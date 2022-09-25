Меню
Симпсоны 1989, 34 сезон

Постер к 34-му сезону сериала Симпсоны
The Simpsons 16+
Оригинальное название Season 34
Название Сезон 34
Премьера сезона 25 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 34-й сезон сериала «Симпсоны»

В 34 сезоне сериала «Симпсоны» увлекательные приключения обитателей Спрингфилда продолжаются. Герои по-прежнему сталкиваются со многими проблемами, знакомыми любому среднестатистическому американцу, и попадают в комичные ситуации, из которых им приходится в срочном порядке искать выход. Напомним, в предыдущем сезоне мистер Бернс сотрудничает с дерзким молодым футболистом Грейсоном Мазерсом, который принимает участие в съемках рекламного ролика бренди. Спортсмен ведет неподобающий образ жизни, но Мардж мужественно сражается с его пороками и пытается внушить парню уважение к традиционным ценностям.

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 17 голосов
8.6 IMDb
Хабеас Черепаха Habeas Tortoise
Сезон 34 Серия 1
25 сентября 2022
Одна злая Лиза One Angry Lisa
Сезон 34 Серия 2
2 октября 2022
Лиза бойскаут Lisa the Boy Scout
Сезон 34 Серия 3
9 октября 2022
Такой приятный The King of Nice
Сезон 34 Серия 4
16 октября 2022
Не это Not It
Сезон 34 Серия 5
23 октября 2022
Домик ужасов на дереве 33 Treehouse of Horror XXXIII
Сезон 34 Серия 6
30 октября 2022
От алкоголизма к отцовству From Beer to Paternity
Сезон 34 Серия 7
13 ноября 2022
Сводный брат с той же планеты Step Brother from the Same Planet
Сезон 34 Серия 8
20 ноября 2022
Когда Нельсон встретил Лизу When Nelson Met Lisa
Сезон 34 Серия 9
27 ноября 2022
Игра сделана изменена Game Done Changed
Сезон 34 Серия 10
4 декабря 2022
Лучший головорез Top Goon
Сезон 34 Серия 11
11 декабря 2022
Моя жизнь как влог My Life as a Vlog
Сезон 34 Серия 12
1 января 2023
Многие святые Спрингфилда The Many Saints of Springfield
Сезон 34 Серия 13
19 февраля 2023
Карл Карлсон снова едет верхом Carl Carlson Rides Again
Сезон 34 Серия 14
26 февраля 2023
Без барной стойки Bartless
Сезон 34 Серия 15
5 марта 2023
Враждебное место Кирка Hostile Kirk Place
Сезон 34 Серия 16
12 марта 2023
Пин Гал Pin Gal
Сезон 34 Серия 17
19 марта 2023
Вражда Fan-ily Feud
Сезон 34 Серия 18
23 апреля 2023
Списать этот эпизод Write Off This Episode
Сезон 34 Серия 19
30 апреля 2023
Очень голодные гусеницы The Very Hungry Caterpillars
Сезон 34 Серия 20
7 мая 2023
Клоун против Совета по образованию Clown V. Board of Education
Сезон 34 Серия 21
14 мая 2023
Приключения Гомера сквозь лобовое стекло Homer's Adventures Through the Windshield Glass
Сезон 34 Серия 22
21 мая 2023
