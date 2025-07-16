Топ-5 аниме-предательств — это вам не просто мем, и №1 в народном рейтинге «скотов» заняли вовсе не Райнер с Бертольдом в «Атаке титанов»

Мем «Топ-5 аниме-предательств» знают даже те, кто за всю жизнь не посмотрел ни одного тайтла. Им бросаются в комментариях к любому громкому «кидалову» — будь то футболист, сменивший родной клуб, или блогер, кинувший подписчиков на деньги. Но за этим мемом стоят вполне реальные сцены, которые травмировали фанатов куда сильнее, чем любой спойлер «Игры престолов».

Разберём их по порядку, тем более, что рейтинг получился максимально народным, ведь его составляли зрители на портале Ranker.

5 место. Уолтер меняет сторону в «Хеллсинге»

Легендарный дворецкий из «Хеллсинг: Война с нечистью» — старый добрый Уолтер — был наставником, телохранителем и другом для Интегры с детства. Он символизировал верность и порядок в мире, где вампиры рвут людей на куски. Но в финале всё пошло под откос.

Уолтер предаёт организацию и переметнулся к «Миллениуму» — нацистской группе, с которой он всю жизнь боролся. Фанатам больно до сих пор, и эдиты с тем моментом набирают тысячи просмотров.

4 место. Айзен против Общества Душ в «Бличе»

В «Большой тройке» шинигами Айзен заслужил место в учебниках по мастерству двойной игры. Годами притворялся любезным капитаном 5-го отряда, всех обманул — а потом снял очки (буквально) и превратился в коварного гения, готового прирезать собственную подчинённую. Его предательство раскрыло фанатам, что «Блич» куда глубже, чем казался все это время.

3 место. Рэйчел сталкивает Бама с башни в «Башне бога»

Этот поворот обожают приводить в пример, когда надо объяснить, что значит «больно». Бам всю жизнь сидел в темноте, а единственным светом для него была Рэйчел. Он пошёл за ней наверх, сражался, выживал, рисковал собой — и, когда казалось, что мечта исполнена, Рэйчел просто сталкивает его вниз. Без эмоций. Без жалости. Просто потому, что сама хотела «быть звездой».

2 место. Райнер и Бертольд раскрывают карты в «Атаке титанов»

Если вы думали, что на Парадизе все свои — вы ошибались. Райнер был «старшим братом» отряда, Бертольд — тихоня, на фоне всегда незаметный. А потом, между делом, Рейнер заявляет: «Я — Бронированный Титан. А он — Колоссальный». Так, к слову пришлось, с кем не бывает.

Друзья оказываются врагами, мир рушится, предательство уносит жизни. Классика «Титанов» — никто не тот, кем кажется.

1 место. Гриффит жертвует «Отрядом Ястреба» в «Берсерке»

Главная травма всего аниме-сообщества. Гриффит — харизматичный лидер, мечтающий о великом королевстве. Но за мечту он платит ценой своих друзей: активирует бехелит, вызывает богоподобных демонов и приносит в жертву весь «Отряд Ястреба».

Никогда сцена предательства не была настолько мучительной. До сих пор многие фанаты не могут смотреть «Берсерк» без холодка по спине.

Почему этот мем живёт?

В этих сценах — квинтэссенция того, что мы ненавидим и любим в историях. Предательство бьёт туда, где больнее всего, рушит иллюзии и выдавливает настоящие эмоции. Вот почему мем «Топ-5 аниме-предательств» до сих пор не умер — и вряд ли когда-либо умрёт.

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