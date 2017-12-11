Menu
Title Сезон 17
Season premiere 11 December 2017
Production year 2017
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Tajny sledstviya" season 17 description

В 17-м сезоне сериала «Тайны следствия» Маша узнает, что Лиза сбежала из интерната. Швецова отправляется на поиски своей воспитанницы, но девочка отказывается возвращаться в детдом. Женщине приходится приютить ее в собственной квартире, она даже начинает задумываться об удочерении, так как успела сильно привязаться к Лизе. Однако родные сын и дочка следовательницы не очень-то радуются появлению новоявленной сестры. В это время Перевалов обращается к Маше с профессиональным делом. Он попал в серьезные неприятности и просит Машу стать его адвокатом. Но женщина начинает скучать по старой работе и думает вернуться в следком.

Series rating

7.2
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Кошки-мышки. Часть 1
Season 17 Episode 1
11 December 2017
Кошки-мышки. Часть 2
Season 17 Episode 2
11 December 2017
Бессонница. Часть 1
Season 17 Episode 3
12 December 2017
Бессонница. Часть 2
Season 17 Episode 4
12 December 2017
Без срока давности. Часть 1
Season 17 Episode 5
13 December 2017
Без срока давности. Часть 2
Season 17 Episode 6
13 December 2017
Условный рефлекс. Часть 1
Season 17 Episode 7
14 December 2017
Условный рефлекс. Часть 2
Season 17 Episode 8
14 December 2017
Каприз. Часть 1
Season 17 Episode 9
18 December 2017
Каприз. Часть 2
Season 17 Episode 10
18 December 2017
Достойный представитель. Часть 1
Season 17 Episode 11
19 December 2017
Достойный представитель. Часть 2
Season 17 Episode 12
19 December 2017
Конечная остановка. Часть 1
Season 17 Episode 13
20 December 2017
Конечная остановка. Часть 2
Season 17 Episode 14
20 December 2017
Женщина для двоих. Часть 1
Season 17 Episode 15
21 December 2017
Женщина для двоих. Часть 2
Season 17 Episode 16
21 December 2017
Явный мотив. Часть 1
Season 17 Episode 17
25 December 2017
Явный мотив. Часть 2
Season 17 Episode 18
25 December 2017
Семейная сцена. Часть 1
Season 17 Episode 19
26 December 2017
Семейная сцена. Часть 2
Season 17 Episode 20
26 December 2017
Случай на пробежке. Часть 1
Season 17 Episode 21
27 December 2017
Случай на пробежке. Часть 2
Season 17 Episode 22
27 December 2017
Вирус. Часть 1
Season 17 Episode 23
28 December 2017
Вирус. Часть 2
Season 17 Episode 24
28 December 2017
