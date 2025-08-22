Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)

И как со всем этим связан метеорит.

Мрачный и величественный город Стохес из «Атаки Титанов» был расположен на восточном краю Стены Сина и стал ареной многих ключевых битв.

Его суровая каменная архитектура, окруженная гигантскими стенами, стала одним из символов вселенной. И не все фанаты тайтла знают, что у этого места есть реальный прототип в современной Европе.

Причем не просто какие-нибудь декорации, а настоящий живой город.

Нёрдлинген — немецкий Стохес

Этот городок с почти сказочным названием Нёрдлинген находится в Германии (Бавария, округ Швабия).

Его уникальность в том, что он расположен внутри метеоритного кратера Нёрдлингенский Рис, а его исторический центр имеет идеальную круглую форму, с сохранившейся крепостной стеной по периметру.

Именно эта стена и плотная застройка средневекового центра делают его поразительно похожим на локацию из аниме. Вот как это все выглядит:

Реакция фанатов

Когда поклонники «Атаки Титанов» узнают об этом месте, их реакция оказывается вполне предсказуемой:

«Решено, переезжаю туда», — классическая мечта оказаться внутри вселенной любимого аниме.

А вот что еще подметили зрители:

«Оч похоже, только стена маловата, и всего одна»,

«Я была в этом городе, это фантастика»,

«Сперва прочитала как "Швабрия" и подумала, что это прям рай для Леви».

Да уж, учитывая любовь капрала Аккермана к уборке, в «Швабрии» ему бы наверняка понравилось. Хотя и просто Швабия наверняка бы угодила, ведь там наконец не будет титанов.

Итог

Если вам всегда хотелось почувствовать себя членом разведкорпуса, который загадочно глядит вдаль и высматривает, нет ли на горизонте титанов, то Нёрдлинген — идеальное место.

Никаких гигантов вы, конечно не встретите (к счастью), зато там есть отличное немецкое пенное и полное ощущение, что ты попал в аниме. А Леви бы одобрил чистоту улиц, это точно.

