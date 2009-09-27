Меню
Симпсоны 1989, 21 сезон

Постер к 21-му сезону сериала Симпсоны
The Simpsons 16+
Оригинальное название Season 21
Премьера сезона 27 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 23
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 21-й сезон сериала «Симпсоны»

В 21 сезоне сериала «Симпсоны» персонажи сталкиваются с новыми неприятностями. Местный продавец комиксов изобретает супергероя Эвримена. Студия запускает в производство экранизацию, утверждая Гомера на главную роль. Из-за розыгрыша Барта школьная учительница Крабаппл остается без работы. На ее место директор Скиннер берет Захари Вона, который оказывается с учениками на одной волне. Мужское население Спрингфилда увлекается смешанными единоборствами, тогда как Мардж выступает против неоправданной жестокости на экране.

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 17 голосов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
Сезон 32
Сезон 33
Сезон 34
Сезон 35
Сезон 36
Сезон 37
Сезон 38
Сезон 39
Сезон 40
Гомер — громила Homer the Whopper
Сезон 21 Серия 1
27 сентября 2009
Барт получает единицу Bart Gets a 'Z'
Сезон 21 Серия 2
4 октября 2009
Надежда замечательной жены The Great Wife Hope
Сезон 21 Серия 3
11 октября 2009
Дом ужасов 20 Treehouse of Horror XX
Сезон 21 Серия 4
18 октября 2009
Дьявол носит Nada The Devil Wears Nada
Сезон 21 Серия 5
15 ноября 2009
Шалости и зелень Pranks and Greens
Сезон 21 Серия 6
22 ноября 2009
Деревенщины и мётлы Rednecks and Broomsticks
Сезон 21 Серия 7
29 ноября 2009
О, брат, где же ты, Барт? O Brother, Where Bart Thou?
Сезон 21 Серия 8
13 декабря 2009
Четверги с Эйбом Thursdays with Abie
Сезон 21 Серия 9
3 января 2010
Однажды в Спрингфилде Once Upon a Time in Springfield
Сезон 21 Серия 10
10 января 2010
Возможно, на миллион Million Dollar Maybe
Сезон 21 Серия 11
31 января 2010
Мальчик соответствует кёрлингу Boy Meets Curl
Сезон 21 Серия 12
14 февраля 2010
Цвета жёлтого The Color Yellow
Сезон 21 Серия 13
21 февраля 2010
Открытки с развода Postcards from the Wedge
Сезон 21 Серия 14
14 марта 2010
Укравший первый поцелуй Stealing First Base
Сезон 21 Серия 15
21 марта 2010
Величайшая история из когда-либо проваленных The Greatest Story Ever Doh'd
Сезон 21 Серия 16
28 марта 2010
Американская история American History X-cellent
Сезон 21 Серия 17
11 апреля 2010
Начальник сердца Chief of Hearts
Сезон 21 Серия 18
18 апреля 2010
Брызги и кит The Squirt and the Whale
Сезон 21 Серия 19
25 апреля 2010
Шпионить с любовью To Surveil, with Love
Сезон 21 Серия 20
2 мая 2010
Мо пишет блюз Moe Letter Blues
Сезон 21 Серия 21
9 мая 2010
Сосед Боб The Bob Next Door
Сезон 21 Серия 22
16 мая 2010
Суди меня нежно Judge Me Tender
Сезон 21 Серия 23
23 мая 2010
