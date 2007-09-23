В 19 сезоне 16 серии сериала «Симпсоны» со всех жителей-неплательщиков собирают налоги. Из-за этого кантри-певица Лурлин Лампкин лишается крыши над головой. Происходящее побуждает ее отправиться на поиски единственного близкого человека.
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