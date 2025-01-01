Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
17 декабря 1989 - 13 мая 1990
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
11 октября 1990 - 11 июля 1991
Сезон 3 / Season 3
24 эпизода
19 сентября 1991 - 27 августа 1992
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
24 сентября 1992 - 13 мая 1993
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
30 сентября 1993 - 19 мая 1994
Сезон 6 / Season 6
25 эпизодов
4 сентября 1994 - 21 мая 1995
Сезон 7 / Season 7
25 эпизодов
17 сентября 1995 - 19 мая 1996
Сезон 8 / Season 8
25 эпизодов
27 октября 1996 - 18 мая 1997
Сезон 9 / Season 9
25 эпизодов
21 сентября 1997 - 17 мая 1998
Сезон 10 / Season 10
23 эпизода
23 августа 1998 - 16 мая 1999
Сезон 11 / Season 11
22 эпизода
26 сентября 1999 - 21 мая 2000
Сезон 12 / Season 12
21 эпизод
1 ноября 2000 - 20 мая 2001
Сезон 13 / Season 13
22 эпизода
6 ноября 2001 - 22 мая 2002
Сезон 14 / Season 14
22 эпизода
3 ноября 2002 - 18 мая 2003
Сезон 15 / Season 15
22 эпизода
2 ноября 2003 - 23 мая 2004
Сезон 16 / Season 16
21 эпизод
7 ноября 2004 - 15 мая 2005
Сезон 17 / Season 17
22 эпизода
11 сентября 2005 - 21 мая 2006
Сезон 18 / Season 18
22 эпизода
10 сентября 2006 - 20 мая 2007
Сезон 19 / Season 19
20 эпизодов
23 сентября 2007 - 18 мая 2008
Сезон 20 / Season 20
21 эпизод
28 сентября 2008 - 17 мая 2009
Сезон 21 / Season 21
23 эпизода
27 сентября 2009 - 23 мая 2010
Сезон 22 / Season 22
22 эпизода
26 сентября 2010 - 22 мая 2011
Сезон 23 / Season 23
22 эпизода
25 сентября 2011 - 20 мая 2012
Сезон 24 / Season 24
22 эпизода
30 сентября 2012 - 19 мая 2013
Сезон 25 / Season 25
22 эпизода
29 сентября 2013 - 18 мая 2014
Сезон 26 / Season 26
22 эпизода
28 сентября 2014 - 17 мая 2015
Сезон 27 / Season 27
22 эпизода
27 сентября 2015 - 22 мая 2016
Сезон 28 / Season 28
22 эпизода
25 сентября 2016 - 21 мая 2017
Сезон 29 / Season 29
22 эпизода
1 октября 2017 - 20 мая 2018
Сезон 30 / Season 30
23 эпизода
30 сентября 2018 - 12 мая 2019
Сезон 31 / Season 31
22 эпизода
29 сентября 2019 - 17 мая 2020
Сезон 32 / Season 32
22 эпизода
27 сентября 2020 - 23 мая 2021
Сезон 33 / Season 33
22 эпизода
26 сентября 2021 - 22 мая 2022
Сезон 34 / Season 34
22 эпизода
25 сентября 2022 - 21 мая 2023
Сезон 35 / Season 35
18 эпизодов
1 октября 2023 - 19 мая 2024
Сезон 36 / Season 36
18 эпизодов
29 сентября 2024 - 18 мая 2025
Сезон 37 / Season 37
2 эпизода
28 сентября 2025 - 5 октября 2025