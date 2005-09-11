Меню
Симпсоны 1989, 17 сезон

Постер к 17-му сезону сериала Симпсоны
The Simpsons 16+
Оригинальное название Season 17
Название Сезон 17
Премьера сезона 11 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 17-й сезон сериала «Симпсоны»

В 17 сезоне сериала «Симпсоны» культовые герои продолжат попадать в уморительные ситуации. Чтобы избавиться от долгов, Гомер предоставляет Жирному Тони собственную гостиную, где стартуют съемки фильма для взрослых. Устав терпеть несносного супруга, Мардж покидает дом и знакомится с обаятельным защитником ламантинов. Затем спрингфилдское кладбище переезжает под окна Симпсонов, что провоцирует у Лизы бессонницу. Барт, обеспокоенный поведением матери, начинает проводить с ней больше времени, получая от сверстников обидное прозвище.

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 17 голосов
Костёр ламантина Bonfire of the Manatees
Сезон 17 Серия 1
11 сентября 2005
Девочка, которая слишком мало спала The Girl Who Slept Too Little
Сезон 17 Серия 2
18 сентября 2005
Милхаус из песка и тумана Millhouse Of Sand And Fog
Сезон 17 Серия 3
25 сентября 2005
Дом ужасов 16 Treehouse of Horror XVI
Сезон 17 Серия 4
6 ноября 2005
Отравление сына Мардж Marge's Son Poisoning
Сезон 17 Серия 5
13 ноября 2005
Смотри, Гомер бежит See Homer Run
Сезон 17 Серия 6
20 ноября 2005
Весёлые помидорины The Last of the Red Hat Mamas
Сезон 17 Серия 7
27 ноября 2005
The Italian Bob
Сезон 17 Серия 8
11 декабря 2005
Simpsons Christmas Stories
Сезон 17 Серия 9
18 декабря 2005
Homer's Paternity Coot
Сезон 17 Серия 10
8 января 2006
We're on the Road to D'oh-where
Сезон 17 Серия 11
29 января 2006
My Fair Laddy
Сезон 17 Серия 12
26 февраля 2006
The Seemingly Never-Ending Story
Сезон 17 Серия 13
12 марта 2006
Bart Has Two Mommies
Сезон 17 Серия 14
19 марта 2006
Homer Simpson, This is Your Wife
Сезон 17 Серия 15
26 марта 2006
Million Dollar Abie
Сезон 17 Серия 16
2 апреля 2006
Kiss Kiss Bang Bangalore
Сезон 17 Серия 17
9 апреля 2006
The Wettest Stories Ever Told
Сезон 17 Серия 18
23 апреля 2006
Girls Just Want to Have Sums
Сезон 17 Серия 19
30 апреля 2006
Regarding Margie
Сезон 17 Серия 20
7 мая 2006
The Monkey Suit
Сезон 17 Серия 21
14 мая 2006
Marge and Homer Turn a Couple Play
Сезон 17 Серия 22
21 мая 2006
