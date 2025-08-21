Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»

Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»

21 августа 2025 19:00
Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»

А ведь темы в тайтле поднимают... специфические.

Иногда кажется, что в аниме-индустрии уже не осталось пространства для сенсаций: рекорды «Атаки титанов» и «Ван-Пис» выглядят вечными, «Наруто» и «Код Гиасс» навсегда застолбили свои места в топах. Но летом 2025-го на арену вышел «Первородный грех Такопи» и сделал то, чего не удавалось никому.

Мини-сериал по манге изначально воспринимался как «мрачная диковинка». Шесть эпизодов, странный инопланетный осьминог с миссией дарить счастье, девочка Сидзука, переживающая травлю и насилие, — казалось бы, слишком нишевая история. Но результат ошеломил: все серии получили на IMDb оценки выше 9 баллов.

Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»

Пятая и вовсе взлетела до 9,7, а средний показатель — 9,55.

Для сравнения: у «Атаки титанов» и «Поднятия уровня» есть отдельные эпизоды с 9,8, но удерживать такой высокий уровень на протяжении всего сезона не удалось никому.

Феномен «Такопи» в том, что он совмещает форму с содержанием: внешне — яркая анимация и почти детский дизайн персонажей, внутри — жёсткая драма про депрессию, суицидальные мысли и боль, от которой не убежишь даже с гаджетами пришельца. Каждая серия оставляет зрителя с вопросом:

«А что, если счастье — недостижимая иллюзия?»

Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»

Рекорд IMDb стал отражением не только хайпа, но и того, как сильно аниме тронуло аудиторию. На фоне лёгких исекаев и приключенческих тайтлов «Такопи» выглядел почти антиподом — произведением, которое режет по живому и заставляет задуматься.

Получится ли у него взять титул «Аниме года-2026»? Пока неизвестно. Но ясно одно: после «Первородного греха Такопи» планка для всей индустрии взлетела слишком высоко.

Ранее мы писали: Без «Атаки титанов» и «Поднятия уровня» в топ-3 популярных аниме 2025 года: дерзкий новичок в Японии оставил с носом даже «Ван-Пис»

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов», «Первородный грех Такопи»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
5 комментариев
Без «Атаки титанов» и «Поднятия уровня» в топ-3 популярных аниме 2025 года: дерзкий новичок в Японии оставил с носом даже «Ван-Пис» Без «Атаки титанов» и «Поднятия уровня» в топ-3 популярных аниме 2025 года: дерзкий новичок в Японии оставил с носом даже «Ван-Пис» Читать дальше 20 августа 2025
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали Читать дальше 22 августа 2025
Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер Читать дальше 22 августа 2025
Резня с первой серии: ключевые спойлеры ко 2 сезону «Миротворца» слили накануне премьеры — Джон Сина проживет недолго Резня с первой серии: ключевые спойлеры ко 2 сезону «Миротворца» слили накануне премьеры — Джон Сина проживет недолго Читать дальше 22 августа 2025
«Фейспалм ловил чаще, чем смеялся»: 2 сезон «Необъятного океана» хуже первого во всем — и «слитый» в Сеть финал это подтвердил «Фейспалм ловил чаще, чем смеялся»: 2 сезон «Необъятного океана» хуже первого во всем — и «слитый» в Сеть финал это подтвердил Читать дальше 20 августа 2025
Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор Читать дальше 20 августа 2025
«Часики-то тикают»: Бен Стиллер передумал снимать 3 сезон хитового «Разделения» — военное кино оказалось важней «Часики-то тикают»: Бен Стиллер передумал снимать 3 сезон хитового «Разделения» — военное кино оказалось важней Читать дальше 20 августа 2025
175 тысяч долларов за серию: лишь один актер в «Сверхах» греб деньги лопатой — а остальные довольствовались крохами 175 тысяч долларов за серию: лишь один актер в «Сверхах» греб деньги лопатой — а остальные довольствовались крохами Читать дальше 20 августа 2025
У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел У Сноу вдвое меньше, чем у Беса — и речь не про замок: Дейнерис на «Игре престолов» заработала $20 млн, и лишь один коллега ее обошел Читать дальше 20 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше