В 19 сезоне 13 серии сериала «Симпсоны» в классе Барта появляется новый популярный ученик. Как оказалось, сверстник — подсадной «крот» Скиннера. С его помощью директор рассчитывает втереться в доверие к главному школьному хулигану.
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