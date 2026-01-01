Оповещения от Киноафиши
Александр Чевычелов
Александр Чевычелов Aleksandr Chevychelov
Александр Чевычелов

Александр Чевычелов

Aleksandr Chevychelov

Дата рождения
20 апреля 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Секешфехервар, Венгрия
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Люди добрые 6.8
Люди добрые (2009)
Левша 6.7
Левша (2026)
Павел. Первый и последний 6.3
Павел. Первый и последний (2025)

Фильмография Александр Чевычелов

Жанр
Год
Левша 6.7
Левша Levsha
приключения 2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
Павел. Первый и последний 6.3
Павел. Первый и последний
исторический, биография 2025, Россия
Только по любви
Только по любви
мелодрама 2022, Россия
Акварели
Акварели
мелодрама 2018, Россия
Все возрасты любви
Все возрасты любви
комедия, мелодрама 2018, Россия
Осенняя мелодия любви
Осенняя мелодия любви
мелодрама 2013, Россия
Люди добрые 6.8
Люди добрые Lyudi dobrye
драма 2009, Россия
Смотреть трейлер
План «Б»
План «Б»
боевик, триллер 2008, Россия
Варварины свадьбы 5
Варварины свадьбы Varvariny svadby
драма 2007, Россия
