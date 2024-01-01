Мистер Ван Хаутен [вздыхает] Ты знаешь, почему всё это произошло, да? Потому что я относился к своему браку как-то небрежно. Знаешь, за двенадцать лет я ни разу не помог с домашними делами.

Гомер О, да, ты должен это сделать.

Мистер Ван Хаутен Я хотя бы мог побегать для неё.

Гомер О, и для себя.

Мистер Ван Хаутен Я мог бы выделить немного времени, чтобы... чтобы она чувствовала себя особенной.

Гомер Это не может быть только сексом! Не может!

Мистер Ван Хаутен Господи, я такой эгоист! Неудивительно, что я этого не предвидел! Но так и есть - один день твоя жена готовит тебе твоё любимое блюдо, а на следующий ты размораживаешь хот-дог в раковине на автозаправке.

Гомер О, это тяжело, друг. Но со мной этого никогда не произойдёт.

Мистер Ван Хаутен Откуда ты знаешь? Почему вы так особены?

Гомер Потому что у Марж и меня есть то, что нельзя сломать - крепкий брак на прочном основании рутины.

[показывает, как Гомер возвращается в пустой дом]

Гомер Мардж, я дома. Где ты? Ты в порядке? Я не чувствую ужина.

[снимает записку с холодильника]

Гомер "Дорогой Гомер"... ох. "Извини, что ты не захотел присоединиться ко мне сегодня вечером. Я оставила тебе хот-доги на ужин. Они размораживаются в раковине".