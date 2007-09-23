Меню
Симпсоны 1989, 19 сезон

Постер к 19-му сезону сериала Симпсоны
The Simpsons 16+
Оригинальное название Season 19
Название Сезон 19
Премьера сезона 23 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 19-й сезон сериала «Симпсоны»

В 19 сезоне сериала «Симпсоны» Гомер получил шанс совершить полет на частном авиалайнере мистера Бернса. После этого героя больше не прельщает идея пользоваться самолетами экономкласса. Затем Гомер оказался в клинике с травмой спины, где у него открылся певческий талант. Причем мужчина заголосил как оперный вокалист, лежа на спине. Мистер Бернс позвал Гомера исполнить основную партию в его мюзикле La bohème. После выступления на новоявленного певца напала орава безумных поклонниц, от которых Гомера спасла загадочная девушка по имени Джулия. После этого Гомер делает ее своим менеджером.

He Loves to Fly and He D'ohs
Сезон 19 Серия 1
23 сентября 2007
Homer of Seville
Сезон 19 Серия 2
30 сентября 2007
Midnight Towboy
Сезон 19 Серия 3
7 октября 2007
I Don't Wanna Know Why the Caged Bird Sings
Сезон 19 Серия 4
14 октября 2007
Treehouse of Horror XVIII
Сезон 19 Серия 5
4 ноября 2007
Little Orphan Millie
Сезон 19 Серия 6
11 ноября 2007
Мужья и ножи Husbands and Knives
Сезон 19 Серия 7
18 ноября 2007
Похороны злодея Funeral for a Fiend
Сезон 19 Серия 8
25 ноября 2007
Вечное сияние разума Симпсона Eternal Moonshine of the Simpson Mind
Сезон 19 Серия 9
16 декабря 2007
Да здравствует малыш Виггам E Pluribus Wiggum
Сезон 19 Серия 10
6 января 2008
Это было в 90-х That 90's Show
Сезон 19 Серия 11
27 января 2008
Любовь по-Спрингфилдски Love, Springfieldian Style
Сезон 19 Серия 12
17 февраля 2008
Бартсступники The Debarted
Сезон 19 Серия 13
2 марта 2008
Для звонка ботанику нажмите «Б» Dial 'N' for Nerder
Сезон 19 Серия 14
9 марта 2008
Дым над дочуркой Smoke on the Daughter
Сезон 19 Серия 15
30 марта 2008
Папа, не вымогай Papa Don't Leech
Сезон 19 Серия 16
13 апреля 2008
Корова Апокалипсиса Apocalypse Cow
Сезон 19 Серия 17
27 апреля 2008
Случайный фестиваль Any Given Sundance
Сезон 19 Серия 18
4 мая 2008
Мона умирает Mona Leaves-a
Сезон 19 Серия 19
11 мая 2008
Всё о Лизе All About Lisa
Сезон 19 Серия 20
18 мая 2008
