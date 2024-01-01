Мистер Ван Хаутен
[вздыхает] Ты знаешь, почему всё это произошло, да? Потому что я относился к своему браку как-то небрежно. Знаешь, за двенадцать лет я ни разу не помог с домашними делами.
Гомер
О, да, ты должен это сделать.
Мистер Ван Хаутен
Я хотя бы мог побегать для неё.
Мистер Ван Хаутен
Я мог бы выделить немного времени, чтобы... чтобы она чувствовала себя особенной.
Гомер
Это не может быть только сексом! Не может!
Мистер Ван Хаутен
Господи, я такой эгоист! Неудивительно, что я этого не предвидел! Но так и есть - один день твоя жена готовит тебе твоё любимое блюдо, а на следующий ты размораживаешь хот-дог в раковине на автозаправке.
Гомер
О, это тяжело, друг. Но со мной этого никогда не произойдёт.
Мистер Ван Хаутен
Откуда ты знаешь? Почему вы так особены?
Гомер
Потому что у Марж и меня есть то, что нельзя сломать - крепкий брак на прочном основании рутины.
[показывает, как Гомер возвращается в пустой дом]
Гомер
Мардж, я дома. Где ты? Ты в порядке? Я не чувствую ужина.
[снимает записку с холодильника]
Гомер
"Дорогой Гомер"... ох. "Извини, что ты не захотел присоединиться ко мне сегодня вечером. Я оставила тебе хот-доги на ужин. Они размораживаются в раковине".
[Гомер видит их и кричит]