Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом

«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом

16 сентября 2025 20:03
«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом

Зато на пьедестале сюрпризов нет.

IMDb наконец-то обновил список самых популярных аниме, и картина получилась занятная. Если в старых чартах царили «Ван-Пис» и «Стальной Алхимик», то теперь на троне закрепились титаны — и не только по названию.

Новая расстановка сил

«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом

Первое место без сюрпризов у «Атаки титанов». Финал в 2023-м подлил масла в огонь, и теперь у сериала колоссальные 646 тысяч оценок при рейтинге 9.1. Это абсолютный рекорд в аниме-сегменте IMDb.

Второе место держит «Тетрадь смерти» — 443 тысячи оценок и 8.9. Классика интеллектуальных дуэлей между Кирой и L все еще бодро смотрится на фоне современных блокбастеров.

На третью строчку неожиданно вырвался «Ван-Пис», который в 2022 году замыкал топ-7. Когда-то он был «слишком длинным» для западного зрителя, а теперь благодаря Netflix и бесконечному хайпу о Луффи, сериал собрал 321 тысячу оценок и рейтинг 9.0.

Четвертое место за «Стальным алхимиком: Братством» — 230 тысяч голосов и 9.1. Самый высокий рейтинг в десятке, хотя количество просмотров уступает конкурентам.

Далее идут

«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом
  • «Ванпанчмен» (209K, 8.6) — феномен 2015 года до сих пор держится на плаву;
  • «Наруто: Ураганные хроники» (206K, 8.7) — вечный подростковый эпос про дружбу и боль;
  • «Истребитель демонов» (201K, 8.6) — молот популярности у киноверсии и сериалов все еще тяжелый;
  • «Охотник х Охотник» (174K, 9.0) — культовая, но так и не завершенная история;
  • «Драконий жемчуг Z» (167K, 8.8) — старичок, который бодро конкурирует с молодыми;
  • «Магическая битва» (166K, 8.5) — единственный представитель «новой школы» в первой десятке.

Кто в пролете

«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом

За пределами топ-10 остались «Ковбой Бибоп» (11-е), «Наруто» оригинальный (12-е), «Киберпанк: Бегущие по краю» (13-е) и «Сага о Винланде» (14-е). Казалось бы, громкие тайтлы — но цифры решают.

А теперь внимание: в официальный топ IMDb вообще не попало «Поднятие уровня в одиночку». И это при том, что у него уже более 90 тысяч оценок — больше, чем у «Блича» (85K), который занимает 18-ю позицию, и «Стального алхимика», идущего 19-м.

Получается странная статистическая слепота: сериал смотрят, обсуждают, но в рейтинг он почему-то не пролез.

Выводы

IMDb демонстрирует жесткий расклад: лидируют либо гиганты многолетнего производства («Титаны», «Наруто», «Ван-Пис»), либо аниме, которые стали легендарными («Тетрадь смерти», «Ванпанчмен»).

«Магическая битва» пробилась в элиту, но ей еще далеко до «Атаки титанов» по размаху.

А самое забавное — статистика не всегда совпадает с ощущением «хайпа». Интернет шумит про «Соло прокачку», TikTok и Twitter забиты роликами с Джин Ву, но IMDb как будто не замечает этого феномена.

Топ-10 аниме IMDb (сентябрь 2025)

Место

Название

Годы

Рейтинг

Оценок

1

Атака титанов

2013–2023

9.1

646K

2

Тетрадь смерти

2006–2007

8.9

443K

3

Ван-Пис

1999–

9.0

321K

4

Стальной алхимик: Братство

2009–2010

9.1

230K

5

Ванпанчмен

2015–

8.6

209K

6

Наруто: Ураганные хроники

2007–2017

8.7

206K

7

Истребитель демонов

2019–2024

8.6

201K

8

Охотник х Охотник

2011–2014

9.0

174K

9

Драконий жемчуг Z

1996–2003

8.8

167K

10

Магическая битва

2020–

8.5

166K

Согласны с рейтингом или у вас есть свои фавориты?

Ранее мы писали: Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все

Фото: Кадры из аниме «Ковбой Бибоп», «Ванпанчмен», «Атака титанов», «Стальной алхимик: Братство», «Блич»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все Фанаты, общий сбор: первые два сезона «Поднятия уровня» были идеальными, но третий изменит все Читать дальше 16 сентября 2025
«Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры «Превращается в фиаско»: «Поднятие уровня» повторило роковую ошибку «Атаки титанов» — проект не спасут даже лучшие режиссеры Читать дальше 14 сентября 2025
Создатели «Поднятие уровня в одиночку» окончательно «забили» на 3 сезон, но это даже к лучшему: зато Сон Джин Ву теперь — миллиардер Создатели «Поднятие уровня в одиночку» окончательно «забили» на 3 сезон, но это даже к лучшему: зато Сон Джин Ву теперь — миллиардер Читать дальше 14 сентября 2025
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году Читать дальше 17 сентября 2025
«Атака титанов» в лаптях из карбона: продолжение «Киберслава» показали избранным — нашли отсылки к Балабанову (и слишком много обнаженки) «Атака титанов» в лаптях из карбона: продолжение «Киберслава» показали избранным — нашли отсылки к Балабанову (и слишком много обнаженки) Читать дальше 17 сентября 2025
Саспенс по-корейски: 5 свежих дорам-триллеров, которые смотрят взахлеб — сразу два проекта Disney ворвались в топ Саспенс по-корейски: 5 свежих дорам-триллеров, которые смотрят взахлеб — сразу два проекта Disney ворвались в топ Читать дальше 17 сентября 2025
В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли В «Истребителе демонов» так и не показали смерть Тандзиро, хотя он умер… целых два раза: просто не все поняли Читать дальше 16 сентября 2025
Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика» Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика» Читать дальше 15 сентября 2025
Коротко и по делу: топ-5 мини-сериалов в жанре триллер, которые понравятся вам даже больше, чем обычные шоу Коротко и по делу: топ-5 мини-сериалов в жанре триллер, которые понравятся вам даже больше, чем обычные шоу Читать дальше 15 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше