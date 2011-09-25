Меню
Симпсоны 1989, 23 сезон

Постер к 23-му сезону сериала Симпсоны
The Simpsons 16+
Оригинальное название Season 23
Название Сезон 23
Премьера сезона 25 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 23-й сезон сериала «Симпсоны»

В 23 сезоне сериала «Симпсоны» раскрывается интрига, связанная с Фландерсом и Крабаппл. Между вдовцом и школьной учительницей завязались романтические отношения, хотя прежде они никогда не встречались. Создатели мультфильма устроили для зрителей интерактивное голосование, в рамках которого решалось будущее Неда и Эдны. До того, как результаты опроса будут обнародованы, жители Спрингфилда столкнутся с другими трудностями. Гомер попытается найти общий язык с новым охранником на АЭС, а Чалмерс лишится работы из-за нетрадиционных методов обучения в начальной школе.

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 17 голосов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
Сезон 32
Сезон 33
Сезон 34
Сезон 35
Сезон 36
Сезон 37
Сезон 38
Сезон 39
Сезон 40
Сокол и чёртов человек The Falcon and the D'ohman
Сезон 23 Серия 1
25 сентября 2011
Дух Рузвельтов унимает Барта Bart Stops to Smell the Roosevelts
Сезон 23 Серия 2
2 октября 2011
Дом ужасов 22 Treehouse of Horror XXII
Сезон 23 Серия 3
30 октября 2011
Вы заменимы Replaceable You
Сезон 23 Серия 4
6 ноября 2011
Жена-гурман The Food Wife
Сезон 23 Серия 5
13 ноября 2011
Работа над книгой The Book Job
Сезон 23 Серия 6
20 ноября 2011
Человек в синих фланелевых брюках The Man in the Blue Flannel Pants
Сезон 23 Серия 7
27 ноября 2011
Де-ся-ти-про-цент-ное-е решение The Ten-Per-Cent Solution
Сезон 23 Серия 8
4 декабря 2011
Пройденные праздники будущего Holidays of Future Passed
Сезон 23 Серия 9
11 декабря 2011
Политические неумехи с Гомером Симпсоном Politically Inept, with Homer Simpson
Сезон 23 Серия 10
8 января 2012
Чёртова сеть The D'oh-cial Network
Сезон 23 Серия 11
15 января 2012
Мо идёт из грязи в князи Moe Goes from Rags to Riches
Сезон 23 Серия 12
29 января 2012
И восходит дочь The Daughter Also Rises
Сезон 23 Серия 13
12 февраля 2012
Наконец ушедшие At Long Last Leave
Сезон 23 Серия 14
19 февраля 2012
Выход через «На скорую руку» Exit Through the Kwik-E-Mart
Сезон 23 Серия 15
4 марта 2012
Как я обмочил вашу маму How I Wet Your Mother
Сезон 23 Серия 16
11 марта 2012
Они, робот Them, Robot
Сезон 23 Серия 17
18 марта 2012
Не обманывай меня, Барт Beware My Cheating Bart
Сезон 23 Серия 18
15 апреля 2012
Абсолютно весёлая вещь, которую Барт больше никогда не сделает A Totally Fun Thing That Bart Will Never Do Again
Сезон 23 Серия 19
29 апреля 2012
Шпион, который меня обучил The Spy Who Learned Me
Сезон 23 Серия 20
6 мая 2012
Нед и Эдна вместе Ned 'n' Edna's Blend
Сезон 23 Серия 21
13 мая 2012
Лиза и Гага Lisa Goes Gaga
Сезон 23 Серия 22
20 мая 2012
