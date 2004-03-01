В 3-м сезоне сериала «Тайны следствия» продолжаются опасные и захватывающие приключения следовательницы Швецовой. На петербургском рынке происходит теракт: преступник берет заложницу, но кто-то оказывается хитрее него. Тем временем загадочный киллер убивает безутешного вдовца вместе с его любовницей… причем не одной. Маша берется за новые дела. Но чем больше преступников она отправляет за решетку, тем больше врагов у нее появляется. На этот раз опасность грозит жизни самой женщины и ее близких. Луганский делает все возможное, чтобы защитить свою возлюбленную и бесценную сотрудницу прокуратуры.