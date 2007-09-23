В 19 сезоне 10 серии сериала «Симпсоны» в Спрингфилде проходят президентские внутрипартийные выборы. Кандидаты не вызывают у жителей доверия, так что каждый второй вписывает в бюллетень Ральфа Виггама, который сенсационно побеждает.
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