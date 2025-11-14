«В смысле без Микасы? Вы с ума сошли?»: на Западе назвали 5 лучших аниме-героинь в истории – и фанам «Атаки титанов» будет больно

Если вы открыли очередной западный рейтинг аниме и решили сразу проверить, есть ли там Микаса, Сейлор Мун и Мисато – плохие новости: кого-то точно обидят. На этот раз отличились журналисты портала FandomWire, опубликовавшие список из пяти «лучших женских персонажей в истории аниме».

Комментарии под статьей быстро превратились в кипящий котел фанатской ярости:

«В смысле без Микасы? Вы с ума сошли?» – пожалуй, самый вежливый из них, и да – удаляются недовольные комменты, кажется, даже быстрее, чем пишутся новые.

Кто вошел в «святую пятерку»

На пятом месте – Фрирен из «Провожающей в последний путь Фрирен». Та самая задумчивая эльфийка, которая медитирует над скоротечностью человеческой жизни, переживает потери и заново учится чувствовать.

Ее любят за философию, а критикуют за «отсутствие драйва» – хотя поклонники «медленных» аниме уверены: именно за эту спокойную грусть Фрирен и обожают миллионы.

Следом – Усаги Цукино, она же Сейлор Мун. Тут без сюрпризов: ни один список про женские персонажи не обходится без главной защитницы любви и справедливости.

Но FandomWire пошел дальше – напомнил, что Сейлор Мун «в теории могла бы одолеть Гоку или Сайтаму». Тут никто не спорит – именно с нее началась эпоха героинь, способных спасти мир и при этом расплакаться над неудачным свиданием.

Третье место – Маомао из «Монолога фармацевта». У нее нет суперсил, зато есть острый ум и врожденная тяга к расследованиям. Она решает дворцовые загадки быстрее, чем зритель успевает моргнуть, и выглядит как герой детектива, случайно попавший в гаремник.

Ее образ – смесь Шерлока Холмса и скромной служанки, которая знает больше, чем все советники императора. За последние два года Маомао стала символом «новой героини» – не в броне и не в мини-юбке, а с книгой и усталым видом.

Почетный пьедестал

Серебро получила Джолин Куджо из «Невероятных приключений ДжоДжо». Первая и единственная женщина-ДжоДжо, которая наследует легендарную фамилию и умудряется не потерять индивидуальность.

Ее история – сплошная битва за выживание и самоопределение. Джолин бросают в тюрьму, предают, испытывают на прочность, но она остается собой: упрямая, храбрая и немного безумная. Ее не идеализируют, и в этом ее сила.

А золото досталось Нико Робин из «Ван-Пис». На фоне тысяч персонажей, прошедших через франшизу, именно Робин выделяется глубиной. Когда-то враг, потом соратница, теперь – душа команды Соломенной шляпы.

Робин воплощает то, чего так не хватает многим женским персонажам: тихую, взрослую силу без истерик и поз.

А где Микаса и Мисато?

В комментариях заслуженно вопрошали: как можно делать «лучших в истории» без Микасы Аккерман – символа стойкости и немой преданности, или хотя бы Мисато Кацураги из «Евангелиона» – женщины, в которой сочетаются хаос, вина, любовь и алкоголь? Для многих фанатов отсутствие этих имен выглядит как кощунство.

В обсуждениях вспомнили и Тихиро из «Унесенных призраками», и Мотоко Кусанаги из «Призрака в доспехах» – их тоже нет.

Но если отбросить фанатские страсти, у рейтинга есть своя логика. В нем почти нет привычных «икон» и сексуализированных образов – вместо этого выбраны женщины, написанные с уважением и нюансами.

Это героини, которые плачут, ошибаются, учатся, взрослеют. Для индустрии, где женские персонажи десятилетиями сводились к фансервису, уже само это достижение.

Так что да, Микаса, возможно, заслуживает быть в топе. Но сам факт, что теперь спорят не о том, есть ли в аниме сильные женщины, а о том, кто именно из них лучше, уже говорит о переменах.

