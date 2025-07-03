Девочкам — красивые мальчики, мальчикам — хтонь и кровь: в топ-3 аниме от Медведевой нет «Ван-Пис», да и «Атаку титанов» не ищите

Раньше Женя Медведева собирала овации не только чистыми прокатами, но и тем, что выходила на лед в образе Сейлор Мун — этим она всерьез покоряла азиатскую публику. Сегодня, повзрослев, Медведева признается: времени на аниме все меньше, но пара-тройка фаворитов все еще остается с ней. Причем в этом списке не найти «Ван-Пис» или «Атаку титанов» — у Жени другие ориентиры.

Девочкам — красавцы, мальчикам — мрак

Как-то на шоу «Шляпа» фигуристка прямо сказала: если девочки только заходят в мир аниме — пусть начинают с «Прозы бродячих псов». Почему? Там «красивые мужики». Коротко и ясно. Ну а мальчикам Медведева советует идти сразу в «Токийского гуля» — жестко, мрачно, драматично. Этот сериал она называет одним из самых любимых.

«Токийский гуль»: когда ужасы — это красиво

«Токийский гуль» — классика дарк-фэнтези с литрами крови и вопросами о том, где кончается человек и начинается монстр. Местами депрессивный до невозможности, но как раз это и цепляет — атмосфера Токио, где ночью охотятся гулящие среди людей каннибалы, идеально бьется с тем, за что аниме любят миллионы.

Главный герой Канэки — студент, который становится наполовину гулем после неудачного свидания. Да, у этого аниме тоже хватает спорных моментов, но тем оно и живет — противоречиями и моральной серой зоной.

«Кровь-С»: кровь, больше крови, еще больше крови

А вот «Кровь-С» — это особенный зверь. Это аниме Женя Медведева называет самым жестким из всего, что смотрела. И тут не поспоришь — «Кровь-С» до сих пор можно встретить в списках самых кровавых тайтлов. Производила его Production I.G — та самая студия, что дала миру «Призрак в доспехах» и «Психопаспорт».

Сюжет незамысловатый: есть девочка Саий, днем обычная школьница, ночью — охотник на монстров. Городок тихий, но по ночам вылезают древние твари и жрут всех подряд. Саий выходит на охоту с катаной и разрубает чудищ так, что фонтаны крови заливают все вокруг. Звучит бодро? По факту все чуть сложнее.

Отзывы о «Крови-C» до сих пор делятся на два лагеря. Кто-то называет сериал скучным и неровным: половина серий — унылая повседневность, зато финал — сплошная мясорубка и твисты, которые не все считают внятными. Другие защищают тайтл, мол, детали там важнее сплошного экшена: атмосферный захолустный городок, тревожное чувство, что все не так просто, и героиня, которая явно не та, за кого себя выдает.

Одним нравится, что в «Кровь-С» никто не стесняется показывать расчлененку. Другим не нравится, что за ней часто ничего не стоит, кроме шок-фактора. Развязка делит зрителей еще сильнее: одни уверены, что финал слабый и притянутый, другие — что просто невнимательно смотрели и не уловили намеки. В любом случае — равнодушных тут обычно не остается.

Женя взрослеет, но аниме — при ней

«У меня есть какие-то увлечения, но они не забирают у меня кучу времени, как, наверное, это было в отрочестве, когда могла себе позволить по шесть часов сидеть и смотреть аниме. Сейчас у меня такой возможности нет, но да, я до сих пор интересуюсь», — рассказывала чемпионка.

Так что, если вдруг захочется залететь в мир аниме по рекомендации самой Медведевой — готовьтесь: «Великий из бродячих псов» подарит вам красивых, стильных мужиков с литературными именами и криминальными разборками. «Токийский гуль» погрузит в мрачный Токио, где человек — не вершина пищевой цепочки. Ну а «Кровь-С»... Тут будет кровь. Много крови. И еще раз кровь.

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