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Алла Довлатова
Алла Довлатова
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Алла Довлатова
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Дата рождения
16 августа 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
164 см
Биография Аллы Довлатовой
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Статьи о персоне
Валерия «удружила»: Алла Довлатова не стала молчать об огромных тратах
Лето знаменитость проводит в доме, где жили Валерия и ее экс-супруг Александр Шульгин.
Написать
30 апреля 2022 10:15
Скандалы не на пустом месте: вскрылась правда о закулисье «Секрета на миллион»
Далеко не все знаменитости остались в восторге от участия в проекте.
Написать
26 апреля 2022 16:10
После эфира с операционного стола: Алла Довлатова открестилась от пластики
Звезда решила доказать всем, что не увеличивала губы.
1 комментарий
25 апреля 2022 16:45
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