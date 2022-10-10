В 17-м сезоне сериала «Блич» действие разворачивается через две недели после последнего сражения Ичиго с Гинджу. В центре событий оказывается младшая сестра Ичиго Куросаки – Карин. В юной девушке неожиданно пробуждается семейный дар, теперь она вместо своего брата должна успокаивать потерянные души, блуждающие по нашему миру. Над Землей повисает новая угроза, и в борьбе с ней Тринадцать отрядов не обойдутся без способностей Карин. Одновременно героиня борется со своими чувствами к капитану Десятого отряда придворной стражи Тоширо Хицугае. Она уже давно не может признаться ему в любви, но теперь пришло время для активных действий.