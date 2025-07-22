Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA

Если вы только собираетесь посмотреть «Атаку титанов», то вы точно не одиноки. Этот тайтл — один из самых мощных представителей сёнена, где за масштабными сражениями скрываются философские темы, политика, моральные дилеммы и, конечно, куча неожиданных поворотов.
Однако перед стартом многие задаются логичным вопросом: в каком порядке смотреть? Ведь помимо основных сезонов есть ещё фильмы и OVA, и легко запутаться.
Спокойно. Сейчас разложим всё по полочкам — от самого начала до финала.
1. «Атака титанов» — Сезон 1
25 эпизодов (2013)
С этого всё начинается. Мир за стенами, титаны, герои — и первые загадки, которые потом перевернут всё с ног на голову.
2. OVA: «Атака титанов»
3 эпизода (2013–2014)
Короткие дополнительные серии, которые погружают в повседневную жизнь персонажей и расширяют вселенную. Отличное дополнение к основному сюжету.
3. OVA: «Выбор без сожалений»
2 эпизода (2014–2015)
Предыстория Леви и его пути в Разведкорпус. Мрачная, динамичная и эмоционально мощная линейка о доверии, выборе и боли.
4. «Атака титанов» — Сезон 2
12 эпизодов (2017)
История начинает набирать темп: появляются новые ключевые персонажи, тайны становятся глубже, а атмосфера — всё напряжённее.
5. OVA: «Потерянные девушки»
3 эпизода (2017-2018)
Три отдельные истории, посвящённые Микасе и Анни. Медитативные, личные и в чём-то даже более трагичные, чем основной сюжет.
6. «Атака титанов» — Сезон 3
22 эпизода (2018-2019)
В первой половине будет больше интриг и политики внутри стен. Темп чуть сбавляется, но сюжет становится глубже, раскрывая устройство мира.
Во второй половине вас ждут одни из самых напряжённых и эмоциональных серий во всей франшизе. Эпическая битва и первые серьёзные ответы.
7. «Атака титанов: Финал» — Сезон 4
30 эпизодов (2020–2021)
Действие переносится в другой уголок мира, появляются новые персонажи и абсолютно новый взгляд на конфликт. Затем сюжет окончательно сворачивает в масштабную драму и философскую дилемму. Начинается обратный отсчёт до финала.
Последние две серии сезона это фильмы «Атака титанов: Финал — Заключительная глава» и «Атака титанов: Финал — Заключительная глава» (часть 2).
Они показывают абсолютный финал всей истории. Зрители получают ответы на все вопросы и тут же ставится точка, после которой хочется просто посидеть в тишине.
К слову, есть еще полнометражный фильм «Атака титанов: Заключительная глава — Последняя атака» (2024) — это объединённая версия двух финальных частей 2023 года с обновлённой графикой.
Его можно целиком смотреть вместо двух последних эпизодов 4-го сезона, если хочется цельного впечатления. А что касается OVA, их можно глянуть и после всех 4-х сезонов, если не хочется отвлекаться.
Что еще есть по «Атаке титанов»?
Есть рекапы, пересказывающие события нескольких эпизодов:
- «Атака титанов: Багровые луки и стрелы» (2014) — (1 сезон, 1-13 серия);
- «Атака титанов: Крылья свободы» (2015) — (1 сезон, 14-25 серия);
- «Атака титанов: Рёв пробуждения» (2018) — (2 сезон целиком);
- «Атака титанов: Хроника» (2020) — (первые 3 сезона).
А еще есть пародийные серии в стиле chibi:
- «Атака титанов: Театр с монстрами — Вперёд, кадетский корпус!» (2013–2014);
- «Атака! Титаны средней школы» (2015);
- «Атака титанов 3: Спецвыпуски» (2018–2019);
- «Атака титанов: Финал — Спецвыпуски», (2021).
Все эти эпизоды можно смело посмотреть уже после завершения основной ветки. И совет напоследок: не читайте комментарии под сериями и не гуглите персонажей — спойлеров по «Атаке титанов» всё ещё очень много.
Лучше погружайтесь в слепую — будет сильнее эффект. Приятного просмотра — и держитесь крепче. Этот тайтл бьёт не хуже, чем бронированный титан (а кто это такой — скоро узнаете).
Ранее мы писали: Значок, что ты не дурачок: в топ-5 самых гениальных аниме-героев всех времен не попали ни Момо с Фрирен, ни умники из «Атаки титанов»