О персоне
Фильмография
Александр Чевычелов
Aleksandr Chevychelov
Александр Чевычелов
Александр Чевычелов
Aleksandr Chevychelov
Дата рождения
20 апреля 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Секешфехервар, Венгрия
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
6.8
Люди добрые
(2009)
6.7
Левша
(2026)
Билеты
6.3
Павел. Первый и последний
(2025)
Фильмография Александр Чевычелов
6
Актер
9
6.7
Левша
Levsha
приключения
2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
6.3
Павел. Первый и последний
исторический, биография
2025, Россия
Только по любви
мелодрама
2022, Россия
Акварели
мелодрама
2018, Россия
Все возрасты любви
комедия, мелодрама
2018, Россия
Осенняя мелодия любви
мелодрама
2013, Россия
6.8
Люди добрые
Lyudi dobrye
драма
2009, Россия
Смотреть трейлер
План «Б»
боевик, триллер
2008, Россия
5
Варварины свадьбы
Varvariny svadby
драма
2007, Россия
