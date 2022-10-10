Menu
Bleach 2004 - 2024 season 17

Bleach season 17 poster
Bleach 12+
Original title Season 17
Title Cезон 17
Season premiere 10 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 30
Runtime 15 hours 0 minute
"Bleach" season 17 description

В 17-м сезоне сериала «Блич» действие разворачивается через две недели после последнего сражения Ичиго с Гинджу. В центре событий оказывается младшая сестра Ичиго Куросаки – Карин. В юной девушке неожиданно пробуждается семейный дар, теперь она вместо своего брата должна успокаивать потерянные души, блуждающие по нашему миру. Над Землей повисает новая угроза, и в борьбе с ней Тринадцать отрядов не обойдутся без способностей Карин. Одновременно героиня борется со своими чувствами к капитану Десятого отряда придворной стражи Тоширо Хицугае. Она уже давно не может признаться ему в любви, но теперь пришло время для активных действий.

"Bleach" season 17 list of episodes. TV series release schedule
Season 17 Episode 1
10 October 2022
Foundation Stones
Season 17 Episode 2
17 October 2022
March of the Starcross
Season 17 Episode 3
24 October 2022
Kill the Shadow
Season 17 Episode 4
31 October 2022
Wrath as a Lightning
Season 17 Episode 5
7 November 2022
The Fire
Season 17 Episode 6
14 November 2022
Born in the Dark
Season 17 Episode 7
21 November 2022
The Shooting Star Project (Zero Mix)
Season 17 Episode 8
28 November 2022
The Drop
Season 17 Episode 9
5 December 2022
The Battle
Season 17 Episode 10
12 December 2022
Everything But The Rain
Season 17 Episode 11
19 December 2022
Everything But the Rain: June Truth
Season 17 Episode 12
26 December 2022
The Blade is Me
Season 17 Episode 13
26 December 2022
The Last 9 Days
Season 17 Episode 14
8 July 2023
Peace from Shadows
Season 17 Episode 15
15 July 2023
The Fundamental Virulence
Season 17 Episode 16
22 July 2023
Heart of Wolf
Season 17 Episode 17
29 July 2023
Rages at Ringside
Season 17 Episode 18
5 August 2023
The White Haze
Season 17 Episode 19
12 August 2023
Episode 20
Season 17 Episode 20
19 August 2023
Episode 21
Season 17 Episode 21
26 August 2023
Episode 22
Season 17 Episode 22
9 September 2023
Episode 23
Season 17 Episode 23
16 September 2023
Episode 24
Season 17 Episode 24
23 September 2023
Episode 25
Season 17 Episode 25
30 September 2023
Episode 26
Season 17 Episode 26
30 September 2023
A
Season 17 Episode 27
6 October 2024
Kill the King
Season 17 Episode 28
12 October 2024
The Dark Arm
Season 17 Episode 29
19 October 2024
The Betrayer
Season 17 Episode 30
26 October 2024
