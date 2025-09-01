Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Симпсоны
Статьи
Статьи о сериале «Симпсоны»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Статьи о сериале «Симпсоны»
Вся информация о сериале
«Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем
Создатель один, параллелей хоть отбавляй. А также кроссоверов и просто забавных пасхалок.
Написать
1 сентября 2025 14:35
Стачки, «Крестный отец», революция: вспоминаем лучшую серию «Симпсонов» — 32 года ждут, когда превзойдут
Гомер в роли лидера профсоюзов — это что-то с чем-то.
Написать
19 августа 2025 12:19
Вышла не в то время: лучшую серию «Симпсонов» в России вряд ли вспомнят без подсказки — она принесла сериалу «Эмми» и пробирает до слез
Кто сказал, что Гомер умеет только нелепо шутить и объедаться пончиками?
Написать
14 июля 2025 16:11
Советское кино превратилось в «Симпсонов»: только выросшие в СССР узнают 5 кинолент в новом амплуа (тест)
Проверим, как хорошо вы разбираетесь в отечественной классике.
Написать
30 июня 2025 16:11
Клоун Красти точь-в-точь срисован с другого главного героя «Симпсонов»: просто побрейте его налысо и убедитесь сами
А ведь изначально эти два персонажа должны были «жить» в одном.
1 комментарий
29 июня 2025 21:59
Разозлили всю Азию, британцев и… РПЦ: 5 серий «Симпсонов», которые перегнули палку (№3 сняли с эфира вообще во всем мире)
Некоторые из этих эпизодов можно найти лишь на старых дисках.
Написать
29 июня 2025 20:32
Десятки лет и сотни серий сосет соску и носит памперс: сколько лет малышке Мэгги в «Симпсонах»
Главная загадка мультвселенной желтокожих человечков.
Написать
28 июня 2025 20:03
В «Симпсонах» лишь один персонаж обладает пятью пальцами: у Гомера и покойной Мардж всего по четыре
И даже Лиза умудряется играть на саксофоне с такой кистью.
7 комментариев
27 июня 2025 19:05
Захотелось поностальгировать: топ-5 лучших зарубежных ситкомов из 90-х, которые никогда не выйдут из моды
Каждый из них самые преданные фанаты наверняка пересматривали десятки раз, а сами шоу при этом становились только лучше.
1 комментарий
27 июня 2025 18:36
Правда ли Мардж умерла в последней серии «Симпсонов»? У продюсера есть ответ
У фанатов культового ситкома началась самая настоящая паника после выхода недавнего эпизода — вот только причин паниковать, кажется, нет.
2 комментария
27 июня 2025 17:09
Мэгги, Лиза и Барт наполовину осиротели: в «Симпсонах» официально скончался ключевой персонаж, и мульт уже не будет таким как прежде
А вы ведь тоже уже забыли, что этот сериал может заставить вас плакать?
4 комментария
26 июня 2025 09:54
Не только «Симпсоны», а еще дьяволы и вампиры: в топе у российских священников оказались неожиданные фильмы ужасов
Зато нет и не будет «Смешариков».
Написать
31 мая 2025 18:07
Гомер гений и претворяется другим человеком: история создания желтой семьи, которая покорила весь мир
Идут десятки лет, предсказывают катаклизмы и мировые события, и даже не думают уходить на покой.
Написать
27 марта 2025 07:00
Пошлые, смешные и очень жизненные: 5 «разрывных» мемов о Дне святого Валентина из «Симпсонов»
Обхохочетесь, а потом захотите пересмотреть.
Написать
13 февраля 2025 10:00
Встретились две легенды: в «Симпсонах» есть отсылка на «Атаку титанов» — ее заметили не все (фото)
Казалось бы, о таком кроссовере можно только мечтать. Но это реальность.
2 комментария
13 февраля 2025 09:45
Гомера не уволят с завода Бернса, даже если он устроит ядерный взрыв: в «Симпсонах» наконец объяснили, почему
О такой должности можно только метать.
6 комментариев
30 января 2025 07:29
Зашифровали советские фильмы в заставке «Симпсонов» — простой тест для тех, кто устал от сложных
Легкая и развлекательная викторина, которая поднимет вам настроение.
1 комментарий
9 января 2025 07:00
«Абрахам меняет профессию»: так выглядят афиши советского кино в стиле Симпсонов (фото)
В советских реалиях Гомер и его друзья смотрятся еще забавнее.
Написать
7 декабря 2024 17:48
Экранизация «Симпсонов» в стиле «Во все тяжкие»: как «желтая» семейка выглядит в мрачной реальности
Высокие технологии не перестают удивлять.
Написать
10 ноября 2024 14:44
5 сериальных эпизодов, которые оценили выше многих голливудских фильмов: в топе «Во все тяжкие» и «Симпсоны»
Рейтинг на IMDb у них зашкаливает.
Написать
6 сентября 2024 14:20
Это вам не умные часы: 3 предсказания из «Симпсонов», которые пока не сбылись, и хорошо
Лучше бы это вообще оказались не предсказания.
Написать
6 сентября 2024 07:20
Что если бы Гомер и Мардж были бы звездами Голливуда? Нейросеть показала трейлер фильма по «Симпсонам»
Главные роли достались известным актерам.
Написать
3 сентября 2024 08:00
Радиация в Спрингфилде тут ни при чем: вот почему Симпсоны желтого цвета
Создатель сам объяснил выбор оттенка кожи.
Написать
20 августа 2024 18:45
Педро Паскаль, ты что там забыл?! Нейросеть «оживила» Симпсонов, и Барта не узнать
Да и Гомер больше похож на скуфа.
Написать
17 августа 2024 12:15
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667