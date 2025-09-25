Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Леви и Микаса — сильнейшие герои «Атаки титанов», но кто из них величайший? ИИ вычислил лучшего бойца главного аниме XXI века

Леви и Микаса — сильнейшие герои «Атаки титанов», но кто из них величайший? ИИ вычислил лучшего бойца главного аниме XXI века

25 сентября 2025 15:07
Леви и Микаса — сильнейшие герои «Атаки титанов», но кто из них величайший? ИИ вычислил лучшего бойца главного аниме XXI века

Нейронка сравнивала сразу по нескольким критериям.

Споры о том, кто круче — капитан Леви или Микаса Аккерман — стары как мир «Атаки титанов». Фанаты десятилетиями ломали копья на форумах, сравнивая скорость, силу и боевой дух двух величайших бойцов Разведкорпуса. Но что, если доверить этот вечный вопрос холодному, беспристрастному искусственному интеллекту?

Мы попросили нейросеть оценить все известные данные о способностях, подвигах и физиологии обоих персонажей, и вот какой вердикт она вынесла.

Леви и Микаса — сильнейшие герои «Атаки титанов», но кто из них величайший? ИИ вычислил лучшего бойца главного аниме XXI века

Беспристрастный алгоритм: какие параметры считал ИИ

Чтобы сравнение было честным, ИИ анализировал не просто «крутость», а конкретные тактико-технические характеристики:

  1. Физические данные: сила, скорость, выносливость, ловкость.
  2. Боевое мастерство: владение оборудованием отряда разведки, техника владения холодным оружием, тактическое мышление.
  3. Боевой опыт и результативность: количество побежденных титанов, включая особых, выживаемость в критических ситуациях.
  4. Психоэмоциональная устойчивость: способность действовать под давлением, сохраняя хладнокровие.

ИИ не учитывал сюжетную значимость или симпатии зрителей — только голые, поддающиеся анализу факты из вселенной.

Леви и Микаса — сильнейшие герои «Атаки титанов», но кто из них величайший? ИИ вычислил лучшего бойца главного аниме XXI века

Вердикт ИИ: Леви — статистически непобедимый солдат

Проанализировав массив данных, искусственный интеллект однозначно признал Леви Аккермана сильнейшим бойцом. И вот почему:

  • Скорость и точность: Леви демонстрирует феноменальную, за гранью человеческого, скорость атаки и чистоту движений. Его знаменитые схватки со Звероподобным титаном — эталон эффективности. ИИ оценил этот показатель как максимально возможный.
  • Результативность против элитных целей: На счету Леви — победа над Звероподобным титаном (неоднократно), эпичная битва за Трост и сражение с отрядом Кенни. Микаса, при всей ее мощи, чаще сражалась с обычными титанами, а ее победы над особыми (как Анна Леонхарт) были более драматичными, но менее техничными.
  • Хладнокровие: Способность Леви принимать ледяные, безэмоциональные решения в самом пекле боя (например, пожертвовать товарищами ради выполнения миссии) алгоритм оценил как ключевое тактическое преимущество перед более эмоциональной Микасой.
Леви и Микаса — сильнейшие герои «Атаки титанов», но кто из них величайший? ИИ вычислил лучшего бойца главного аниме XXI века

Почему Микаса — величайший воин, но не сильнейший

Это не значит, что ИИ назвал Микасу слабой. Анализ подтвердил, что она — абсолютный пик человеческих возможностей, следующий сразу за Леви.

Ее показатели силы и инстинктов бойца почти идентичны ее однофамильцу. Однако алгоритм выделил два фактора, которые ставят ее на второе место:

  1. Эмоциональная привязка к Эрену. ИИ отметил, что в критические моменты решения Микасы могут диктоваться не тактической целесообразностью, а желанием защитить Эрена. Это делает ее поведение чуть более предсказуемым и уязвимым.
  2. Отсутствие опыта командования высшего уровня. Леви, как капитан, годами принимал стратегические решения и нес ответственность за жизни подчиненных. Этот опыт дает ему микроскопическое, но решающее преимущество в тактическом кругозоре.
Леви и Микаса — сильнейшие герои «Атаки титанов», но кто из них величайший? ИИ вычислил лучшего бойца главного аниме XXI века

Итог: машина против человеческого сердца

Таким образом, ИИ вынес сухой, но обоснованный вердикт: в гипотетическом бою один на один, в условиях чистого эксперимента, Леви одержал бы победу с вероятностью выше 90%.

Однако именно здесь начинается магия «Атаки титанов». Сила Микасы всегда была не в безупречной статистике, а в ее человечности.

Ее ярость, преданность и любовь — это та самая «движущая сила», которая в финале позволила ей сделать то, что не удалось никому другому. ИИ может рассчитать идеального солдата, но он никогда не поймет силу, которая ломает любые алгоритмы.

Так что да, формально ИИ прав — Леви сильнее. Но именно Микаса оказалась тем, кому суждено было поставить точку в этой истории. Вывод каждый допишет сам.

Ранее мы писали: Эрен умер — личная жизнь сразу наладилась: за кого в «Атаке титанов» по итогу вышла замуж Микаса

Фото: Кадр из сериала «Атака титанов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде «Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде Читать дальше 2 октября 2025
Не ради «ми-ми-ми»: почему Почиту в «Человеке-бензопиле» сделали таким милым? У создателя манги есть по-настоящему мрачный ответ Не ради «ми-ми-ми»: почему Почиту в «Человеке-бензопиле» сделали таким милым? У создателя манги есть по-настоящему мрачный ответ Читать дальше 1 октября 2025
«Не хочу, боюсь, никому не нужен»: «Евангелион» вышел ровно 30 лет назад, и ИИ объяснил смысл шедевра так, что поймут даже школьники «Не хочу, боюсь, никому не нужен»: «Евангелион» вышел ровно 30 лет назад, и ИИ объяснил смысл шедевра так, что поймут даже школьники Читать дальше 1 октября 2025
Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле» Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле» Читать дальше 1 октября 2025
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Читать дальше 30 сентября 2025
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное… «Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное… Читать дальше 29 сентября 2025
На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney! На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney! Читать дальше 3 октября 2025
«Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово «Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово Читать дальше 2 октября 2025
«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита» «”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита» Читать дальше 1 октября 2025
«Что вы оба в ней нашли?»: даже Химэно не понимала, почему Аки понравилась Макима — а мы сейчас объясним «Что вы оба в ней нашли?»: даже Химэно не понимала, почему Аки понравилась Макима — а мы сейчас объясним Читать дальше 1 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше