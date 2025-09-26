Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят

Меню
26 сентября 2025 11:50
Переживают за подрастающее поколение.

«Атака титанов» штурмом захватила весь мир. Постапокалиптическая история Хадзимэ Исаямы о человечестве, выживающем за стенами, успела стать мировым рекордсменом.

В 2021 году финальный сезон аниме даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как «самое востребованное аниме-телешоу». Сложно посчитать, сколько у «Титанов» фанатов — от Токио до Лос-Анджелеса. Однако везде есть исключения: где-то от тайтла отмахнулись из-за законов, а где-то — из-за принципов.

Черный список

12 июня 2015 года Министерство культуры КНР занесло «Атаку титанов» в черный список. И запретило не только аниме, но и мангу. В одной компании с ними оказались «Тетрадь смерти», «Токийский гуль», «Эльфийская песнь» и еще три десятка известных японских творений.

Причина? Все просто: насилие, кровь, моральные нарушения. Китайская цензура блокирует любой проект, где есть убийства, жестокость, откровенные сцены или «преступления против общественной морали».

А в «Титанах» насилия хватает: людей жрут гиганты, стены рушатся, герои гибнут пачками. Но вот пункт про «откровенные сцены» вызывает вопросы.

Честно говоря, ничего такого провокационного не вспоминается. Даже если такие эпизоды проскальзывали, то уж точно не на таком уровне, из-за которого стоит закрывать целое шоу.

Другими словами: последнее слово всегда за государством. А государство особенно щепетильно относится к интересам молодого поколения.

Южнокорейский кейс

К слову, в Южной Корее «Титаны» не запрещены, но и любви к ним зрители особой не питают. Причина — не сюжет и не кровь, а личность автора. Он не раз вызывал скандалы своими недвусмысленными постами про японскую оккупацию Кореи и провоцировал политические дебаты.

Для корейцев это слишком болезненная тема, так что аниме, даже будучи доступным, вызвало волну неприятия. Люди без всяких запретов решили оградить себя от контента, который им не по душе.

Фото: Кадры из аниме «Атака титанов»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
