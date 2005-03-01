Во 2-м сезоне сериала «Блич» главному герою Ичиго и его друзьям удается пробраться в Общество душ. Теперь перед ними стоит еще одна непростая задача – отыскать город Сейрейтей, Двор чистых душ. Попасть на «землю обетованную» оказывается тяжелее, чем они думали. Врата охраняет жуткий гигант, а вокруг разгуливают самые диковинные потусторонние существа. Глава клана Шиба – Куукару предлагает ребятам свою помощь. Она может «катапультировать» их через стены Сейрейтей в город с помощью своего уникального изобретения. Но все идет не по плану, и Рукия оказывается за решеткой в смертельной опасности.