Не поверите, что в его стенах: город из «Атаки титанов» существует в реальности — сходство 1 в 1 (и это страшновато)

Если вы когда-либо смотрели на стены Шиганшины и думали: «Да это же можно построить!», — у нас для вас новости: уже построили. И давно. Город из «Атаки титанов» обнаружили вовсе не в Японии, а в тихом баварском городке Нёрдлинген, спрятанном в кратере метеорита, которому более 15 миллионов лет.

Нёрдлинген — это практически Шиганшина, только без титанов (пока что…). Он идеально круглый, с красными крышами и массивными каменными стенами, которые можно обойти пешком — да, они до сих пор стоят с XIV века. В отличие от фантастической аниме-вселенной, здесь стены строили для защиты не от гигантов, а от протестантов и католиков во время Тридцатилетней войны. Но визуально — копия один в один.

И это не совпадение. Сам Хадзимэ Исаяма, автор «Атаки титанов», признавался, что вдохновлялся европейскими локациями, в том числе Нёрдлингеном. Вся атмосфера ранних серий аниме — от архитектуры до цвета черепицы — это переработанная визуальная память старой Европы.

Самое поразительное — крыши. Знаменитые красные, как в Шиганшине, они (как и стены, кстати!) состоят из особой породы — суевита, образованной в момент падения метеорита. В ней — микроскопические алмазы. Почти 72 тысячи тонн крошечных драгоценных частиц — не красивый фон, а блестящее доказательство уникальности города.

Кстати, фанаты также находят отголоски «Атаки титанов» в крепости Каркассон (Франция) и замке Бургхаузен (Германия). Первый — живой учебник по фортификации, второй — выглядит как штаб военной полиции. Но ни один не совпадает с аниме так, как Нёрдлинген.

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