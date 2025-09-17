«Атака титанов» в лаптях из карбона: продолжение «Киберслава» показали избранным — нашли отсылки к Балабанову (и слишком много обнаженки)

Какому-нибудь Netflix такой колорит и не снился.

Первый день фестиваля «Новый сезон» закрывала новая серия «Киберслава». И зал к такому, кажется, готов не был. Дебютный эпизод, вышедший еще в новогодние праздники, стал настоящим событием, но после столь долгого молчания многие боялись: не окажется ли продолжение слабее? Судя по первым рецензиям, опасались зря.

«Киберслав» держит марку и еще сильнее укрепляет за собой статус самого ожидаемого российского анимационного проекта последних лет.

Наш «Ведьмак» и славянский киберпанк

Кинокритик «Комендант кинокрепости» называет проект «нашим Ведьмаком» — и это определение теперь мелькает во всех обсуждениях.

Главный герой действительно чем-то напоминает Геральта: изгой, работающий на тех, кто его презирает, и одновременно борющийся с внутренним чудовищем. Но при этом мир вокруг него совершенно иной — смесь древнерусской мифологии, религиозных образов и высоких технологий.

«Хеллбой встречает Трех богатырей», — так сформулировал рецензент, и точнее не скажешь.

Визуал как «Кастлвания», нуар как в Голливуде

Telegram-канал Another Day of Sundance отметил, что анимация «Киберслава» уже сегодня способна конкурировать с «Кастлванией» от Netflix.

«В кадре чувствуется смешение японских, славянских и европейских кровей», — пишет автор.

Особенно хвалят нуарный заход второй серии: пропажа княгини превращает сюжет в нечто вроде «Китайского квартала» с элементами хоррора. Правда, нашлось место и претензиям — панчлайны героя получились блеклыми, а эротические сцены местами сделаны топорно.

Но это не мешает итоговой оценке:

«Любо!»

«Атака титанов» в лаптях из карбона

Автор канала «Кино под белое сухое» подходила к просмотру с недоверием, но вышла из зала в полном восторге.

Сравнения щедрые: от «Евангелиона» и «Стального алхимика» до «Трех богатырей в жанре меха».

Да, сериал 18+ и он не стесняется показывать кровь и наготу, но главное — ощущение уникальности. Авторы балансируют между иронией и драмой, мифом и технологией, и все это неожиданно органично.

«Сделано фанатами и для фанатов»

«Бюллетень кинопрокатчика» называет сериал «вещью штучной» и восторгается даже глоссарием — словечки вроде «сиволапый тундрюк», «карачун» (привет, «Жмурки»!) и «мразец» делают вселенную осязаемой.

Во втором эпизоде наконец-то появляется полноценная злодейка, сюжет усложняется, драйв не пропадает. Кровищи много, а обнаженки, правда, местами «перебор», уточняют обзорщики:

«С одной стороны, местами до смешного излишне, с другой — приводит к одному из самых нелепых заблюриваний в истории современной российской киноиндустрии».

Что дальше?

Пока «Кинопоиск» хранит молчание о датах релиза «для простых смертных», но известно, что сразу три новые серии покажут в декабре на Comic Con Игромир. Значит, есть шансы, что зрители дождутся продолжения до конца года.

«Киберслав» долго шел к экрану: проект анонсировали еще в 2018-м, первую серию выпустили лишь в конце 2024-го, и вот теперь дело двинулось с мертвой точки.

Судя по первым отзывам, оно того стоило. Наши критики единодушны: у российской анимации появился зубастый конкурент западным сериалам. А значит, ждать оставшиеся серии теперь только интереснее.

