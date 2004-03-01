Menu
Title Сезон 3
Season premiere 1 March 2004
Production year 2004
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
В 3-м сезоне сериала «Тайны следствия» продолжаются опасные и захватывающие приключения следовательницы Швецовой. На петербургском рынке происходит теракт: преступник берет заложницу, но кто-то оказывается хитрее него. Тем временем загадочный киллер убивает безутешного вдовца вместе с его любовницей… причем не одной. Маша берется за новые дела. Но чем больше преступников она отправляет за решетку, тем больше врагов у нее появляется. На этот раз опасность грозит  жизни самой женщины и ее близких. Луганский делает все возможное, чтобы защитить свою возлюбленную и бесценную сотрудницу прокуратуры.

7.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Заложники. Часть 1
Season 3 Episode 1
1 March 2004
Заложники. Часть 2
Season 3 Episode 2
2 March 2004
Третий лишний. Часть 1
Season 3 Episode 3
3 March 2004
Третий лишний. Часть 2
Season 3 Episode 4
4 March 2004
Исчезновение. Часть 1
Season 3 Episode 5
9 March 2004
Исчезновение. Часть 2
Season 3 Episode 6
10 March 2004
Бумажная работа. Часть 1
Season 3 Episode 7
11 March 2004
Бумажная работа. Часть 2
Season 3 Episode 8
12 March 2004
Овечья шкура. Часть 1
Season 3 Episode 9
15 March 2004
Овечья шкура. Часть 2
Season 3 Episode 10
16 March 2004
Покушение. Часть 1
Season 3 Episode 11
17 March 2004
Покушение. Часть 2
Season 3 Episode 12
18 March 2004
