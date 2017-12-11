В 17-м сезоне сериала «Тайны следствия» Маша узнает, что Лиза сбежала из интерната. Швецова отправляется на поиски своей воспитанницы, но девочка отказывается возвращаться в детдом. Женщине приходится приютить ее в собственной квартире, она даже начинает задумываться об удочерении, так как успела сильно привязаться к Лизе. Однако родные сын и дочка следовательницы не очень-то радуются появлению новоявленной сестры. В это время Перевалов обращается к Маше с профессиональным делом. Он попал в серьезные неприятности и просит Машу стать его адвокатом. Но женщина начинает скучать по старой работе и думает вернуться в следком.