку» «Магов» объединят то, что в обоих сериалах нашлось место увлекательным приключениям в подземелье, где герои то и дело встречают самые разные ловушки, сражаются с врагами и объединяются в команды с другими, не менее интересными персонажами.

Хотя «Маги: Волшебный лабиринт» и отличается по своей атмосфере, фанатам жанра он точно придется по душе.

Кстати, некоторые фанаты жанра смогли найти что-то более увлекательное, чем «Поднятие уровня в одиночку» — о других сериалах, претендующих на звание лучшего аниме-шоу этого года, мы уже рассказывали здесь.

Фото: Кадры из сериалов «Королевство», «Наруто», «Маги: Волшебный лабиринт», «Рубеж Шангри-ла»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
