Постер сериала Симпсоны
Симпсоны, список сезонов

Симпсоны, список сезонов

The Simpsons 16+
Год выпуска 1989
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fox

Рейтинг сериала

9.3
14 голосов
8.6 IMDb
Список сезонов сериала «Симпсоны»
Симпсоны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 17 декабря 1989 - 13 мая 1990
 
Симпсоны - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
22 эпизода 11 октября 1990 - 11 июля 1991
 
Симпсоны - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
24 эпизода 19 сентября 1991 - 27 августа 1992
 
Симпсоны - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
22 эпизода 24 сентября 1992 - 13 мая 1993
 
Симпсоны - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
22 эпизода 30 сентября 1993 - 19 мая 1994
 
Симпсоны - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
25 эпизодов 4 сентября 1994 - 21 мая 1995
 
Симпсоны - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
25 эпизодов 17 сентября 1995 - 19 мая 1996
 
Симпсоны - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
25 эпизодов 27 октября 1996 - 18 мая 1997
 
Симпсоны - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
25 эпизодов 21 сентября 1997 - 17 мая 1998
 
Симпсоны - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
23 эпизода 23 августа 1998 - 16 мая 1999
 
Симпсоны - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
22 эпизода 26 сентября 1999 - 21 мая 2000
 
Симпсоны - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
21 эпизод 1 ноября 2000 - 20 мая 2001
 
Симпсоны - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
22 эпизода 6 ноября 2001 - 22 мая 2002
 
Симпсоны - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
22 эпизода 3 ноября 2002 - 18 мая 2003
 
Симпсоны - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
22 эпизода 2 ноября 2003 - 23 мая 2004
 
Симпсоны - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
21 эпизод 7 ноября 2004 - 15 мая 2005
 
Симпсоны - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
22 эпизода 11 сентября 2005 - 21 мая 2006
 
Симпсоны - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
22 эпизода 10 сентября 2006 - 20 мая 2007
 
Симпсоны - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
20 эпизодов 23 сентября 2007 - 18 мая 2008
 
Симпсоны - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
21 эпизод 28 сентября 2008 - 17 мая 2009
 
Симпсоны - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
23 эпизода 27 сентября 2009 - 23 мая 2010
 
Симпсоны - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
22 эпизода 26 сентября 2010 - 22 мая 2011
 
Симпсоны - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
22 эпизода 25 сентября 2011 - 20 мая 2012
 
Симпсоны - Сезон 24 / Season 24 Сезон 24 / Season 24
22 эпизода 30 сентября 2012 - 19 мая 2013
 
Симпсоны - Сезон 25 / Season 25 Сезон 25 / Season 25
22 эпизода 29 сентября 2013 - 18 мая 2014
 
Симпсоны - Сезон 26 / Season 26 Сезон 26 / Season 26
22 эпизода 28 сентября 2014 - 17 мая 2015
 
Симпсоны - Сезон 27 / Season 27 Сезон 27 / Season 27
22 эпизода 27 сентября 2015 - 22 мая 2016
 
Симпсоны - Сезон 28 / Season 28 Сезон 28 / Season 28
22 эпизода 25 сентября 2016 - 21 мая 2017
 
Симпсоны - Сезон 29 / Season 29 Сезон 29 / Season 29
22 эпизода 1 октября 2017 - 20 мая 2018
 
Симпсоны - Сезон 30 / Season 30 Сезон 30 / Season 30
23 эпизода 30 сентября 2018 - 12 мая 2019
 
Симпсоны - Сезон 31 / Season 31 Сезон 31 / Season 31
22 эпизода 29 сентября 2019 - 17 мая 2020
 
Симпсоны - Сезон 32 / Season 32 Сезон 32 / Season 32
22 эпизода 27 сентября 2020 - 23 мая 2021
 
Симпсоны - Сезон 33 / Season 33 Сезон 33 / Season 33
22 эпизода 26 сентября 2021 - 22 мая 2022
 
Симпсоны - Сезон 34 / Season 34 Сезон 34 / Season 34
22 эпизода 25 сентября 2022 - 21 мая 2023
 
Симпсоны - Сезон 35 / Season 35 Сезон 35 / Season 35
18 эпизодов 1 октября 2023 - 19 мая 2024
 
Симпсоны - Сезон 36 / Season 36 Сезон 36 / Season 36
18 эпизодов 29 сентября 2024 - 18 мая 2025
 
Симпсоны - Сезон 37 / Season 37 Сезон 37 / Season 37
2 эпизода 28 сентября 2025 - 5 октября 2025
 
Сезон 38
TBA
 
Сезон 39
TBA
 
Сезон 40
TBA
 
