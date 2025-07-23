Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком

Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком

23 июля 2025 19:05
Марго Робби

В кресле режиссера — Тим Бертон, так что зрелище явно будет стоящее.

Представьте, что Энни Леонхарт в какой-то момент до финала «Атаки титанов» решила забросить разборки марлийцев с элдийцами и… отправилась устраивать личную жизнь. Представили? А Тиму Бертону и представлять не надо — он уже снимает фильм, в котором гигантская «Женская особь» с личной драмой не крушит стены ради идеологии, а страдает от токсичного брака и случайного контакта с НЛО.

Речь о следующем проекте легендарного режиссера — ремейке «Атаки 50-футовой женщины» — классического sci-fi трэша 1958 года, в котором героиня после встречи с инопланетянами вырастает до гигантских размеров и мстит мужу-изменщику.

Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком

В новой версии великаншу сыграет Марго Робби, которая еще и продюсирует фильм через свою студию LuckyChap. Warner Bros. проект не отпускает с начала 2024 года, и сейчас он внезапно ожил — с режиссером Бертоном и крупнокалиберной звездой в касте.

Поначалу над сценарием трудилась Джиллиан Флинн («Исчезнувшая»), но теперь студия ищет нового автора. Что не отменяет сути: это будет история о женщине, которая становится по-настоящему большой.

И если кто-то способен превратить гигантскую депрессивную женскую ярость в сюрреалистичный ромком с шевелящимися кустами и неоновыми слезами — это, конечно, Бертон.

Звучит дико? Возможно. Но после хитовой «Барби» и последнего «Отряда самоубийц» неудивительно, что Warner снова делают ставку на абсурд, и снова — с Марго.

Ранее мы также писали: Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Атака титанов», из фильма «Атака 50-футовой женщины» (1993)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия Читать дальше 24 июля 2025
«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ «Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ Читать дальше 24 июля 2025
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины Читать дальше 24 июля 2025
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA Читать дальше 22 июля 2025
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера Читать дальше 26 июля 2025
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать Читать дальше 26 июля 2025
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет Читать дальше 26 июля 2025
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера Читать дальше 26 июля 2025
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере Читать дальше 26 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше