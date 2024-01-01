Меню
Цитаты из сериала Симпсоны

Lisa Пап, разве тебе хоть раз не хочется попробовать что-то новое?
Homer О, Лиза, попытка — это всего лишь первый шаг к провалу.
Homer Надеюсь, я не повредил свой мозг.
Мардж Гомор, критиковать легко.
Гомер Весело, да.
Marge Сидеть так близко к телевизору вредно для здоровья.
Homer Говорить со мной, пока я смотрю телевизор, вредно для твоего здоровья.
Homer [после того, как сделал или сказал что-то глупое] Д'oh!
Homer Ой, я в таком состоянии, что не могу водить. Подожди-ка. Я не обязан слушать себя. Я пьяный.
Bart Пап, не могу поверить, что ты рискуешь моей жизнью, чтобы спасти свою.
Homer Сын, ты поймешь это однажды, когда у тебя появятся дети.
Эльф Добро пожаловать в Деревню Санты, где Рождество каждый день! Закрыто на Рождество.
Ralph Привет, Супер Нинтендо Чалмерс!
[Лиза душит Барта]
Гомер Лиза, нет. Твои руки слишком слабы.
[начинает душить Барта]
Homer Дети, просто потому что мне все равно, не значит, что я не слушаю.
Мистер Бёрнс Смиттерс, отпустите собак.
Ned Flanders Знаете, ко мне в магазин сегодня зашёл мужчина и попросил разменять доллар, а я случайно дал ему три четвертака. У меня ушла вся послеобеденная пора, чтобы его разыскать.
Шеф Виггам [покупая вещи для своей жены в магазине женской одежды] Моя жена ищет что-то, что не будет выглядеть, как у лошади, так что я, похоже, застрял тут надолго
Mr. Burns [Выступая, чтобы вдохновить школу] Ладно, я постараюсь быть кратким. Друзья, семья, религия. Это те демоны, которых вы должны победить, если хотите добиться успеха в бизнесе. Есть вопросы?
Homer Ну, надеюсь, ты усвоила урок, Лиза: никогда не помогай никому.
Mr. Burns Стой, не спеши, маэстро. Есть НОВЫЙ Мексика?
Homer [Успокаивающе] Всё хорошо. Заткнись, мальчик.
Bart Ой, карамба!
Homer Пиво. Это временное решение.
Ned Flanders Привет-привет, сосед!
Барт [шлепая Лизу] Не трогай Мэгги. Она же малыш.
Гомер [шлепая Барта] Не трогай Лизу. Она девушка.
Дедушка [шлепая Гомера] Убери руки от него, Гомер!
Barney Я просто говорю, что когда мы умрём, будет планета для французов, планета для немцев, и нам всем будет намного веселее!
Lisa Мистер Гамбл, вы меня расстраиваете!
Barney Нет, не расстраиваю!
Marge Наши различия только на поверхности, а общее у нас глубже.
Homer Прошло три дня, и мой мозг прояснился, у меня повысился уровень спермы, и я могу различать простые формы и узоры.
Lisa Пап, ты это только что сказал.
Homer На, Лиза, вот тебе и твои убеждения!
Homer Ахх, теперь можно провести время вдали от семьи.
Homer О, дети — это прекрасно! Можно научить их ненавидеть то, что ненавидишь ты!
Homer Мальчик, все тупые, кроме меня.
Agnes Skinner Ты провалился, Сеймур. Что у тебя за проблема с провалами?
Homer Привет, Толстяк Тони! Всё ещё в мафии?
Fat Tony Эээ, да, Гомер. Спасибо, что спросил.
Мардж Что ты делаешь, ходишь за моим мужем?
Продавец хот-догов Да она, чёрт возьми, платит за моих детей в колледже!
Милхаус Миссис Крабаппл? Как мы узнаем, что влюбились?
Миссис Крабаппл Не волнуйтесь, дети. Большинство из вас никогда не влюбится, но поженится от страха остаться одной!
Moe Ох, похоже, мне снова предстоит свести счёты с жизнью.
Marge Не коробка для мата! Это единственное, что сдерживает грязь!
[Коробка для мата разбивается]
Marge Нуттифаджкины!
Marge Тебе, вероятно, стоит обратиться к врачу...
Homer Хорошо.
Marge [осознавая] Квалифицированный врач.
Homer Д'ох!
Grampa Ах, мой первый поцелуй! Я помню его, как будто это было вчера!
[появляется пузырь с мыслями и наполняется статикой]
Grampa Ой-ой.
Парень из комиксов Это было из сна! На самом деле этого никогда не было.
Барт Ничего из этого на самом деле не происходило!
Парень из комиксов Убирайся из моего магазина!
Гомер [Прикрыв рот] То есть, мафия сделала мне одолжение только ради чего-то взамен? Я желаю вам добрый день, сэр!
Толстый Тони [Долго стыдясь] Ладно, я уйду.
[Уходит через запасной выход]
Толстый Тони Эй, подождите минутку!
Kent Brockman Итак, сенатор, скажите нашим зрителям, почему они должны за вас голосовать?
Kang [Биодублирован под сенатора] Не имеет значения, за кого вы голосуете! Так или иначе, ваша планета обречена! Обречена!
Kent Brockman Что ж, это был освежающе честный ответ от сенатора Боба Доля!
Bart Поешь мои шорты.
Bart Лиза заставила меня это сделать. Она наложила на меня ведьминский заклятие.
Lisa Это пишется как Уикка, и это придаёт сил.
Bart Уикка — это просто хипстерская выдумка.
Lisa Это Каббала, ты дурак.
[повторяемая реплика]
Мистер Бёрнс Отлично.
Крусти Клоун Мы его выкинем из вертолёта и посмотрим, что будет!
[Патит мистера Тини]
Крусти Клоун Не переживай. С тобой ничего не случится, мистер Тини Номер 7.
Homer Стойте, это частное лицо, не имеющее никакого отношения к закону!
Homer [Защищаясь в суде] Если эти знаменитости не хотели, чтобы кто-то копался в их мусоре или говорил, что они геи, им не стоило быть креативными...
Ханс Молмен Это Молмен с утра. Доброе утро, Молмен! А сейчас продолжаем серию о страшной боли, в которой я живу каждый день...
Krusty the Clown Говорить с аудиторией? Ох, эта часть всегда мертва.
Marge Нет ничего постыдного в том, чтобы быть парией.
Marge [cage-fighting] Я не хочу показаться брюзгой, но поскольку это не в моем вкусе, я не думаю, что кто-то еще должен иметь право на это удовольствие.
Директора Скиннера Нет справедливости, как у разгневанной толпы.
Homer Ты не поймешь, пап, ты не в курсе!
Grampa Я когда-то был в курсе! А потом они поменяли, что это такое! А теперь то, что я считаю, — это не то, и то, что это, кажется мне странным и пугающим! И с тобой такое будет!
Homer [Наталкивается на кастинг для обычного человека] Привет, могу я разменять доллар? И ещё, можно мне доллар?
Comic Book Guy [Видит Гомера как обычного человека] Ты. Приемлемый!
Homer Отлично, ты хочешь увидеть меня голым?
Hollywood Casting Lady О, в этом фильме нет обнажённых сцен.
Homer Какой фильм?
Медсестра Доктор Нейк, судмедэксперт хочет вас видеть.
Доктор Нейк Ривьера Судмедэксперт! Я так устал от этого типа...
Красти Клоун Вы, сэр, идиот.
Homer [гордится патрулём медведей] Ни одного медведя не видно! Патруль медведей работает как часы.
Lisa Это поверхностное рассуждение, пап.
Homer Спасибо, дорогая.
Lisa По такой логике, я могла бы сказать, что этот камень защищает от тигров!
Homer А как это работает?
Lisa Никак. Это просто глупый камень! Но ты не видишь здесь тигров, а?
Homer Лиза, я бы хотел купить твой камень...
[повторяющиеся фразы]
Гомер Заткнись, Фландерс!
Нэд Фландерс Оки-доки!
Директор Скиннер Спасибо, что сказали! Миссис Крабаппл в Портленде. оказывается, люди, которых она наняла, чтобы вывести свою сестру из этого культа, сами оказались ещё худшим культом.
Homer Я вижу свет... он жжёт!
Сестра в доме престарелых [попытавшисьSabotажировать систему компьютерной игры] Ну извините нас за то, что сделали самую худшую работу в мире чуть легче. Ужасная зарплата, постоянное присутствие Смерти.
Лиза Но вы не можете запретить им веселиться!
Сестра в доме престарелых Им нужно было веселиться до того, как они сюда пришли!
Marge Как он мог так всё испортить!
Homer Мы сделали для него всё, что могли, во время рекламных пауз!
Homer О нет, инопланетяне! Ну, я полагаю, вы хотите меня обследовать, так что давайте уже сделаем это.
Kang Стой!
[Щупальца дрожат]
Kang Мы достигли предела того, чему может научить ректальное обследование...
Гомер Марж, можно мне выйти поиграть?
Homer Эй, Винни-Пух... куда это ты собрался?
Homer Паршивая погода в Смартче.
Homer Ох, Лиза, твоя мама тоже всё время предлагала мне способы стать лучше. Но потом в ней умерла маленькая частичка, и она перестала быть такой надоедливой.
Homer Что случилось, не можешь позволить себе мороженое?
Kid Да, но у меня лактозная непереносимость.
Homer Сын, я не потерплю непереносимость!
Robert Goulet Вы уверены, что это казино? Казино мистера Бернса? Мне кажется, мне стоит позвонить моему менеджеру...
Nelson Твой менеджер говорит, чтобы ты заткнулся!
Robert Goulet Вера это сказала?
Ralph У тебя красивые волосы!
Marge Спасибо, Ральф!
[кладывает руку ему на плечо]
Marge Ты действительно приятный молодой человек.
Ralph Ах! Она трогает мою особую зону.
Bart Не ломайся, чувак.
Marge У нас нет места для ещё одного ребёнка.
Homer Мы позволим Барту спать в комнате Лизы, пока он не съедет из дома.
Marge Неужели это его искорежит?
Homer Это не исковеркало моего дядю Фрэнка.
Marge Что с ним случилось?
Homer Он вступил в какой-то культ. Кажется, он теперь Мать Шабубу.
Инспектор Чалмерс Я государственный служащий, Сеймур, мне не позволено использовать собственное суждение ни в каком виде.
Суперинтендант Чалмерс [По совету дедушки Симпсона, Барт поцеловал Никки] Сегодня мы собрались, чтобы положить конец тому, что 100 лет назад считалось бы совершенно невинным, но что в нашем сегодня чрезмерно судебном обществе было полностью раздутым.
Милхаус [сидя в кабине истребителя на школьной ярмарке] Пау, пау, пау! На, вот тебе, мама и папа! Отправьте меня к психиатру для детей, ну давайте?
[катапульта срабатывает и выбрасывает его в воздух]
Homer Подожди, что всегда говорил мой папа?
Grampa [Мысленный пузырь] Если не можешь построить робота, будь роботом!
Ганс Кротов Нет спасения из королевства кротов! Ну, кроме этого.
Рев. Лавджой Ты когда-нибудь думал о какой-нибудь другой крупной религии, Нед? Они все не хуже...
Кент Брокман [перед фото HRH королевы Елизаветы II] И королева будет оставлена под стражей без права на bail до тех пор, пока не будет возвращён образец.
Bart Я закончил работать. Работать — это для лохов.
Homer Сын, я горжусь тобой. Мне было в два раза больше твоего возраста, когда я это понял.
Marge Нам нужно убрать тебя от этих жестоких влияний и отвести в церковь!
Reverend Lovejoy И тогда белгашаимцы проткнули глаза своих врагов и feastили на том, что оттуда потекло.
Marge Нелсон troubled маленький мальчик. Ему нужно изолироваться. От всех!
Homer [к Марге] Я не работаю в субботу, женщина. На тебя проклятие!
Nelson Я чувствую себя таким дураком.
Мать Нэда Фландерса [помогая Нэду с терапией] Мы ничего не пробовали и у нас закончились идеи!
Homer Я простой человек! Я люблю Америку и фильмы, где убийство законно одну ночь в году...
Homer Назови мне хоть одного человека, который сам справился с трудностями!
Marge Бальзак!
Homer Не нужно ляпать грубости только потому, что не можешь никого придумать.
Директор Skinner Несмотря на весь Риталин, Барт перешёл на наркотики...
Sideshow Mel [одет как пещерный человек с костью в зеленых волосах] Мои мнения так же важны, как и у любого другого!
Директор Скиннер [по школьной системе оповещения] Учащиеся, у меня объявление. Один из ваших любимых супергероев комиксов, Радио Человек...
Нелсон Радиоактивный Человек, идиот!
Директор Скиннер Странно. Я не должен был это слышать.
Лиза Историю пишут победители, папа.
Гомер Я думал, её пишут лузеры.
Homer Лиза теперь с писателями. Самые счастливые люди на свете!
Житель дома престарелых Уберите моего соседа по комнате, он мёртв!
Bill Cosby Вы видите, дети сегодня слушают рэп, который причиняет им повреждение мозга, с их хипами, хопами, бипами и бопами, так что они не понимают, что такое джаз. Вы видите, джаз как желе, на самом деле это больше похоже на пленку Kodak. Нет, джаз как Новый Кока-Кол, он будет жить вечно, хе-хе-хе.
Мардж [протестуя, видит как Гомера заводят] Мистер Спекулянт, билет, пожалуйста!
Спекулянт Я не спекулянт, я парень, у которого 200 друзей не пришли.
[продаёт ей билет]
Миссис Лавджой И что нам теперь делать?
Манжула Нахасапимапетилон Давайте обсуждать Мардж за её спиной!
Миссис Хибберт Ты не замечала, что её ребёнок никогда ничего не говорит?
Луэн Спору нет, он увидел что-то ужасное!
Milhouse Мне надоело быть звездой, это всё обман! Настоящие герои - это те, кто работает над более важными делами!
Bart Телевидение.
Milhouse Нет, излечение рака и решение проблемы голода в мире!
Bart Но они ничего не решили! Рак и голод в мире всё ещё царят. Эти добряки - просто жалкие неудачники!
[повторяемая фраза]
Мистер Бёрнс Приветствую!/!
Доктор Ник Ривьера [читаю анатомию Грея] Боже! Эта женщина проглотила ребёнка!
Шведский бармен [Розыгрыш телефона Барта] Если я когда-либо тебя найду, я благодарю тебя за то, что ты научил меня тщетности всех человеческих усилий...
Ученый Давайте не слушать.
Moe Знаешь, говорят, что для каждого есть своя второстепенная половинка
[на другом конце света, его половинка вешается]
[повторяемая фраза]
Барт Барт, Лиза: АААААХ! САЙДШОУ БОБ!
Bart Я не плохой, просто принимаю плохие решения.
Mr. Burns Большевизм! Настоящий большевизм! Готов его подавить!
Apu Бедный мистер Симпсон! Интересно, связано ли как-то моё Квики Март с его ужасным состоянием здоровья?
Customer Можно мне пять упаковок вяленого мяса с солью, пожалуйста?
Apu Хотите немного водки к этому?
Гомер [Музей Джонни Газеты] Если он такой умный, почему он мертв?
Бомж на товарном вагоне Не переживай! Я не Убивающий Бомж, я Поющий Бомж! Я Убиваю целый день/ и я Убиваю всю ночь/ Убиваю всех подряд/ своим Убийственным Убийственным Ножом...
Марж Можешь спеть что-нибудь менее тревожное?
Суперинтендант Чалмерс [Водевиль] Я тебя спрашиваю: "Кто на первом?"
Директор Скиннер На первом сооружении стоит человек по имени Ху, чье имя запутывает и звучит как вопрос "Кто?"
Суперинтендант Чалмерс Ну, Сеймур, ты испортил номер. Ты безполый урод.
Marge Я бы не хотела, чтобы ты так много пил при детях.
Homer Я пытался пить на кухне, но ты сказала, что это антисоциально.
Миссис Крабаппел Вы ставите под угрозу будущее детей!
Директор Скиннер [слишком громко] О, да ладно, Эдна, ты ведь знаешь, что у этих детей НЕТ будущего! Ха! Докажите мне обратное, дети!
Homer У тебя чемодан какой-то лёгкий, Лиза.
Lisa Может, ты становишься сильнее.
Homer Ну, я стал есть больше.
Agnes Skinner 'Хватит болтать, время крушить.
Крутой новый учитель Эта школа — просто разрекламированное колесо для хомячков! Эти набитые костюмы могут помочь тебе сдать тест, но ты провалишь тест жизни!
Смотритель Уилли [тащит его наружу] Всегда те, кто хорош, сходят с ума первыми.
Крутой новый учитель Алкоголь — это единственное, что делает жизнь более-менее терпимой! Ты должен Пить, Всегда Пить!
Др. Ник Ривьера [смотрит учебный фильм по хирургии] Фу, противно, кровь!
Мардж [Барт сосредоточен и ведет себя хорошо] О, Барт, ты превращаешься в такого мальчика, какую каждая мама хочет! Девочку!
Ned Flanders Нет! Его罪 была в том, что он думал, что женщины красивы!
Troy McClure Я ненавижу всех обезьян, которых вижу
Troy McClure От шимпанзе до шимпанзе
Troy McClure Так что ты никогда не сделаешь
Troy McClure обезьяну из меня!
Homer Иммигранты — это тот самый клей, который скрепляет механизмы нашего общества.
Итальянский пицца-шеф Мистер Хопкинс, извините, но ваша пицца сегодня не сможет быть готова.
Энтони Хопкинс ...Чёрт тебя побери.
[Поднимает кулак]
Энтони Хопкинс ЧЕРТ ТЕБЯ ПОБЕРИ ДО СМЕРТИ!
Moe Я совсем не британец! Не позволяй моему бледному лицу и гнилым зубам вводить тебя в заблуждение!
Доктор Хибберт [Тоник для омоложения Симпсонов и сыночка] Оказывается, афродизиак действует как лёгкое отравление! Безусловно, из-за антисанитарных условий в ванной у деда Симпсона. Но всё равно...
[пьет немного]
Доктор Хибберт Хе-хе-хе!
Horst [новые немецкие владельцы электростанции еще не решили, оставлять ли Гомера] Вы уже два года являетесь инспектором по охране труда. Какие инициативы вы предложили за это время?
Homer Ээ... все.
Horst [Горст и Ханс переглядываются] Я... понимаю. Значит, у вас должны быть хорошие идеи на будущее?
Homer О, да!
Hans [после того, как Гомер не может уточнить] Например?
Homer Ну, ээ... я бы хотел, чтобы автомат с конфетами не был таким привередливым к изношенным долларовым купюрам.
[Ханс и Горст снова переглядываются, на этот раз Гомер замечает это и начинает нервничать под их взглядом]
Homer Потому что... многим работникам очень нравятся конфеты.
Horst Мы понимаем, Гомер. В конце концов, мы из страны шоколада.
Homer Мммм... страна шоколада.
[Гомер начинает мечтать о жизни в мире шоколада, пока голос Ханса не выводит его из задумчивости]
Hans Мистер Симпсон? Мистер Симпсон?
Homer О, извините. Мы говорили о шоколаде.
Horst [раздраженно] Это было десять минут назад.
Мистер Ван Хаутен [вздыхает] Ты знаешь, почему всё это произошло, да? Потому что я относился к своему браку как-то небрежно. Знаешь, за двенадцать лет я ни разу не помог с домашними делами.
Гомер О, да, ты должен это сделать.
Мистер Ван Хаутен Я хотя бы мог побегать для неё.
Гомер О, и для себя.
Мистер Ван Хаутен Я мог бы выделить немного времени, чтобы... чтобы она чувствовала себя особенной.
Гомер Это не может быть только сексом! Не может!
Мистер Ван Хаутен Господи, я такой эгоист! Неудивительно, что я этого не предвидел! Но так и есть - один день твоя жена готовит тебе твоё любимое блюдо, а на следующий ты размораживаешь хот-дог в раковине на автозаправке.
Гомер О, это тяжело, друг. Но со мной этого никогда не произойдёт.
Мистер Ван Хаутен Откуда ты знаешь? Почему вы так особены?
Гомер Потому что у Марж и меня есть то, что нельзя сломать - крепкий брак на прочном основании рутины.
[показывает, как Гомер возвращается в пустой дом]
Гомер Мардж, я дома. Где ты? Ты в порядке? Я не чувствую ужина.
[снимает записку с холодильника]
Гомер "Дорогой Гомер"... ох. "Извини, что ты не захотел присоединиться ко мне сегодня вечером. Я оставила тебе хот-доги на ужин. Они размораживаются в раковине".
[Гомер видит их и кричит]
Карикатурист Я начал писать детские книги, потому что мои комиксы были такими грязными, что даже взрослые журналы их не печатали.
Терапевт Ты ненавидишь своего отца, не так ли?
Гомер Того, кого я действительно ненавижу сейчас, так это твоего отца!
Терапевт Простите, я просто выплескивал свои эмоции...
Homer Мо, кажется, каждый раз, когда я напьюсь, происходит что-то подобное. Может, мне стоит...
Moe [Заливаю пиво в горло Гомера] Да, пей свою medicinal, ты алкашка, да.
Госпожа Лавджой [Скоро придёт пастор] Пожалуйста, постарайся расслабиться.
Реверед Лавджой Но он как будто папа этого дела!
👏
🥺
🤔
🥱
Marge Ты не можешь так с собой обращаться!
Homer Я здоров, как бык!
Marge Лошади живут только 30 лет!
Homer [Ржет]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Это ЖУКИ, и они играют в ПОКЕР! А ХА ХА ХА ХА ХА!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marge Ладно, Умник...
Bart Почему ты называешь меня Умником только когда ты как бы шутишь?
Marge Разве я так делаю? Мне не следует.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Начальник тюрьмы Посмотрите на эту картину единорога! Что он дышит? В космосе нет воздуха!
Гомер Есть музей Воздуха и Космоса!
[Вышвырнут]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Придется залезть на лестницу, мальчик.
Bart Но я боюсь!
Homer Боишься? Зачем мы тебе все эти лекарства?
Bart Чтобы ты меньше занимался воспитанием?
Homer Ха! Няня в бутылке...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лурлин Лампкин О, Гомер, ни один мужчина никогда не был таким хорошим ко мне без... ты знаешь... желания получить что-то взамен.
Гомер Ну, я собирался попросить у тебя стакан воды, но теперь мне как-то неловко.
Лурлин Лампкин [смеется] Гомер, ты просто большая мешок сахара.
Гомер Спасибо! Ты сказала сахар, верно?
Лурлин Лампкин Угу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fat Tony Позаботься о нём.
Louie Ты имеешь в виду "Позаботься о нём" или "Позаботься о нём"?
Fat Tony Позаботься о нём.
Louie Теперь я не знаю, что делать, а если я сделаю что-то не так, он позаботится обо мне!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторительная фраза]
Рев. Лавджой Чёрт возьми, Фландерс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сторож Уилли Берите хаггис! Легкие и сердце овцы, вареные в желудке этого маленького зверька! Вкусно, как звучит! Берите, пока горячий! Ах!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Милхаус [Скрываясь под личиной Кирка] Я бы хотел два молока, а потом расскажите, откуда берутся дети.
Мо Ну, в моем случае, моя мама попала под Вуду-заклинание, я развивался 15 месяцев и вышел задом наперед и в огне. Пять дней спустя у меня отвалился хвост. Видишь? Хорошие времена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ned Flanders Абсолютно точно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ned Flanders Наука — это как кто-то, кто рассказывает тебе конец фильма, прежде чем ты его посмотрел! Я говорю, есть вещи, которые мы не хотим знать! Важные вещи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kent Brockman Наверное, можно сказать, что это едва ли можно назвать новостями...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Директор Скиннер [Не довольный мюром "Гордость Пумы"] Женская форма не имеет места в Искусстве!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Сайдшоу Боб Привет, Барт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Миссис Лавджой Неужели никто не подумает о детях!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Что вы, знаменитости, должны понять, так это то, что мы владеем вами всю жизнь! И как только вы умрёте, вы все будете кружить вокруг, продавая чистящее средство для туалетов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Убежище!
Reverend Lovejoy О, зачем я научил его этому слову?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Это вина общества, потому что...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гомер [на корпоративном пикнике в особняке мистера Бернса] О, босс. Смотрите, что мы принесли.
[держит форму для желе]
Гомер Желе.
Мистер Бернс [хлопает по голове] О, ради Петра. Вот что все принесли. Какой-то чертов глупец
[Гомер]
Мистер Бернс ходил и всем говорил, что я люблю эту слизь.
[указывает на целую коллекцию форм для желе]
Мистер Бернс Что ж, бросайте это в ту кучу.
[недовольно]
Мистер Бернс И располагайтесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moe Будем делать это так, как выбирают Папу. Каждый возьмёт яйцо из банки, а тот, кто достанет чёрное яйцо, будет назначенным водителем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Хибберт Мы не можем починить ваше сердце, но благодаря современным технологиям мы можем точно сказать, насколько оно повреждено!
Гомер Какой век мы живем!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lisa Наверное, можно сказать, что я бы хотела найти в Нельсоне Милхауса.
Milhouse Но я ведь ВСЕЙ душой — Милхаус!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lunchlady Doris Я могу дать лишь жевательный Прозак для детей в форме мультяшных персонажей. У меня есть Микки Депрессивный, или Голубка Непорядка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lisa Нельзя мстить животным! В этом весь смысл «Моби Дика»!
Homer Смысл «Моби Дика» в том, чтобы «быть самим собой»...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Rich Texan Я хочу, чтобы ты получил мою шляпу. Я носил её в день, когда убили Кеннеди, и она всегда приносит мне удачу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Барт Гомер, твоё пофигистичное родительство было намного легче терпеть, чем твоё слишком опекающее родительство.
Гомер Но я использую свою целую ж@пу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Профессор Фринк Нобелевская премия! Должна быть, за мой молоток, который также является отверткой, что довольно удобно.
Лиза Только за это?
Профессор Фринк Это был медленный год.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Барт Мы богатые, Гомер! Что купим первым?
Гомер Поющий резиновый рыба, конечно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гомер И если я открою хоть один из секретов, доверенных мне, пусть мой живот раздуется, а моя голова лишится всех волос, кроме двух...
Мо Я думаю, ему стоит дать другую клятву.
Шеф Стонекатер Все мы принимаем одну и ту же клятву!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Профессор Фринк [Гомер - Хиропрактик] Это поможет моему ишиасу?
Гомер Я не знаю, что это, так что скажу "Да!"
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Это просто родимое пятно, и я бы попросил вас не пялиться.
Chief Stonecutter Это значит, что ты Избранный! Убери Камень Позора!
Homer Ура!
Chief Stonecutter Прикрепи Камень Триумфа!
Homer Да-а!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Барт [полняет штаны Скиннера кошками и динамитом]
Директор Скиннер Это не закончится хорошо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Богатый Техасец [Отдавая нового друга Санты Клаусу] Я хочу, чтобы ты забрал моего пса. Как только они влюбятся, они станут никчемными.
Мардж Но разве ты не будешь скучать по её любви и компании?
Богатый Техасец Ах-ха-ха-ха! Леди, вы просто супер!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Мэр Куимби Лиза Симпсон!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Билл Косби Во что ты любишь играть?
Ребёнок Покемоны!
Билл Косби Покемоны? С этим покемоном и человеком, который выходит с этой штукой и заставляет его упасть с тротуара, вау-вау-вау!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chief Wiggum В последний раз посмотри на безусловную любовь в глазах твоего ребенка, потому что когда он выйдет, этого уже не будет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Билл Косби Видишь ли, мне нужно вернуться на телевидение! Потому что с Осборнами, соц. порно и собаками, которые срут, а никто не убирает, и вот это вот все.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Милхаус Вздох.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мо [Гомер ищет свою вторую половинку] Я скорее желаю добра. То есть, я не желаю тебе конкретного вреда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bart Я не знаю, зачем я делаю то, что делаю
[ест пакет конфет M&Ms, а потом выпивает двухлитровую бутылку колы]
Bart Ух ты!
[дергается]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дедушка [его лекарства] Розовые таблетки не дают тебе кричать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bart Расскажи нам историю, Дедушка, у тебя была интересная жизнь.
Grampa Это ложь, и ты это знаешь! Но я много чего повидал в кино...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Бернс О, штаны Таттла на воскресенье!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ned Flanders Твоя широкая задница тебе не поможет в этот раз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marge Держись, как говорила мама, даже если ты выбрал неудачника! До самого конца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bart Прекрати всё это! Ты Красти, Клоун! Один из ста самых многообещающих клоунов по версии Look Magazine в 1958 году!
Krusty the Clown Много самоубийств в этой группе. Забавные самоубийства...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Бёрнс Не желаете немного опасных наркотиков?
Гомер Ну, если это ваша традиция...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кент Брокман Человеческие чувства, выраженные человеком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Burns Глупости! Чепуха!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Миссис Крабаппл Это очередь, чтобы позлобствовать над новым директором Скиннером?
Марж Если у вас восемь предметов или меньше.
Миссис Крабаппл Десять, девять, восемь! Он - лузер!
Марж Первый директор С kinn er тоже был лузером!
Миссис Крабаппл Но он был НAШим лузером!
Агнес Скиннер Вот это был лузер, которым можно было гордиться, называя его своим сыном.
Марж Ты когда-нибудь говорила ему об этом?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Суперинтендант Чалмерс Я здесь не belong! Я не лысый, я лысею! Почему никто не уважает Динг?
Директор Скиннер Я уважаю Динг, сэр!
Суперинтендант Чалмерс О чем, черт возьми, ты говоришь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lisa Это мои друзья, повзрослевшие задроты, как Гор Видал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Burns [Старый завод атомов] Ну, ребята, давайте, разбивайте эти атомы! Ты! Выверни карманы! Атомы! Шесть штук! Убирайте его!
The Working Man Вы не можете так обращаться с трудящимися! Однажды мы создадим профсоюз и добьемся справедливого и равного отношения, которого заслуживаем! А потом мы зайдем слишком далеко, станем коррумпированными и бездельниками, и японцы съедят нас живьем!
Mr. Burns Японцы! Те, что носят сандалеты и плетут корзины!
Mr. Burns [Современность] Если бы только мы послушали этого человека, а не заклеймили его в старой печи для кока...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Но Лиза, если это сработает, все папины вранья станут правдой. Разве ты не хочешь, чтобы все папины вранья стали правдой?
Lisa Я хочу папу, который живёт в настоящем мире!
Homer Для папы настоящий мир становится все менее реальным с каждым днём...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grampa Что случилось? Обычно мне приходится бороться за ведро с тобой.
Homer Папа, я влюблён.
Grampa Ой-ой. Эта девушка, она хорошенькая? Лучшая на балу?
Homer Да.
Grampa Нет-нет! Не пытайся запрыгнуть выше головы! Нужно брать с низкого старта, с битой машины, с менее привлекательной девушкой. Я сам виноват, что не поговорил об этом раньше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Старый Уилл Ладно, я забрал все их солёные закуски! Прямо как англичане забрали всех наших овец и женщин в 1294 году! А потом они их вернули! Что было ещё хуже!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Спасибо, что поправила меня, Лиза. Люди всегда рады, когда их поправляют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Потом я стукнулся головой об стол и отключился. Врачи думали, что у меня могут быть повреждения мозга.
Bart Пап, в чём смысл этой истории?
Homer Мне нравятся истории.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kent Brockman А я, в свою очередь, рад приветствовать наших насекомых владык...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Снорки Они заставили меня делать трюки, как общая нерпа!
Дельфин Можешь оставить это в прошлом?
Снорки Нет! Вот план...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Selma Bouvier [Сельма идет на свидание с Барни Гамблом] Пора похоронить свои надежды и мечты юности и поймать первый поезд на выход.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lisa [Коуч Маржи] А поскольку у терапевтов нет семей, вы можете звонить им днем и ночью!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bart [мусорная рассылка] Уничтожить термитов, Газовать термитов, Истребить термитов, Спасите термитов...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer В бочке гурман становится сладострастным!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Увы, моя гастрономическая жадность не знает насыщения...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Дайте мне знания, сэр, а ваш чёрный хлеб мне не нужен!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grampa Я буду рад, когда похороним последнего из вас, типа Хепберн!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Это было проще время, когда единственным нашим беспокойством была Полная Ядерная Уничтожение...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Ник Ривьера [леча Моцарта] Я вижу отсюда, что у тебя слишком много крови. Давай-ка покроем тебя пиявками. Вот так! Жри, мальчик. Утром тебе будет лучше. Или ты умрешь. Но самое главное: мы узнаем!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barfly [пробует 'Фламинго Моу'] Вкусно! И моя слизь как-то разрядилась...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Профессор Фринк Согласно газовому хроматографу, секретный ингредиент Фламящего Мо — это... ЛЮБОВЬ? Кто тут с этим возится?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer [Испанская армада] О, Господи, помоги нам убить этих иностранцев, которые считают, что Твою Мать следует почитать...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Крутой новый учитель Зачем учить это, если можно найти в интернете за секунды?
Мартин Принс Я... Я забил голову ерундой!
Крутой новый учитель Да, это правда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джаспер [Клуб любителей птиц] О боже, голубь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Если это твой мир, то я его не хочу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer А теперь кто идиот!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дядя Дотти Британец [Костюм эпохи Ренессанса] У меня есть лекарства для ума на Национальном 'здоровье!
[ловля рыбы в аквариуме]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Всё возможно с капитаном Чудаковым у руля.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бурлящий уличный персонаж Ты когда-нибудь читал "Старый магазин любопытства"?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer [Гомер — мороженщик] Мне нужно вернуться к своей работе! Если эти дети когда-нибудь поймут связь между правильным питанием и хорошим самочувствием, мне конец!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Nimoy Дальше будут ложь, но они развлекательные ложь. Разве это не то, что мы имеем в виду под истинной правдой? Ответ... нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Яд паука - это яд для людей?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[постоянные реплики]
Мистер Бёрнс Кто этот человек?
Уэйлон Смитерс Это Гомер Симпсон, сэр. Один из ваших _ из сектора 7G.
Мистер Бёрнс Симпсон, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кент Брокман И так, бегемот стал заместителем.
Гомер ...Дурацкий бегемот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Богатый Техасец [после выстрела в воздух] Извини, я не могу жить без страсти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moe Знаешь, Бабар, слон, женился на своей кузине. Вот такой вывод я сделал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ralph Твой Бог не прав!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chief Wiggum Арестуйте их, Лу! Одно обвинение в том, что они медведь, и одно обвинение в соучастии в медвежьей деятельности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Комментатор по футболу Как он влез в эти шорты с таким задом?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marge [Всегда Новый год в парке аттракционов] Должно быть, здорово встречать Новый год постоянно!
Waiter Пожалуйста, убейте меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Хибберт Посмотри на этого малыша! Ни царапинки на нём! У меня же ипотека на лодку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reverend Lovejoy Всё кончено, народ! У нас нет шансов!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bart С этим сломанным ногой я пропущу всё лето!
Homer Не переживай, сынок, когда вырастешь, как я, ты будешь пропускать каждое лето!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sideshow Bob Ты хочешь узнать правду? Ты не сможешь с ней справиться! Никакой ты не правдолюб! Я презираю твои способности справляться с правдой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Древний выпускник ЛЕНТЫ И ТРОФЕИ — НИКАКОГО УТЕШЕНИЯ НА ТВОЁМ СМЕРТНОМ ОДРЕ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer [Пьяный, социальному работнику] Смотри, дело в том, что в моей семье нас пятеро: Марж, Барт, Девочка-Барт, та, что не говорит, и Тот Самый Толстяк, КАК Я ЕГО НЕНАВИЖУ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Когда стукнет 18, можешь идти на все #!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Troy McClure Джуб-джуб — это здорово! Он везде, где ты хочешь быть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Какой-то идиот Все еще живешь с мамой, Скиннер?
Директор Скиннер Она живет со Мной!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тот самый странный парень О, мои лекарства!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Ты видел Пузырь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marge Как железо может быть домовладельцем?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лиза Ты не слушаешь!
Богатый Техасец Я никогда не слушаю! Йи-ху!
[стреляет в воздух и танцует]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Milhouse Мои родители были кузенами, и это никогда не приносило мне вреда!
[вытащив раздвоенный язык]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сатана Помни, Барт: Лги, обманывай, кради и слушай тяжёлую музыку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Социальный работник Марж, ты медикаментозно лечишь свою семью едой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лиза Подождите минуту, как у Фрэнка Граймса мог быть сын?
Фрэнк Граймс младший Ему нравились б##и, ладно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Не наедайтесь овощами, дети! Оставьте немного места для начос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Микки Маус Мои мультики были не хорошими, они были первыми!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mrs. Krabappel Тебе предстоит тяжёлая жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jasper Они любят тебя, если ты умеешь управлять машиной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Apu [Молится] Хорошие друзья, хорошее карри, хороший Ганди, давайте торопиться!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lisa Эта семья плохо умеет признавать достижения.
Bart Теперь я понимаю, почему ты всегда такой злой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Для чего нам дети, если не для того, чтобы жертвовать ими ради наших нужд?
Barney Согласен, согласен!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Исландский Мужчина 1 Смерть Гомеру!
Исландский Мужчина 2 Хотя бы у нас всегда останется Беовульф.
Исландский Мужчина 1 Это не мы!
Исландский Мужчина 2 Нет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bart Красти вообще-то маленькие ноги, как у всех добрых людей!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bart Тебе не обязательно убивать меня, Боб, я, скорее всего, сам себя убью, скоро!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шеф Виггам Стой на месте, Сергей с Восточного Лица!
Лу Сергай с Восточного Лица?
Шеф Виггам Я не хочу себя цензурировать. Так умирает Творчество.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Они в универсальном зале! Они могут делать там что угодно! Что угодно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Безумный человек в приюте для бездомных Нормально, но, по-моему, они украли идею у Амелии Эрхарт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hitchhiker [немного невнятно] Ну, я не думал, что я на самом деле реабилитировался, но, похоже, им нужна была дополнительная койка...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dragon Американские придурки возвращаются домой! Теперь мы спим тысячу лет! Когда мы проснёмся, мир закончится!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marge Кто бы мог подумать, что проблемные люди могут быть такими творческими?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Press Давай, нам нужно придумать больше лжи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дядя Симпсон Я кидаюсь под машины, а потом suing водителей...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marge Ох, мне нужно много терапии!
Homer Нет, это слишком дорого. Просто не делай этого больше!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Терапевт Всё, что ты можешь сделать, это сдаться Кошмару. Никогда не делай ЭТО!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сайдшоу Мел Меня мучают видения Милхауса!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Терапевт 1 Ты забываешь о границе между психотерапевтом и пациентом!
Терапевт 2 А ты забываешь, что это ты сделал со мной!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доска Я не буду спрашивать у консультанта по карьере, почему он не смог найти более хорошую работу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Milhouse Разве я не могу просто сделать операцию?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bart Они забыли, что это должно быть о грамматике.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Парень с Бином А роботы-начальники из "Звёздного крейсера Галактика" будут сражаться с роботами-г Homо из "Звёздных войн"!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кассир Теперь у вас противоречивый взгляд!
Мардж Вы кассир или психиатр?
Кассир Я была психиатром, но лишилась лицензии за то, что слишком мало выписывала препаратов...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Управляющий_skinner [Бьёт "Бобо" из видеопленки и во время живого теста по исследованию Бандуры 1962 года "Социальное обучение через подражание"]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lisa Не трать свой последний день на то, чтобы мучить Санта-Листочка! Поиграй с ним.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сайдшоу Мел [молчит, детский стендап-комедия] Он думает о том, что мы все говорим!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шеф Виггам Играй в мяч! У меня есть твои фотографии, Куимби!
Мэр Куимби Ты меня не пугаешь, это мог быть чей угодно жопа!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bart Ах, радости ипотеки будущего
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kang Ты хотел сказать, что думал, мы хотим тебя съесть?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Strawberry Мы женимся! Теперь, когда он будет говорить сам с собой, это будет выглядеть как разговор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Потому что они тупые, вот почему все все делают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пресса Где тела?
Доктор Ник Ривьера [хлопает дверью] Какой прекрасный день! Пожалуй, пойду на прогулку. Извините, пока я выпрыгну в окно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer ТРАПОЛИН! ТРАМПОЛИН! ТРАММПОЛИН!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marge Хорошо, ни телевизора больше!
Homer Марж, это благородный эксперимент, но, как и с сухим законом, всё закончится стрельбой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Миссис Крабаппл [Барт случайно убил классную рыбку своим йо-йо] Барт, за это месяц лишения свободы.
Барт Миссис Крабаппл, нас всех огорчили безвременно ушедшие Стинки и Умняшка, но жизнь продолжается, так что, если я могу просто вернуть свое йо-йо...
Миссис Крабаппл Барт, если бы я была тобой, а ты мной, ты бы вернул йо-йо?
Барт [Барт представляет себя гигантом с йо-йо, а миссис Крабаппл — крошечной женщиной] Вот, держи.
[он подтягивает его обратно, прежде чем она успевает его схватить]
Барт Шутка. Вот, держи.
[делает это снова]
Барт Шутка.
[смеется злорадно]
Миссис Крабаппл Ну, ты бы вернул?
Барт Абсолютно.
Миссис Крабаппл ХА!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Сумасшедший в приюте для бездомных Вот оно! Пешка на слона-3!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Средний работник атомной станции Я — Ангел Смерти. Скоро наступит Час Очищения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Бернс Смитерс, позови этому хмырю психиатра!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Барти Ну, мне скучно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан МакКоллистар Мне нужно три корабля и пятьдесят крепких мужчин. Мы обойдём мыс и вернемся с пряностями и шелком, каких вы никогда не видели.
Мистер Бернс Мы строим КАЗИНО.
Капитан МакКоллистар Аааарр... Можешь дать мне 5 минут?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Лиза Если кто-то хочет меня найти, я буду у себя в комнате.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Marge Хммм!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Крюсти Клоун Эй-эй, ребята!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lunchlady Doris Чем больше яиц, тем больше железа!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Миссис Крабаппл Итак, дети, это был фильм о песке...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Генри Прут Моя лачуга! Я её так обустроил, как мне нравится!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marge Если я не буду с ним драться завтра, у вас, дети, будет более жестокое будущее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Богатый Техасец Ура!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Барт Это полный отстой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer [оставляя Барта в лагере для толстяков] У меня для тебя отцовский совет: становись эмоционально мёртвым. Уходи в себя. Заводи много друзей, пока!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer [предвидя Восхищение] В таком безумном мире только сумасшедший действительно психически нормален...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Маккалистер Все, что я хочу, это друг, который не коллега!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Тенниел Не знаю, это ли соль в моих венах или азотные пузырьки в голове, но ты мне действительно симпатичен. Ты как сын, которого у меня никогда не было.
Гомер А ты как отец, к которому я никогда не наведываюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Ты знаешь, в чем твоя проблема, Фландерс? Ты боишься быть человеком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Principal Skinner Это единственный Психологический лагерь для подростков, который так жесток, что пугает таких ребят, как Барт, и отправляет их домой тихо, с внутренним напряжением...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grampa Я получаю 600 долларов в неделю, чтобы говорить коту и мыши, что им делать!
Homer [мечтает о том, как отправляет Дедушку в психушку]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Burns Вызовите шерифа, разбудите бидла!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Burns С чем я смеялся? Ах да, с того калеки-ирландца! Ах-ха-ха-ха-ха!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lionel Hutz Что, сломанная нога? Отлично!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лиза [опасаясь, что у нее есть ген глупости Симпсонов] Можно ли как-то изменить свою ДНК, например, посидев на микроволновке?
Доктор Хибберт ...Не по тому, что я видел в фильмах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Ник Ривьера [флертуя на вечеринке] Конечно, я врач, детка, и могу назначить что угодно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Крутой клоун Я не тот отец, с которым весело проводить время. Но любовь есть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Сначала в Америке ты получаешь сахар, потом получаешь деньги, затем власть, а потом женщин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lionel Hutz Я мог бы ответить на твой вопрос, Лиза, но только мы с тобой поняли бы, о чём речь. И я в это включаю твою учительницу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ДиректорSkinner [Президент Лизы в будущем] Ваши программы по питанию и образованию только создали поколение Суперпреступников.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Homer Паршивый _...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Мардж Мой особенный малыш.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Капитан Маккалистер Ты же тот мальчик, который творит чудеса исцеления, аааааааа?
Барт Я больше этого не делаю. Я не целитель.
Капитан Маккалистер Ааа. Похоже, мне придётся найти кого-то другого, чтобы помочь мне с моей сильной депрессией.
[уходит прочь]
Барт А я думал, что у него есть всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lisa [экологическая презентация] Через 20 лет не останется Спрингфилда! Уровень моря поднимется, утопив низменности! Поля, которые когда-то кормили мир, превратятся в пустыни! А в новой Ниневах, НАСТУПИТ ТЬМA!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer [на Нахасапимапеталанах октуплеты] Я же стерилен, да, Малышка?
Marge Да, дорогой, с атомной станции.
Homer Классно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Otto [в кино, где не надо] Я никогда не понимал, как трудно работать шахтерам в Британии. На ваших руках кровь, госпожа Тэтчер!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Burns [повторяемая фраза, когда он забывает имя Гомера] Симпсон, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer [повторяемая строка]
Homer Дурак Фландерс!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Ах, они меня зацепили своим юридическим мумбо-джумбо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Ник Ривьера Это настоящие человеческие волосы.
Гомер Это законно, верно?
Доктор Ник Ривьера Да, конечно, что угодно.
[Держит шприц]
Доктор Ник Ривьера Это сделает операцию как красивый сон.
