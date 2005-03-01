Menu
Bleach 2004 - 2024 season 2

Bleach season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Bleach Seasons Season 2

Bleach 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 1 March 2005
Production year 2005
Number of episodes 21
Runtime 10 hours 30 minutes
"Bleach" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Блич» главному герою Ичиго и его друзьям удается пробраться в Общество душ. Теперь перед ними стоит еще одна непростая задача – отыскать город Сейрейтей, Двор чистых душ. Попасть на «землю обетованную» оказывается тяжелее, чем они думали. Врата охраняет жуткий гигант, а вокруг разгуливают самые диковинные потусторонние существа. Глава клана Шиба – Куукару предлагает ребятам свою помощь. Она может «катапультировать» их через стены Сейрейтей в город с помощью своего уникального изобретения. Но все идет не по плану, и Рукия оказывается за решеткой в смертельной опасности.

"Bleach" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Enter! The world of the shinigami
Season 2 Episode 1
1 March 2005
The Man Who Hates Shinigami
Season 2 Episode 2
8 March 2005
14 Days Before Rukia's Execution
Season 2 Episode 3
15 March 2005
Assemble! The 13 divisions
Season 2 Episode 4
22 March 2005
Penetrate the Center with an Enormous Bombshell?
Season 2 Episode 5
29 March 2005
Formation! The worst tag
Season 2 Episode 6
5 April 2005
Release the death blow!
Season 2 Episode 7
12 April 2005
Orihime is being targeted
Season 2 Episode 8
19 April 2005
Breakthrough! The Deathgods' Encompassing Net
Season 2 Episode 9
26 April 2005
Renji's Confrontation
Season 2 Episode 10
3 May 2005
The Resolution to Kill
Season 2 Episode 11
10 May 2005
Stars and the Stray
Season 2 Episode 12
17 May 2005
Miracle! The mysterious new hero
Season 2 Episode 13
24 May 2005
Tragedy of Dawn
Season 2 Episode 14
31 May 2005
Assassination of Aizen! The darkness which approaches
Season 2 Episode 15
7 June 2005
Kenpachi Zaraki Approaches!
Season 2 Episode 16
14 June 2005
Reason of the Fist
Season 2 Episode 17
21 June 2005
Desperation! The Broken Zangetsu
Season 2 Episode 18
28 June 2005
The Man of Immortality
Season 2 Episode 19
5 July 2005
The Shinigami Whom Ganju Met
Season 2 Episode 20
12 July 2005
Reunion, Ichigo and Rukia
Season 2 Episode 21
19 July 2005
TV series release schedule
