«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом

IMDb наконец-то обновил список самых популярных аниме, и картина получилась занятная. Если в старых чартах царили «Ван-Пис» и «Стальной Алхимик», то теперь на троне закрепились титаны — и не только по названию.
Новая расстановка сил
Первое место без сюрпризов у «Атаки титанов». Финал в 2023-м подлил масла в огонь, и теперь у сериала колоссальные 646 тысяч оценок при рейтинге 9.1. Это абсолютный рекорд в аниме-сегменте IMDb.
Второе место держит «Тетрадь смерти» — 443 тысячи оценок и 8.9. Классика интеллектуальных дуэлей между Кирой и L все еще бодро смотрится на фоне современных блокбастеров.
На третью строчку неожиданно вырвался «Ван-Пис», который в 2022 году замыкал топ-7. Когда-то он был «слишком длинным» для западного зрителя, а теперь благодаря Netflix и бесконечному хайпу о Луффи, сериал собрал 321 тысячу оценок и рейтинг 9.0.
Четвертое место за «Стальным алхимиком: Братством» — 230 тысяч голосов и 9.1. Самый высокий рейтинг в десятке, хотя количество просмотров уступает конкурентам.
Далее идут
- «Ванпанчмен» (209K, 8.6) — феномен 2015 года до сих пор держится на плаву;
- «Наруто: Ураганные хроники» (206K, 8.7) — вечный подростковый эпос про дружбу и боль;
- «Истребитель демонов» (201K, 8.6) — молот популярности у киноверсии и сериалов все еще тяжелый;
- «Охотник х Охотник» (174K, 9.0) — культовая, но так и не завершенная история;
- «Драконий жемчуг Z» (167K, 8.8) — старичок, который бодро конкурирует с молодыми;
- «Магическая битва» (166K, 8.5) — единственный представитель «новой школы» в первой десятке.
Кто в пролете
За пределами топ-10 остались «Ковбой Бибоп» (11-е), «Наруто» оригинальный (12-е), «Киберпанк: Бегущие по краю» (13-е) и «Сага о Винланде» (14-е). Казалось бы, громкие тайтлы — но цифры решают.
А теперь внимание: в официальный топ IMDb вообще не попало «Поднятие уровня в одиночку». И это при том, что у него уже более 90 тысяч оценок — больше, чем у «Блича» (85K), который занимает 18-ю позицию, и «Стального алхимика», идущего 19-м.
Получается странная статистическая слепота: сериал смотрят, обсуждают, но в рейтинг он почему-то не пролез.
Выводы
IMDb демонстрирует жесткий расклад: лидируют либо гиганты многолетнего производства («Титаны», «Наруто», «Ван-Пис»), либо аниме, которые стали легендарными («Тетрадь смерти», «Ванпанчмен»).
«Магическая битва» пробилась в элиту, но ей еще далеко до «Атаки титанов» по размаху.
А самое забавное — статистика не всегда совпадает с ощущением «хайпа». Интернет шумит про «Соло прокачку», TikTok и Twitter забиты роликами с Джин Ву, но IMDb как будто не замечает этого феномена.
Топ-10 аниме IMDb (сентябрь 2025)
|
Место
|
Название
|
Годы
|
Рейтинг
|
Оценок
|
1
|
Атака титанов
|
2013–2023
|
9.1
|
646K
|
2
|
Тетрадь смерти
|
2006–2007
|
8.9
|
443K
|
3
|
Ван-Пис
|
1999–
|
9.0
|
321K
|
4
|
Стальной алхимик: Братство
|
2009–2010
|
9.1
|
230K
|
5
|
Ванпанчмен
|
2015–
|
8.6
|
209K
|
6
|
Наруто: Ураганные хроники
|
2007–2017
|
8.7
|
206K
|
7
|
Истребитель демонов
|
2019–2024
|
8.6
|
201K
|
8
|
Охотник х Охотник
|
2011–2014
|
9.0
|
174K
|
9
|
Драконий жемчуг Z
|
1996–2003
|
8.8
|
167K
|
10
|
Магическая битва
|
2020–
|
8.5
|
166K
Согласны с рейтингом или у вас есть свои фавориты?
Ранее мы писали: Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все