[Убивает Гомера в бессознательное состояние и колет себе. Режет голову Гомера пиццерийным ножом.]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Директор Скиннер Сегодня у нас урок программирования, продолжаем после нашей последней образовательной моды — "Осознанность". Кто-нибудь понял, о чем это было?
[неуверенные шепоты]
Милхаус Замолкаем?
Директор Скиннер Да, как скажете.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kent Brockman Сегодня мы зададимся вопросом: "Притягиваются ли противоположности?", когда самый старый человек в мире встречает самого толстого человека в мире...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кент Брокман Сегодня в программе «Взгляд на Спрингфилд» мы познакомимся с человеком, который невольно хрипит уже семь лет...
Мистер Хрипун Хрип! Убейте меня! Хрип! Убейте меня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marge Как раз когда всё было на дне...
Grampa Я понял, что могу заработать, продавая свои лекарства мёртвым головам!
Marge Дедушка, о чём ты говоришь?
Grampa Эээ... ни о чём.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бездомный Время нельзя убить, сынок, его надо беречь! Лови момент! У тебя есть мелочь, чтобы я мог накатить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Бёрнс Смитерс, отпусти Лигу Зла!
Уэйлон Смитерс [Открывает Секретную панель. Лига вся мертва]
Мистер Бёрнс Моя Лига! Что случилось с моей прекрасной Лигой?
Уэйлон Смитерс Даже монстрам нужен воздух, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Суперинтендант Чалмерс [ратрактирован сзади Бартом] Я собирался сделать тебя заместителем суперинтенданта, но теперь это назначение достаётся Халоуэю!
Директор Скиннер Халоуэй? Да он же пьяница!
Суперинтендант Чалмерс И наркоман! А что делает школьная повариха, притворяясь медсестрой?
Повариха Дорис Таким образом, я получаю две зарплаты.
Суперинтендант Чалмерс Д'ох.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Директор Дондерлингер [поправительный курс по науке] Я собираюсь сжечь этот пончик, чтобы показать, сколько в нём калорий...
Гомер НЕТТТТТТТТТТТ!
Директор Дондерлингер Яркое синее пламя показывает, что это был особенно сладкий пончик.
Гомер Этого не может быть! Этого не может быть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Завуч Скиннер [Громкоговоритель] Кто-то распространяет поддельные сладкие сердечки с неуместными надписями. Хотел бы напомнить вам, что День святого Валентина — это не шутка!
[Вьетнамский флешбек]
Завуч Скиннер Пишешь валентинку своей любимой, Джонни?
Джонни Точно!
[Смерть от пулемета]
Завуч Скиннер Джонни? Джонни!
[Не осознает, что говорит вслух]
Завуч Скиннер ДЖОННИИИИИ!
Барт Круто, я сломал его мозг!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гомер [Потерял детей за границей] Вы будете воспитывать моих детей в христианской традиции?
Иностранец Ну... Коптский христианин.
Гомер НЕТ!!!!!!!!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лорд Уайдботтом Я знаю, что я жив... Но почему?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer [Рок-Кэмп] Я взял какие-то таблетки, которые нашёл на полу, и теперь боюсь, что если замолчу, то умру.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Луэнн Ты не пешка в моих отношениях с твоим отцом. Это что, твой отец тебе сказал?
Милхаус Нет!
Мистер Ван Хаутен Ну, возможно, со временем твои вранья прекратятся...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Барт [смешной звук]
Милхаус Ха! Ты смешной. И миру нужен клоун.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джетски Долбакан Я ненавижу manatей почти так же, как люблю татуировки, похожие на колючую проволоку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Бог Я не знаю, что вы с ним там сделали, но он никогда не будет прежним...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гомер [пытаясь отправить Барта в школу с хорошим советом]
Дедушка [в пузыре памяти] Гомер, ты скучен как осел и вдвое ужаснее. Если какой-то странный человек предложит тебе покататься, я говорю — соглашайся!
Гомер Паршивое травматичное детство...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дедушка Эти перламутровые ворота очень напоминают зубы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lisa Иногда мне кажется, что я родилась в неправильной семье.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bart У меня от витаминов Крастибрэнд сердечко колотится, но так не пойдет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Glascock Сегодня замечательный день для меня. Я думал, что больше никогда не буду преподавать.
Principal Skinner Ну, времена изменились. Ваше имя больше никто не будет высмеивать, мистер Гласкок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Милхаус Когда она увидит, что я сделаю всё, что она попросит, она точно начнёт меня уважать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Милхаус Такова моя жизнь. По крайней мере, я добился большего, чем папа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Барт Почему мы лучшие друзья?
Милхаус Потому что наши места были друг за другом в школе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Я ненавижу современный мир и все его сумасшедшие слова.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer О, замечательно! Мормоны!
Kang На самом деле, мы квантовые пресвитериане...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Привет, я Гомер Симпсон, я показал задницу в ответ.
Marge Да, я помню.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marge Гомер, я не могла не подслушать, как ты калечишь сознание Барта...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sideshow Bob И, несмотря на все искушения принадлежать к другим нациям, он остается англичанином. А Аааааааааааанг ЛИЧАНИНОМ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мэр Куимби Помни, если кто-то спросит, ты моя племянница из другого города!
Племянница Я твоя племянница, дядя Джо!
Мэр Куимби О, господи, я же чудовище!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mason Fairbanks Я обедал с принцем Уэльским и грозными китами, но только последние знали, как жевать, не напевая...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Парень в коме Сонни и Шер всё ещё ведут это дурацкое шоу?
Кент Брокман Она выиграла Оскар, а он — конгрессмен!
Парень в коме Спокойной ночи!
[Умирает]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bart Культура в упадке! С этим нужно смириться!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Барт Что такое Маппет?
Гомер Ну, это не совсем швабра, и это не совсем кукла, но, ого! Так что на ваш вопрос, я не знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Apu [его стандартная фраза, когда клиент покидает Квик-Э-Март] Спасибо, приходите еще.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moe Как говорит мой дядя, рано или поздно всех подстрелят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bart Ты что, собираешься меня в психушку отправить?
Therapist Нет, психушек больше нет! Эти люди на улице...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer Я потерял штаны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мистер Бернс Ты уверенный, что не натворил кучу ошибок?
Доктор ...Да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Narrator И вот Триллионный доллар был передан самому богатому и, следовательно, самому надежному американцу, К. Монтгомери Бернсу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Martin Prince Я так же не пользуюсь популярностью у дам, как и у ребят!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Homer [просыпается рядом с восковой фигурой Джона Леннона. Восковая фигура Ёко Оно таинственно сломана пополам]
Rod Мистер Симпсон, почему вы Hurt'или куклу?
Homer Потому что, как и 80% американцев, я под кайфом от прописанных таблеток.
Rod Но наркоманы — неудачники!
Homer Ты путаешь таблетки с