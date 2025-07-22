Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA

Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA

22 июля 2025 17:09
Кадры из сериала «Атака титанов»

Чтобы не запутаться в сезонах и ответвлениях — вот чёткий гайд.

Если вы только собираетесь посмотреть «Атаку титанов», то вы точно не одиноки. Этот тайтл — один из самых мощных представителей сёнена, где за масштабными сражениями скрываются философские темы, политика, моральные дилеммы и, конечно, куча неожиданных поворотов.

Однако перед стартом многие задаются логичным вопросом: в каком порядке смотреть? Ведь помимо основных сезонов есть ещё фильмы и OVA, и легко запутаться.

Спокойно. Сейчас разложим всё по полочкам — от самого начала до финала.

1. «Атака титанов» — Сезон 1

25 эпизодов (2013)

С этого всё начинается. Мир за стенами, титаны, герои — и первые загадки, которые потом перевернут всё с ног на голову.

2. OVA: «Атака титанов»

Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA

3 эпизода (2013–2014)

Короткие дополнительные серии, которые погружают в повседневную жизнь персонажей и расширяют вселенную. Отличное дополнение к основному сюжету.

3. OVA: «Выбор без сожалений»

2 эпизода (2014–2015)

Предыстория Леви и его пути в Разведкорпус. Мрачная, динамичная и эмоционально мощная линейка о доверии, выборе и боли.

4. «Атака титанов» — Сезон 2

12 эпизодов (2017)

История начинает набирать темп: появляются новые ключевые персонажи, тайны становятся глубже, а атмосфера — всё напряжённее.

5. OVA: «Потерянные девушки»

Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA

3 эпизода (2017-2018)

Три отдельные истории, посвящённые Микасе и Анни. Медитативные, личные и в чём-то даже более трагичные, чем основной сюжет.

6. «Атака титанов» — Сезон 3

22 эпизода (2018-2019)

В первой половине будет больше интриг и политики внутри стен. Темп чуть сбавляется, но сюжет становится глубже, раскрывая устройство мира.

Во второй половине вас ждут одни из самых напряжённых и эмоциональных серий во всей франшизе. Эпическая битва и первые серьёзные ответы.

7. «Атака титанов: Финал» — Сезон 4

30 эпизодов (2020–2021)

Действие переносится в другой уголок мира, появляются новые персонажи и абсолютно новый взгляд на конфликт. Затем сюжет окончательно сворачивает в масштабную драму и философскую дилемму. Начинается обратный отсчёт до финала.

Последние две серии сезона это фильмы «Атака титанов: Финал — Заключительная глава» и «Атака титанов: Финал — Заключительная глава» (часть 2).

Они показывают абсолютный финал всей истории. Зрители получают ответы на все вопросы и тут же ставится точка, после которой хочется просто посидеть в тишине.

Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA

К слову, есть еще полнометражный фильм «Атака титанов: Заключительная глава — Последняя атака» (2024) — это объединённая версия двух финальных частей 2023 года с обновлённой графикой.

Его можно целиком смотреть вместо двух последних эпизодов 4-го сезона, если хочется цельного впечатления. А что касается OVA, их можно глянуть и после всех 4-х сезонов, если не хочется отвлекаться.

Что еще есть по «Атаке титанов»?

Есть рекапы, пересказывающие события нескольких эпизодов:

  • «Атака титанов: Багровые луки и стрелы» (2014) — (1 сезон, 1-13 серия);
  • «Атака титанов: Крылья свободы» (2015) — (1 сезон, 14-25 серия);
  • «Атака титанов: Рёв пробуждения» (2018) — (2 сезон целиком);
  • «Атака титанов: Хроника» (2020) — (первые 3 сезона).

А еще есть пародийные серии в стиле chibi:

  • «Атака титанов: Театр с монстрами — Вперёд, кадетский корпус!» (2013–2014);
  • «Атака! Титаны средней школы» (2015);
  • «Атака титанов 3: Спецвыпуски» (2018–2019);
  • «Атака титанов: Финал — Спецвыпуски», (2021).
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA

Все эти эпизоды можно смело посмотреть уже после завершения основной ветки. И совет напоследок: не читайте комментарии под сериями и не гуглите персонажей — спойлеров по «Атаке титанов» всё ещё очень много.

Лучше погружайтесь в слепую — будет сильнее эффект. Приятного просмотра — и держитесь крепче. Этот тайтл бьёт не хуже, чем бронированный титан (а кто это такой — скоро узнаете).

Ранее мы писали: Значок, что ты не дурачок: в топ-5 самых гениальных аниме-героев всех времен не попали ни Момо с Фрирен, ни умники из «Атаки титанов»

Фото: Кадры из сериала «Атака титанов»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет Читать дальше 26 июля 2025
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет Читать дальше 25 июля 2025
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам $49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам Читать дальше 25 июля 2025
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео) «Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео) Читать дальше 24 июля 2025
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3 Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3 Читать дальше 24 июля 2025
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия Читать дальше 24 июля 2025
«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ «Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ Читать дальше 24 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше