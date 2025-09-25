Хорошо, что в мире «Атаки титанов» нет психологов: Леви Аккермана отец бросил дважды

Леви Аккерман из «Атаки титанов» родился в подземном городе — грязном и нищем месте, куда законники загоняли всех, кто был им не нужен. Его мать, Кушель Аккерман, работала в борделе этого злачного уголка Парадиза.

Имя отца неизвестно: это был один из клиентов, и в каноне Исаяма не даёт ни намёков, ни подробностей. Именно отец первым отвернулся от Леви и бросил его. Позже эта ситуация повторилась, но сейчас поговорим о детстве героя.

Каким рос Леви

Кенни Аккерман, старший брат Кушель, советовал сестре бросить болезненного ребёнка, но она отказалась. Она решила воспитать Леви сама. В итоге всё оказалось ещё жестче: болезнь свела её в могилу, и мальчик остался один, умирающий от голода, сидящий рядом с телом матери.

Именно в этот момент Кенни, уже работавший в рядах полиции, снова появился в жизни семьи. Он нашёл племянника и впервые проявил редкое для себя сострадание — забрал мальчишку под своё крыло.

Жестокое воспитание

В течение нескольких лет Кенни тренировал Леви. Он учил его обращаться с ножом, драться, выживать в условиях, где слабым нет места. Вместе с этим в мальчике проснулась сила клана Аккерман — внутренняя энергия, дающая сверхчеловеческие способности в бою.

Но, несмотря на заботу, Кенни не считал себя настоящим родителем: для него это было скорее «подготовка к жизни».

В какой-то момент он понял, что научил Леви всему, что считал нужным. После одной драки, в которой подросток вышел победителем, Кенни просто ушёл.

Так Леви бросили в очередной раз, причем сделал это мужчина, заменивший парню отца. Для Леви это стало уроком: никто не задерживается рядом надолго.

В дальнейшем юный Аккерман встретил Фарлана. Тот испытал его в уличной драке с бандой головорезов, и Леви в одиночку победил всех. Так они стали бизнес-партнёрами, а вскоре и друзьями, организовав собственную банду.

Именно там Леви впервые увидел другой подход к жизни: Фарлан делил прибыль так, чтобы помогать слабым, например, выделив больше денег раненому Яну. Для Леви это стало неожиданным уроком — что сила может существовать рядом с заботой.

Отсутствие отца, смерть матери и уход Кенни сделали Леви тем, кем он стал — человеком, который доверяет единицам и никогда не полагается на чужую доброту. Как Леви попал в Разведкорпус — это уже совсем другая история.

