Симпсоны 1989, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Симпсоны
The Simpsons 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 30 сентября 1993
Год выпуска 1993
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Симпсоны»

В 5 сезоне сериала «Симпсоны» действие вновь развернется в провинциальном Спрингфилде, где проживает типичная американская пара с тремя детьми. Героев ждут новые испытания, которые порадуют всех поклонников острой сатиры. Гомер рассказывает о том, как в молодости выступал на сцене с музыкальной группой, а его сын Барт получает угрозы от находящегося за решеткой Сайдшоу Боба. На АЭС приезжает комиссия с внеочередной проверкой, после чего Бернс предается ностальгическим воспоминаниям о детстве, когда его главным богатством был обычный плюшевый мишка.

Рейтинг сериала

8.7
Оцените 17 голосов
Homer's Barbershop Quartet
Сезон 5 Серия 1
30 сентября 1993
Cape Feare
Сезон 5 Серия 2
7 октября 1993
Homer Goes to College
Сезон 5 Серия 3
14 октября 1993
Rosebud
Сезон 5 Серия 4
21 октября 1993
Treehouse of Horror IV
Сезон 5 Серия 5
28 октября 1993
Marge on the Lam
Сезон 5 Серия 6
4 ноября 1993
Bart's Inner Child
Сезон 5 Серия 7
11 ноября 1993
Boy-Scoutz 'n the Hood
Сезон 5 Серия 8
18 ноября 1993
The Last Temptation of Homer
Сезон 5 Серия 9
9 декабря 1993
$pringfield (or, How I Learned to Stop Worrying and Love Legalized Gambling)
Сезон 5 Серия 10
16 декабря 1993
Homer the Vigilante
Сезон 5 Серия 11
6 января 1994
Bart Gets Famous
Сезон 5 Серия 12
3 февраля 1994
Homer and Apu
Сезон 5 Серия 13
10 февраля 1994
Lisa vs. Malibu Stacy
Сезон 5 Серия 14
17 февраля 1994
Deep Space Homer
Сезон 5 Серия 15
24 февраля 1994
Homer Loves Flanders
Сезон 5 Серия 16
17 марта 1994
Bart Gets an Elephant
Сезон 5 Серия 17
31 марта 1994
Burns' Heir
Сезон 5 Серия 18
14 апреля 1994
Sweet Seymour Skinner's Baadasssss Song
Сезон 5 Серия 19
28 апреля 1994
The Boy Who Knew Too Much
Сезон 5 Серия 20
5 мая 1994
Lady Bouvier's Lover
Сезон 5 Серия 21
12 мая 1994
Secrets of a Successful Marriage
Сезон 5 Серия 22
19 мая 1994
