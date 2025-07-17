Значок, что ты не дурачок: в топ-5 самых гениальных аниме-героев всех времен не попали ни Момо с Фрирен, ни умники из «Атаки титанов»

Армин Арлерт, Фрирен, Момо — все эти имена хорошо знакомы даже тем, кто смотрит аниме не чаще одного тайтла в год, и все эти имена — синоним одного слова: «интеллект». Портал CBR составил топ-5 самых умных аниме-героев — и угадайте, что? Вышеуказанной троицы в списке не оказалось.

Пятое место — харизматичный осьминог-учитель Коро-сенсей из «Класса убийц». Он сперва взорвал Луну, а потом взялся прокачивать лузеров из 3-Е класса до лучших учеников школы. Его хитроумный план до последней серии заставлял всех ломать голову — и зрителей, и персонажей.

Четвертым идет Киотака Аяно Кодзи из «Добро пожаловать в класс превосходства». Он притворяется серой мышью, хотя на деле играет всеми вокруг, как шахматными фигурами. Для пущего троллинга этот гений даже нарочно пишет экзамены ровно наполовину правильно — просто потому что может.

На бронзе — доктор Вегапанк из «Ван-Пис», человек, который выглядит как ходячий Эйнштейн с высунутым языком и опередил время лет на 500 в плане технологий. Любая наука ему по зубам — от биологии до роботостроения.

Серебро получает культовый L из «Тетради смерти». Самый великий детектив аниме, который почти докопался до Киры и наверняка бы довел дело до конца, если бы не Рэм.

А золотой значок за интеллект — у Лелуша Британского из «Код Гиас». Тот самый школьник, что одной харизмой и своей Гиасс-способностью замутил переворот против целой империи. Он переиграл всех: и друзей, и врагов, и целый мир.

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