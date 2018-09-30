Меню
Симпсоны 1989, 30 сезон

Постер к 30-му сезону сериала Симпсоны
The Simpsons 16+
Оригинальное название Season 30
Название Сезон 30
Премьера сезона 30 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 23
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 30-й сезон сериала «Симпсоны»

В 30 сезоне сериала «Симпсоны» наиболее узнаваемая американская семейка возвращается на экраны с новой порцией юмора. Вы узнаете, сумел ли Барт выжить после комы, а также станете свидетелями очередного кризиса в супружеской жизни Мардж и Гомера. Кроме того, в мультфильме приняли участие звезды шоу-бизнеса — от Билли Айкнера и Джей Кей Симмонса до Галь Гадот. Пародируются классические фильмы, телесериалы и реалити-шоу, знакомые миллионам зрителям со всех уголков планеты. Скучать точно не придется!

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 17 голосов
8.6 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
Сезон 32
Сезон 33
Сезон 34
Сезон 35
Сезон 36
Сезон 37
Сезон 38
Сезон 39
Сезон 40
Барт не умер Bart's Not Dead
Сезон 30 Серия 1
30 сентября 2018
Отель разбитых сердец Heartbreak Hotel
Сезон 30 Серия 2
7 октября 2018
Мой путь, или Шоссе в небо My Way or the Highway to Heaven
Сезон 30 Серия 3
14 октября 2018
Домик ужасов на дереве 29 Treehouse of Horror XXIX
Сезон 30 Серия 4
21 октября 2018
Малыш, ты не можешь вести мой автомобиль Baby You Can't Drive My Car
Сезон 30 Серия 5
4 ноября 2018
Из России без любви From Russia Without Love
Сезон 30 Серия 6
11 ноября 2018
Работающая мама Werking Mom
Сезон 30 Серия 7
18 ноября 2018
Красти — клоун Krusty the Clown
Сезон 30 Серия 8
25 ноября 2018
Паппикус Финч Daddicus Finch
Сезон 30 Серия 9
2 декабря 2018
Это — тридцатый сезон 'Tis the 30th Season
Сезон 30 Серия 10
9 декабря 2018
Быть без ума от игрушки Mad About the Toy
Сезон 30 Серия 11
6 января 2019
Девочка в автобусе The Girl on the Bus
Сезон 30 Серия 12
13 января 2019
Я танцую так жирно, как могу I'm Dancing as Fat as I Can
Сезон 30 Серия 13
10 февраля 2019
Клоун остаётся на картинке The Clown Stays in the Picture
Сезон 30 Серия 14
17 февраля 2019
101 смягчение 101 Mitigations
Сезон 30 Серия 15
3 марта 2019
Я хочу тебя (Она такая тяжелая) I Want You (She's So Heavy)
Сезон 30 Серия 16
10 марта 2019
Мой киберспорт E My Sports
Сезон 30 Серия 17
17 марта 2019
Барт против Щекотки и Царапки Bart vs. Itchy & Scratchy
Сезон 30 Серия 18
24 марта 2019
Девочка в группе Girl's in the Band
Сезон 30 Серия 19
31 марта 2019
Я — просто девочка, которая не может сказать «Д’оу» I'm Just a Girl Who Can't Say D'oh
Сезон 30 Серия 20
7 апреля 2019
Чёрт, Канада D'oh Canada
Сезон 30 Серия 21
28 апреля 2019
Ю-ху, детектив? Woo-Hoo Dunnit
Сезон 30 Серия 22
5 мая 2019
Кристально голубоволосое убеждение Crystal Blue-Haired Persuasion
Сезон 30 Серия 23
12 мая 2019
