Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком

В кресле режиссера — Тим Бертон, так что зрелище явно будет стоящее.

Представьте, что Энни Леонхарт в какой-то момент до финала «Атаки титанов» решила забросить разборки марлийцев с элдийцами и… отправилась устраивать личную жизнь. Представили? А Тиму Бертону и представлять не надо — он уже снимает фильм, в котором гигантская «Женская особь» с личной драмой не крушит стены ради идеологии, а страдает от токсичного брака и случайного контакта с НЛО.

Речь о следующем проекте легендарного режиссера — ремейке «Атаки 50-футовой женщины» — классического sci-fi трэша 1958 года, в котором героиня после встречи с инопланетянами вырастает до гигантских размеров и мстит мужу-изменщику.

В новой версии великаншу сыграет Марго Робби, которая еще и продюсирует фильм через свою студию LuckyChap. Warner Bros. проект не отпускает с начала 2024 года, и сейчас он внезапно ожил — с режиссером Бертоном и крупнокалиберной звездой в касте.

Поначалу над сценарием трудилась Джиллиан Флинн («Исчезнувшая»), но теперь студия ищет нового автора. Что не отменяет сути: это будет история о женщине, которая становится по-настоящему большой.

И если кто-то способен превратить гигантскую депрессивную женскую ярость в сюрреалистичный ромком с шевелящимися кустами и неоновыми слезами — это, конечно, Бертон.

Звучит дико? Возможно. Но после хитовой «Барби» и последнего «Отряда самоубийц» неудивительно, что Warner снова делают ставку на абсурд, и снова — с Марго.

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