Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»

Иногда кажется, что в аниме-индустрии уже не осталось пространства для сенсаций: рекорды «Атаки титанов» и «Ван-Пис» выглядят вечными, «Наруто» и «Код Гиасс» навсегда застолбили свои места в топах. Но летом 2025-го на арену вышел «Первородный грех Такопи» и сделал то, чего не удавалось никому.

Мини-сериал по манге изначально воспринимался как «мрачная диковинка». Шесть эпизодов, странный инопланетный осьминог с миссией дарить счастье, девочка Сидзука, переживающая травлю и насилие, — казалось бы, слишком нишевая история. Но результат ошеломил: все серии получили на IMDb оценки выше 9 баллов.

Пятая и вовсе взлетела до 9,7, а средний показатель — 9,55.

Для сравнения: у «Атаки титанов» и «Поднятия уровня» есть отдельные эпизоды с 9,8, но удерживать такой высокий уровень на протяжении всего сезона не удалось никому.

Феномен «Такопи» в том, что он совмещает форму с содержанием: внешне — яркая анимация и почти детский дизайн персонажей, внутри — жёсткая драма про депрессию, суицидальные мысли и боль, от которой не убежишь даже с гаджетами пришельца. Каждая серия оставляет зрителя с вопросом:

«А что, если счастье — недостижимая иллюзия?»

Рекорд IMDb стал отражением не только хайпа, но и того, как сильно аниме тронуло аудиторию. На фоне лёгких исекаев и приключенческих тайтлов «Такопи» выглядел почти антиподом — произведением, которое режет по живому и заставляет задуматься.

Получится ли у него взять титул «Аниме года-2026»? Пока неизвестно. Но ясно одно: после «Первородного греха Такопи» планка для всей индустрии взлетела слишком высоко.

Ранее мы писали: Без «Атаки титанов» и «Поднятия уровня» в топ-3 популярных аниме 2025 года: дерзкий новичок в Японии оставил с носом даже «Ван-Пис»