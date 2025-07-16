Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Топ-5 аниме-предательств — это вам не просто мем, и №1 в народном рейтинге «скотов» заняли вовсе не Райнер с Бертольдом в «Атаке титанов»

Топ-5 аниме-предательств — это вам не просто мем, и №1 в народном рейтинге «скотов» заняли вовсе не Райнер с Бертольдом в «Атаке титанов»

16 июля 2025 15:42
Кадр из аниме «Атака титанов»

Готовьтесь спорить и ломать копья.

Мем «Топ-5 аниме-предательств» знают даже те, кто за всю жизнь не посмотрел ни одного тайтла. Им бросаются в комментариях к любому громкому «кидалову» — будь то футболист, сменивший родной клуб, или блогер, кинувший подписчиков на деньги. Но за этим мемом стоят вполне реальные сцены, которые травмировали фанатов куда сильнее, чем любой спойлер «Игры престолов».

Разберём их по порядку, тем более, что рейтинг получился максимально народным, ведь его составляли зрители на портале Ranker.

5 место. Уолтер меняет сторону в «Хеллсинге»

Топ-5 аниме-предательств — это вам не просто мем, и №1 в народном рейтинге «скотов» заняли вовсе не Райнер с Бертольдом в «Атаке титанов»

Легендарный дворецкий из «Хеллсинг: Война с нечистью» — старый добрый Уолтер — был наставником, телохранителем и другом для Интегры с детства. Он символизировал верность и порядок в мире, где вампиры рвут людей на куски. Но в финале всё пошло под откос.

Уолтер предаёт организацию и переметнулся к «Миллениуму» — нацистской группе, с которой он всю жизнь боролся. Фанатам больно до сих пор, и эдиты с тем моментом набирают тысячи просмотров.

4 место. Айзен против Общества Душ в «Бличе»

Топ-5 аниме-предательств — это вам не просто мем, и №1 в народном рейтинге «скотов» заняли вовсе не Райнер с Бертольдом в «Атаке титанов»

В «Большой тройке» шинигами Айзен заслужил место в учебниках по мастерству двойной игры. Годами притворялся любезным капитаном 5-го отряда, всех обманул — а потом снял очки (буквально) и превратился в коварного гения, готового прирезать собственную подчинённую. Его предательство раскрыло фанатам, что «Блич» куда глубже, чем казался все это время.

3 место. Рэйчел сталкивает Бама с башни в «Башне бога»

Топ-5 аниме-предательств — это вам не просто мем, и №1 в народном рейтинге «скотов» заняли вовсе не Райнер с Бертольдом в «Атаке титанов»

Этот поворот обожают приводить в пример, когда надо объяснить, что значит «больно». Бам всю жизнь сидел в темноте, а единственным светом для него была Рэйчел. Он пошёл за ней наверх, сражался, выживал, рисковал собой — и, когда казалось, что мечта исполнена, Рэйчел просто сталкивает его вниз. Без эмоций. Без жалости. Просто потому, что сама хотела «быть звездой».

2 место. Райнер и Бертольд раскрывают карты в «Атаке титанов»

Топ-5 аниме-предательств — это вам не просто мем, и №1 в народном рейтинге «скотов» заняли вовсе не Райнер с Бертольдом в «Атаке титанов»

Если вы думали, что на Парадизе все свои — вы ошибались. Райнер был «старшим братом» отряда, Бертольд — тихоня, на фоне всегда незаметный. А потом, между делом, Рейнер заявляет: «Я — Бронированный Титан. А он — Колоссальный». Так, к слову пришлось, с кем не бывает.

Друзья оказываются врагами, мир рушится, предательство уносит жизни. Классика «Титанов» — никто не тот, кем кажется.

1 место. Гриффит жертвует «Отрядом Ястреба» в «Берсерке»

Топ-5 аниме-предательств — это вам не просто мем, и №1 в народном рейтинге «скотов» заняли вовсе не Райнер с Бертольдом в «Атаке титанов»

Главная травма всего аниме-сообщества. Гриффит — харизматичный лидер, мечтающий о великом королевстве. Но за мечту он платит ценой своих друзей: активирует бехелит, вызывает богоподобных демонов и приносит в жертву весь «Отряд Ястреба».

Никогда сцена предательства не была настолько мучительной. До сих пор многие фанаты не могут смотреть «Берсерк» без холодка по спине.

Почему этот мем живёт?

В этих сценах — квинтэссенция того, что мы ненавидим и любим в историях. Предательство бьёт туда, где больнее всего, рушит иллюзии и выдавливает настоящие эмоции. Вот почему мем «Топ-5 аниме-предательств» до сих пор не умер — и вряд ли когда-либо умрёт.

Ранее мы писали: Не для детей? Что за странная сцена с Маомао и Дженьши была в финале «Монолога фармацевта»

Фото: Кадры из сериалов «Хеллсинг: Война с нечистью», «Блич», «Башня бога», «Атака титанов», «Берсерк»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
«Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон «Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон Читать дальше 23 июля 2025
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA Читать дальше 22 июля 2025
Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Читать дальше 21 июля 2025
Тест на IQ: топ-5 сериалов, разобраться в сюжете которых будет сложно даже настоящим гениям Тест на IQ: топ-5 сериалов, разобраться в сюжете которых будет сложно даже настоящим гениям Читать дальше 21 июля 2025
Мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала: обязательно покажите 3 эти ситкома из девяностых своим детям Мы не плачем, просто ностальгия в глаз попала: обязательно покажите 3 эти ситкома из девяностых своим детям Читать дальше 21 июля 2025
Оценили этот детективный сериал и догадались, кто убийца? Значит вы — гуру жанра: а если не смотрели, то лучше не откладывайте Оценили этот детективный сериал и догадались, кто убийца? Значит вы — гуру жанра: а если не смотрели, то лучше не откладывайте Читать дальше 21 июля 2025
«Харизма Сон Джин-у не спасает»: ИИ рассчитал самое переоцененное аниме, и «Поднятие уровня» в списке, но не топ-1 «Харизма Сон Джин-у не спасает»: ИИ рассчитал самое переоцененное аниме, и «Поднятие уровня» в списке, но не топ-1 Читать дальше 20 июля 2025
«Думала, что сейчас усну»: 2 сезон «Кайдзю №8» наконец-то стартовал, и пока у него есть лишь одна проблема — но это ненадолго «Думала, что сейчас усну»: 2 сезон «Кайдзю №8» наконец-то стартовал, и пока у него есть лишь одна проблема — но это ненадолго Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше