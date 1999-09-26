Меню
Симпсоны 1989, 11 сезон

Постер к 11-му сезону сериала Симпсоны
The Simpsons 16+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 26 сентября 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 11-й сезон сериала «Симпсоны»

В 11 сезоне сериала «Симпсоны» приключения веселой семейки и других обитателей Спрингфилда продолжаются. Гомер и Мардж приходят на предпремьерный показ ремейка картины Мела Гибсона 1939 года «Мистер Смит едет в Вашингтон». Гомеру картина не нравится. Вместо того чтобы вступить с ним в полемику, Гибсон нанимает его консультантом по написанию сценария. Совместными усилиями Мел и Гомер делают из картины настоящий триллер. Тем временем Барта поймали с поличным за асоциальным поведением. Родители начали пичкать его медикаментами. Сначала он превратился в послушного ребенка, но позже проявились побочные эффекты...

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 17 голосов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
Сезон 32
Сезон 33
Сезон 34
Сезон 35
Сезон 36
Сезон 37
Сезон 38
Сезон 39
Сезон 40
Beyond Blunderdome
Сезон 11 Серия 1
26 сентября 1999
Brother's Little Helper
Сезон 11 Серия 2
3 октября 1999
Guess Who's Coming to Criticize Dinner
Сезон 11 Серия 3
24 октября 1999
Treehouse of Horror X
Сезон 11 Серия 4
31 октября 1999
E-I-E-I-(Annoyed Grunt)
Сезон 11 Серия 5
7 ноября 1999
Hello Gutter, Hello Fadder
Сезон 11 Серия 6
14 ноября 1999
Eight Misbehavin
Сезон 11 Серия 7
21 ноября 1999
Take My Wife, Sleaze
Сезон 11 Серия 8
28 ноября 1999
Grift of the Magi
Сезон 11 Серия 9
19 декабря 1999
Little Big Mom
Сезон 11 Серия 10
9 января 2000
Faith Off
Сезон 11 Серия 11
16 января 2000
The Mansion Family
Сезон 11 Серия 12
23 января 2000
Saddlesore Galactica
Сезон 11 Серия 13
6 февраля 2000
Alone Again Natura-Diddily
Сезон 11 Серия 14
13 февраля 2000
Missionary Impossible
Сезон 11 Серия 15
20 февраля 2000
Pygmoelian
Сезон 11 Серия 16
27 февраля 2000
Bart to the Future
Сезон 11 Серия 17
19 марта 2000
Days of Wine and D'Ohses
Сезон 11 Серия 18
9 апреля 2000
Kill the Alligator and Run
Сезон 11 Серия 19
30 апреля 2000
Last Tap Dance in Springfield
Сезон 11 Серия 20
7 мая 2000
It's a Mad, Mad, Mad, Mad Marge
Сезон 11 Серия 21
14 мая 2000
Behind the Laughter
Сезон 11 Серия 22
21 мая 2000
