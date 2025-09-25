Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Хорошо, что в мире «Атаки титанов» нет психологов: Леви Аккермана отец бросил дважды

Хорошо, что в мире «Атаки титанов» нет психологов: Леви Аккермана отец бросил дважды

25 сентября 2025 16:07
Хорошо, что в мире «Атаки титанов» нет психологов: Леви Аккермана отец бросил дважды

Но вместо проработки травм, коротышка начал вымещать злобу на титанах.

Леви Аккерман из «Атаки титанов» родился в подземном городе — грязном и нищем месте, куда законники загоняли всех, кто был им не нужен. Его мать, Кушель Аккерман, работала в борделе этого злачного уголка Парадиза.

Имя отца неизвестно: это был один из клиентов, и в каноне Исаяма не даёт ни намёков, ни подробностей. Именно отец первым отвернулся от Леви и бросил его. Позже эта ситуация повторилась, но сейчас поговорим о детстве героя.

Каким рос Леви

Кенни Аккерман, старший брат Кушель, советовал сестре бросить болезненного ребёнка, но она отказалась. Она решила воспитать Леви сама. В итоге всё оказалось ещё жестче: болезнь свела её в могилу, и мальчик остался один, умирающий от голода, сидящий рядом с телом матери.

Хорошо, что в мире «Атаки титанов» нет психологов: Леви Аккермана отец бросил дважды

Именно в этот момент Кенни, уже работавший в рядах полиции, снова появился в жизни семьи. Он нашёл племянника и впервые проявил редкое для себя сострадание — забрал мальчишку под своё крыло.

Жестокое воспитание

В течение нескольких лет Кенни тренировал Леви. Он учил его обращаться с ножом, драться, выживать в условиях, где слабым нет места. Вместе с этим в мальчике проснулась сила клана Аккерман — внутренняя энергия, дающая сверхчеловеческие способности в бою.

Хорошо, что в мире «Атаки титанов» нет психологов: Леви Аккермана отец бросил дважды

Но, несмотря на заботу, Кенни не считал себя настоящим родителем: для него это было скорее «подготовка к жизни».

В какой-то момент он понял, что научил Леви всему, что считал нужным. После одной драки, в которой подросток вышел победителем, Кенни просто ушёл.

Хорошо, что в мире «Атаки титанов» нет психологов: Леви Аккермана отец бросил дважды

Так Леви бросили в очередной раз, причем сделал это мужчина, заменивший парню отца. Для Леви это стало уроком: никто не задерживается рядом надолго.

Хорошо, что в мире «Атаки титанов» нет психологов: Леви Аккермана отец бросил дважды

В дальнейшем юный Аккерман встретил Фарлана. Тот испытал его в уличной драке с бандой головорезов, и Леви в одиночку победил всех. Так они стали бизнес-партнёрами, а вскоре и друзьями, организовав собственную банду.

Именно там Леви впервые увидел другой подход к жизни: Фарлан делил прибыль так, чтобы помогать слабым, например, выделив больше денег раненому Яну. Для Леви это стало неожиданным уроком — что сила может существовать рядом с заботой.

Хорошо, что в мире «Атаки титанов» нет психологов: Леви Аккермана отец бросил дважды

Отсутствие отца, смерть матери и уход Кенни сделали Леви тем, кем он стал — человеком, который доверяет единицам и никогда не полагается на чужую доброту. Как Леви попал в Разведкорпус — это уже совсем другая история.

Английские имена, немецкие песни, японские лица: какие национальности у персонажей Атаки Титанов? Неразумные, но умом и сообразительностью отличаются: в «Атаке» титаны съели тысячи из-за одного конкретного человека.

Фото: Кадр из аниме «Атака титанов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить Читать дальше 30 сентября 2025
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест) «Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест) Читать дальше 29 сентября 2025
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку Читать дальше 29 сентября 2025
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное… «Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное… Читать дальше 29 сентября 2025
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы Читать дальше 28 сентября 2025
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят Читать дальше 26 сентября 2025
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы Читать дальше 26 сентября 2025
«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится «Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится Читать дальше 30 сентября 2025
3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца 3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца Читать дальше 30 сентября 2025
«Она запела на русском, и я перестал дышать»: «Человек-бензопила: История Резе» покорила даже хейтеров — недостатков буквально ноль «Она запела на русском, и я перестал дышать»: «Человек-бензопила: История Резе» покорила даже хейтеров — недостатков буквально ноль Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше