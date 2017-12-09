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Постер к сериалу Атака титанов
Киноафиша Сериалы Атака титанов Сезоны
Атака титанов (2013 - …), список сезонов Attack on Titan 18+
Год выпуска 2013
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал NHK
Список сезонов сериала «Атака титанов»
Атака титанов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 25 эпизодов
 
Атака титанов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 12 эпизодов
 
Атака титанов - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2018, 22 эпизода
 
Атака титанов - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 28 эпизодов
 
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