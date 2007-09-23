Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гардемарины 1787. Мир" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 19 Серия 9

Симпсоны 1989 9 серия 19 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 19 сезона «Симпсоны»
Эпизод 1
Сезон 19 / Серия 1 23 сентября 2007
Эпизод 2
Сезон 19 / Серия 2 30 сентября 2007
Эпизод 3
Сезон 19 / Серия 3 7 октября 2007
Эпизод 4
Сезон 19 / Серия 4 14 октября 2007
Эпизод 5
Сезон 19 / Серия 5 4 ноября 2007
Эпизод 6
Сезон 19 / Серия 6 11 ноября 2007
Мужья и ножи
Сезон 19 / Серия 7 18 ноября 2007
Похороны злодея
Сезон 19 / Серия 8 25 ноября 2007
Вечное сияние разума Симпсона
Сезон 19 / Серия 9 16 декабря 2007
Да здравствует малыш Виггам
Сезон 19 / Серия 10 6 января 2008
Это было в 90-х
Сезон 19 / Серия 11 27 января 2008
Любовь по-Спрингфилдски
Сезон 19 / Серия 12 17 февраля 2008
Бартсступники
Сезон 19 / Серия 13 2 марта 2008
Для звонка ботанику нажмите «Б»
Сезон 19 / Серия 14 9 марта 2008
Дым над дочуркой
Сезон 19 / Серия 15 30 марта 2008
Папа, не вымогай
Сезон 19 / Серия 16 13 апреля 2008
Корова Апокалипсиса
Сезон 19 / Серия 17 27 апреля 2008
Случайный фестиваль
Сезон 19 / Серия 18 4 мая 2008
Мона умирает
Сезон 19 / Серия 19 11 мая 2008
Всё о Лизе
Сезон 19 / Серия 20 18 мая 2008
О чем серия

В 19 сезоне 9 серии сериала «Симпсоны» пародируется культовый фильм с Джимом Керри. Проснувшись рано утром, Гомер теряет воспоминания о событиях прошлой ночи. Чтобы восстановить хронологию, он обращается за помощью к доктору Фринку.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Барби
Барби 161 комментарий
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям 4 комментария
Иван Семенов: Большой поход
Иван Семенов: Большой поход 3 комментария
Related video
«Не жалуюсь»: Малышева разоткровенничалась о своей «маленькой» пенсии
Эту российскую певицу признал даже Папа Римский: на родине ни во что не ставят
Истинный смысл хита «Песняров» знают только в Вологде: чем прославился дом, где резной палисад
Все обзывали дочь Гузеевой толстухой: ахнете, что она сотворила с собой (фото)
Японцы давно отказались от популярного продукта: секрет долголетия раскрыт
Ботокс не нужен: женщины с этими именами долго не стареют
В США эта песня Агутина произвела настоящий фурор: в России слышали единицы
Тест: кем бы вы были в мире фэнтези?
Как с цепи сорвалась: Дубовицкая набросилась на Воробей
Лишь один критический день со 2 по 8 октября водным знакам зодиака будет сложно пережить
Ляп, за который стыдно: режиссер допустил грубую ошибку в «Человеке с бульвара Капуцинов»
«Вызов» еще цветочки: новая роль Пересильд стала последней каплей для народа
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше