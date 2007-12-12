Menu
Bleach 2004 - 2024 season 8

Bleach 12+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 12 December 2007
Production year 2007
Number of episodes 16
Runtime 8 hours 0 minute
"Bleach" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «Блич» злодей Сосуке Айзен объединяет десять самых сильных арранкаров в группу Эспада. Каждый из ее участников, по древней легенде, символизирует один из аспектов Смерти. Лучшая подруга Ичиго Орихиме Иноуэ по-прежнему находится в заточении у арранкаров. Героям предстоит непростое и жестокое сражение за ее жизнь, а также за будущее всех синигами. Один из членов Эспады Дордони открыта нападает на Ичиго, вынуждая его использовать свой банкай – духовный меч синигами. Благодаря этой скрытой силе Ичиго и его друзьям удается победить в схватке, но война только начинается.

"Bleach" season 8 list of episodes. TV series release schedule
Ichigo Strikes Back! This is my Bankai
Season 8 Episode 1
12 December 2007
The Devilish Research! Szayel Aporro's Plan
Season 8 Episode 2
19 December 2007
Rukia and Kaien, the Sorrowful Reunion
Season 8 Episode 3
26 December 2007
Rukia Retaliates! Release the Desperate Kidou
Season 8 Episode 4
9 January 2008
Ishida & Pesshe, the United Attack of Friendship
Season 8 Episode 5
16 January 2008
Ishida's Trump Card, Seele Schneider
Season 8 Episode 6
23 January 2008
Right Arm of the Giant, Left Arm of the Devil
Season 8 Episode 7
30 January 2008
Sado Yasutora dies! Orihime's Tears
Season 8 Episode 8
6 February 2008
Testament - Your Heart is Right Here...
Season 8 Episode 9
13 February 2008
The Cruel Arrancar, Ulquiorra's Provocation
Season 8 Episode 10
20 February 2008
Syazel Aporro Laughs, the Net Trapping Renji is Complete
Season 8 Episode 11
27 February 2008
Shinigami and Quincy, the Battle with Madness
Season 8 Episode 12
5 March 2008
Ishida's Strategy, the 20-second Offense and Defense
Season 8 Episode 13
12 March 2008
The Murderous Intent Boils! The Joyful Grimmjow
Season 8 Episode 14
19 March 2008
Desperate Effort vs. Desperate Effort! The Hollowized Ichigo
Season 8 Episode 15
9 April 2008
The Moment of Conclusion, the End of Grimmjow
Season 8 Episode 16
16 April 2008
