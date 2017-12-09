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Атака титанов
Сезоны
Атака титанов (2013 - …), список сезонов
Attack on Titan
18+
Год выпуска
2013
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
NHK
Список сезонов сериала «Атака титанов»
Сезон 1 / Season 1
2013,
25 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2017,
12 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2018,
22 эпизода
Сезон 4 / Season 4
2020,
28 эпизодов
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