Симпсоны 1989, 28 сезон

Постер к 28-му сезону сериала Симпсоны
The Simpsons 16+
Оригинальное название Season 28
Название Сезон 28
Премьера сезона 25 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 28-й сезон сериала «Симпсоны»

В 28 сезоне сериала «Симпсоны» из-за новой скульптуры в центре города Спрингфилд полностью уничтожен. Симпсоны попросили о помощи самого состоятельного человека в городе – мистера Бернса. В его силах провести восстановительные работы. Мужчина готов сделать это, но взамен хочет поставить спектакль на центральной площади. Бернс жаждет перебороть плохие воспоминания из детства, поскольку, будучи совсем маленьким, он получил неудачный опыт публичного выступления. Затем мистер Бернс осваивает новые технологии. Он хочет завести семью в виртуальной реальности. Для этого ему вновь понадобились Симпсоны.

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 17 голосов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
Сезон 32
Сезон 33
Сезон 34
Сезон 35
Сезон 36
Сезон 37
Сезон 38
Сезон 39
Сезон 40
Monty Burns' Fleeing Circus
Сезон 28 Серия 1
25 сентября 2016
Friends and Family
Сезон 28 Серия 2
2 октября 2016
The Town
Сезон 28 Серия 3
9 октября 2016
Treehouse of Horror XXVII
Сезон 28 Серия 4
16 октября 2016
Trust But Clarify
Сезон 28 Серия 5
23 октября 2016
There Will Be Buds
Сезон 28 Серия 6
6 ноября 2016
Havana Wild Weekend
Сезон 28 Серия 7
13 ноября 2016
Dad Behavior
Сезон 28 Серия 8
20 ноября 2016
The Last Traction Hero
Сезон 28 Серия 9
4 декабря 2016
The Nightmare After Krustmas
Сезон 28 Серия 10
11 декабря 2016
Pork & Burns
Сезон 28 Серия 11
8 января 2017
The Great Phatsby, Part One
Сезон 28 Серия 12
15 января 2017
The Great Phatsby, Part Two
Сезон 28 Серия 13
15 января 2017
Fatzcarraldo
Сезон 28 Серия 14
12 февраля 2017
The Cad and the Hat
Сезон 28 Серия 15
19 февраля 2017
Kamp Krustier
Сезон 28 Серия 16
5 марта 2017
22 for 30
Сезон 28 Серия 17
12 марта 2017
A Father's Watch
Сезон 28 Серия 18
19 марта 2017
Caper Chase
Сезон 28 Серия 19
2 апреля 2017
Looking for Mr. Goodbart
Сезон 28 Серия 20
30 апреля 2017
Moho House
Сезон 28 Серия 21
7 мая 2017
Dogtown
Сезон 28 Серия 22
21 мая 2017
