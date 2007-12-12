В 8-м сезоне сериала «Блич» злодей Сосуке Айзен объединяет десять самых сильных арранкаров в группу Эспада. Каждый из ее участников, по древней легенде, символизирует один из аспектов Смерти. Лучшая подруга Ичиго Орихиме Иноуэ по-прежнему находится в заточении у арранкаров. Героям предстоит непростое и жестокое сражение за ее жизнь, а также за будущее всех синигами. Один из членов Эспады Дордони открыта нападает на Ичиго, вынуждая его использовать свой банкай – духовный меч синигами. Благодаря этой скрытой силе Ичиго и его друзьям удается победить в схватке, но война только начинается.