«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом

Зато на пьедестале сюрпризов нет.

IMDb наконец-то обновил список самых популярных аниме, и картина получилась занятная. Если в старых чартах царили «Ван-Пис» и «Стальной Алхимик», то теперь на троне закрепились титаны — и не только по названию.

Новая расстановка сил

Первое место без сюрпризов у «Атаки титанов». Финал в 2023-м подлил масла в огонь, и теперь у сериала колоссальные 646 тысяч оценок при рейтинге 9.1. Это абсолютный рекорд в аниме-сегменте IMDb.

Второе место держит «Тетрадь смерти» — 443 тысячи оценок и 8.9. Классика интеллектуальных дуэлей между Кирой и L все еще бодро смотрится на фоне современных блокбастеров.

На третью строчку неожиданно вырвался «Ван-Пис», который в 2022 году замыкал топ-7. Когда-то он был «слишком длинным» для западного зрителя, а теперь благодаря Netflix и бесконечному хайпу о Луффи, сериал собрал 321 тысячу оценок и рейтинг 9.0.

Четвертое место за «Стальным алхимиком: Братством» — 230 тысяч голосов и 9.1. Самый высокий рейтинг в десятке, хотя количество просмотров уступает конкурентам.

Далее идут

«Ванпанчмен» (209K, 8.6) — феномен 2015 года до сих пор держится на плаву;

«Наруто: Ураганные хроники» (206K, 8.7) — вечный подростковый эпос про дружбу и боль;

«Истребитель демонов» (201K, 8.6) — молот популярности у киноверсии и сериалов все еще тяжелый;

«Охотник х Охотник» (174K, 9.0) — культовая, но так и не завершенная история;

«Драконий жемчуг Z» (167K, 8.8) — старичок, который бодро конкурирует с молодыми;

«Магическая битва» (166K, 8.5) — единственный представитель «новой школы» в первой десятке.

Кто в пролете

За пределами топ-10 остались «Ковбой Бибоп» (11-е), «Наруто» оригинальный (12-е), «Киберпанк: Бегущие по краю» (13-е) и «Сага о Винланде» (14-е). Казалось бы, громкие тайтлы — но цифры решают.

А теперь внимание: в официальный топ IMDb вообще не попало «Поднятие уровня в одиночку». И это при том, что у него уже более 90 тысяч оценок — больше, чем у «Блича» (85K), который занимает 18-ю позицию, и «Стального алхимика», идущего 19-м.

Получается странная статистическая слепота: сериал смотрят, обсуждают, но в рейтинг он почему-то не пролез.

Выводы

IMDb демонстрирует жесткий расклад: лидируют либо гиганты многолетнего производства («Титаны», «Наруто», «Ван-Пис»), либо аниме, которые стали легендарными («Тетрадь смерти», «Ванпанчмен»).

«Магическая битва» пробилась в элиту, но ей еще далеко до «Атаки титанов» по размаху.

А самое забавное — статистика не всегда совпадает с ощущением «хайпа». Интернет шумит про «Соло прокачку», TikTok и Twitter забиты роликами с Джин Ву, но IMDb как будто не замечает этого феномена.

Топ-10 аниме IMDb (сентябрь 2025)

Место Название Годы Рейтинг Оценок 1 Атака титанов 2013–2023 9.1 646K 2 Тетрадь смерти 2006–2007 8.9 443K 3 Ван-Пис 1999– 9.0 321K 4 Стальной алхимик: Братство 2009–2010 9.1 230K 5 Ванпанчмен 2015– 8.6 209K 6 Наруто: Ураганные хроники 2007–2017 8.7 206K 7 Истребитель демонов 2019–2024 8.6 201K 8 Охотник х Охотник 2011–2014 9.0 174K 9 Драконий жемчуг Z 1996–2003 8.8 167K 10 Магическая битва 2020– 8.5 166K

Согласны с рейтингом или у вас есть свои фавориты?

