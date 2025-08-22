Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)

Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)

22 августа 2025 22:00
Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)

И как со всем этим связан метеорит.

Мрачный и величественный город Стохес из «Атаки Титанов» был расположен на восточном краю Стены Сина и стал ареной многих ключевых битв.

Его суровая каменная архитектура, окруженная гигантскими стенами, стала одним из символов вселенной. И не все фанаты тайтла знают, что у этого места есть реальный прототип в современной Европе.

Причем не просто какие-нибудь декорации, а настоящий живой город.

Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)

Нёрдлинген — немецкий Стохес

Этот городок с почти сказочным названием Нёрдлинген находится в Германии (Бавария, округ Швабия).

Его уникальность в том, что он расположен внутри метеоритного кратера Нёрдлингенский Рис, а его исторический центр имеет идеальную круглую форму, с сохранившейся крепостной стеной по периметру.

Именно эта стена и плотная застройка средневекового центра делают его поразительно похожим на локацию из аниме. Вот как это все выглядит:

Реакция фанатов

Когда поклонники «Атаки Титанов» узнают об этом месте, их реакция оказывается вполне предсказуемой:

«Решено, переезжаю туда», — классическая мечта оказаться внутри вселенной любимого аниме.

А вот что еще подметили зрители:

«Оч похоже, только стена маловата, и всего одна»,

«Я была в этом городе, это фантастика»,

«Сперва прочитала как "Швабрия" и подумала, что это прям рай для Леви».

Да уж, учитывая любовь капрала Аккермана к уборке, в «Швабрии» ему бы наверняка понравилось. Хотя и просто Швабия наверняка бы угодила, ведь там наконец не будет титанов.

Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)

Итог

Если вам всегда хотелось почувствовать себя членом разведкорпуса, который загадочно глядит вдаль и высматривает, нет ли на горизонте титанов, то Нёрдлинген — идеальное место.

Никаких гигантов вы, конечно не встретите (к счастью), зато там есть отличное немецкое пенное и полное ощущение, что ты попал в аниме. А Леви бы одобрил чистоту улиц, это точно.

Ранее мы писали: «Чую, как бомбят фанаты "Клинка"»: 10 аниме, увеличивших продажи манги до 408 тысяч — №1 оказался ромком с рейтингом 8.8

Фото: Кадры из сериала «Атака Титанов»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов» Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов» Читать дальше 21 августа 2025
Без «Атаки титанов» и «Поднятия уровня» в топ-3 популярных аниме 2025 года: дерзкий новичок в Японии оставил с носом даже «Ван-Пис» Без «Атаки титанов» и «Поднятия уровня» в топ-3 популярных аниме 2025 года: дерзкий новичок в Японии оставил с носом даже «Ван-Пис» Читать дальше 20 августа 2025
Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов» Дрогон — далеко не последний живой дракон в Вестеросе: и теперь НВО может снять самое «горячее» продолжение «Игры престолов» Читать дальше 23 августа 2025
Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия Актер из «Больницы Питт» рассказал, как зародилась идея для сериала — во всем виновата пандемия Читать дальше 23 августа 2025
В «Магической битве» крутая музыка, но один звук услышали немногие: а ведь он разом показал всю эволюцию «мерзотнейшего» героя В «Магической битве» крутая музыка, но один звук услышали немногие: а ведь он разом показал всю эволюцию «мерзотнейшего» героя Читать дальше 23 августа 2025
Лучше «Атаки титанов» и «Поднятия уровня», но только по рейтингам: «Первородный грех Такопи» переоценен, и вот почему Лучше «Атаки титанов» и «Поднятия уровня», но только по рейтингам: «Первородный грех Такопи» переоценен, и вот почему Читать дальше 23 августа 2025
«В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров «В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров Читать дальше 22 августа 2025
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали Читать дальше 22 августа 2025
«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей) «Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей) Читать дальше 22 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше