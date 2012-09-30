Меню
Симпсоны 1989, 24 сезон

Постер к 24-му сезону сериала Симпсоны
The Simpsons 16+
Оригинальное название Season 24
Название Сезон 24
Премьера сезона 30 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 24-й сезон сериала «Симпсоны»

В 24 сезоне сериала «Симпсоны» самое долгоиграющее анимационное шоу в истории телевидения продолжит радовать аудиторию актуальными шутками. Помимо классических персонажей, появятся такие звезды, как Зои Дешанель, Бенедикт Камбербэтч и Сет МакФарлейн. Симпсоны отправляются в Нью-Йорк, чтобы Барт смог найти свою возлюбленную Мэри Спаклер. Затем Мардж решает родить четвертого ребенка, но Гомер выступает против. И, наконец, Эйб сбегает из дома престарелых и ностальгирует по событиям давно минувших дней.

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 17 голосов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
Сезон 32
Сезон 33
Сезон 34
Сезон 35
Сезон 36
Сезон 37
Сезон 38
Сезон 39
Сезон 40
Ерунда чистой воды Moonshine River
Сезон 24 Серия 1
30 сентября 2012
Дом ужасов 23 Treehouse of Horror XXIII
Сезон 24 Серия 2
7 октября 2012
Риски завести детей Adventures in Baby-Getting
Сезон 24 Серия 3
4 ноября 2012
Прощай, Эйби, прощай Gone Abie Gone
Сезон 24 Серия 4
11 ноября 2012
Мелочные парни Penny-Wiseguys
Сезон 24 Серия 5
18 ноября 2012
Дерево, растущее в Спрингфилде A Tree Grows in Springfield
Сезон 24 Серия 6
25 ноября 2012
День, когда Земля стала крутой The Day the Earth Stood Cool
Сезон 24 Серия 7
9 декабря 2012
К дворняге с любовью To Cur with Love
Сезон 24 Серия 8
16 декабря 2012
Гомер отправляется в подготовительную школу Homer Goes to Prep School
Сезон 24 Серия 9
6 января 2013
Тест перед попыткой A Test Before Trying
Сезон 24 Серия 10
13 января 2013
Замена опекуна The Changing of the Guardian
Сезон 24 Серия 11
27 января 2013
Любовь — это вещь, разбитая на много кусочков Love is a Many-Splintered Thing
Сезон 24 Серия 12
10 февраля 2013
Едва ли, Кирк Hardly Kirk-Ing
Сезон 24 Серия 13
17 февраля 2013
Замечательный дедушка Gorgeous Grampa
Сезон 24 Серия 14
3 марта 2013
Синяк под глаз, пожалуйста Black-eyed, Please
Сезон 24 Серия 15
10 марта 2013
Суд Тёмного рыцаря Dark Knight Court
Сезон 24 Серия 16
17 марта 2013
Чего хотят анимированные женщины What Animated Women Want
Сезон 24 Серия 17
14 апреля 2013
Проповеднические разногласия Pulpit Friction
Сезон 24 Серия 18
28 апреля 2013
Виски-бизнес Whiskey Business
Сезон 24 Серия 19
5 мая 2013
Потрясающий мошенник The Fabulous Faker Boy
Сезон 24 Серия 20
12 мая 2013
Сага о Карле The Saga of Carl
Сезон 24 Серия 21
19 мая 2013
Опасности в поезде Dangers on a Train
Сезон 24 Серия 22
19 мая 2013
