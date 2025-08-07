Неразумные, но умом и сообразительностью отличаются: в «Атаке» титаны съели тысячи из-за одного конкретного человека

В мире «Атаки титанов» титаны не едят животны, не трогают мертвецов, птиц и рыбу. Они охотятся только на живых людей, хотя в их телах нет органов пищеварения.

Технически они являются мечтой развития вегетарианцев, ведь питаются энергией солнца, но настойчиво продолжают нападать на Эльдию. Не поверите, но все это время причина крылась в одном конкретном человеке.

Титаны едят людей не из-за голода, а из-за отчаяния

Каждый из них — бывший человек, эльдиец превращённый в монстра с одним шансом вернуться: поглотить разумного титана — одного из Девяти.

Их желание есть инстинктивное, животное, заложенное на уровне ДНК. Титаны не понимают, кто из жертв обладает нужной силой, поэтому нападают на всех подряд. Имир съела Марселя — и стала человеком.

Но погодите, ведь Дина Фриц игнорирует Бертольда, но находит мать Эрена, скажете вы. Да, все верно, и тут мы подходим к главной загадке титанов. Дину подальше от Бертольда направил сам Эрен, получив силу Прародителя и возможность манипулировать титанами и временем.

Он знал, что в будущем Бертольд сыграет свою роль и практически сам отдал приказ уничтожить свою мать, чтобы стать уничтожителем мира. А кто еще мог манипулировать титанами? Вот тут начинается самое интересное.

Многовековая месть людям

Разгадка в том, что титаны едят людей потому, что Имир Фриц так решила. Первая в мире носительница гена Титана, которой человечество отплатило предательством, всю жизнь ненавидела свое окружение.

А после смерти — создала «Пути» и, возможно, вложила в каждое чудовище команду мстить. Вот и вышло, что ненавистные ей эльдийцы истребляли сами себя, брат пожирал брата.

А чтобы стереть с лица земли тех, кто превратил её в оружие. Так что вся «Атака титанов» может быть не о борьбе людей за свободу. А о проклятии, которое они сами заслужили. Потому не удивляйтесь, что титаны улыбаются, когда жуют.

