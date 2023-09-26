Меню
Сериалы
Симпсоны
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о сериале
«Прослушка», «Во все тяжкие», «Твин Пикс»: портал IGN отобрал 100 лучших сериалов в истории
В десятку также вошли «Клан Сопрано», «Симпсоны» и «Игра престолов».
Написать
26 сентября 2023 14:56
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу
Найди своего двойника в мире культовых анимационных шоу.
Написать
22 марта 2023 12:00
«Симпсоны», «Гриффины» и «Закусочная Боба» продлены на новые сезоны
Телеканал Fox продолжит выпускать три сериала, входящих в десятку самых популярных комедий.
Написать
27 января 2023 14:20
Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее
Зависимость от гаджетов и появление искусственного интеллекта, президентство Трампа и другие события, о которых сняли кино раньше, чем они случились в реальной жизни.
Написать
29 ноября 2022 12:00
В предстоящем хэллоуинском выпуске «Симпсонов» состоится кроссовер с «Закусочной Боба»
Зрителей ждут пародии на «Тетрадь смерти», «Мир Дикого Запада» и «Бабадука».
Написать
17 октября 2022 15:49
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия
9 сентября на ТНТ стартовал новый сезон Comedy Club. Мы поговорили с одним из резидентов Андреем Бебуришвили о его предпочтениях, но не в юморе, а в кино.
Написать
12 сентября 2022 11:50
В свежем хэллоуинском спецвыпуске «Симпсонов» будут пародии на «Паразитов», «Звонок» и «Бэмби»
Эпизод выйдет в эфир телеканала Fox 10 октября.
Написать
5 октября 2021 13:14
«Симпсоны» предсказали полет Ричарда Брэнсона в космос еще в 2014 году
Очередное невероятное пророчество от создателей культового мультсериала.
Написать
16 июля 2021 10:46
