В 19 сезоне 19 серии сериала «Симпсоны» возвращается Мона, которая сообщает Гомеру о том, что ее дни сочтены. Вскоре после этого старуха действительно умирает. Испытывая муки совести, сын решает исполнить последнюю волю покойной родственницы.
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