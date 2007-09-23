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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 19 Серия 18

Симпсоны 1989 18 серия 19 сезон

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Все серии 19 сезона «Симпсоны»
Эпизод 1
Сезон 19 / Серия 1 23 сентября 2007
Эпизод 2
Сезон 19 / Серия 2 30 сентября 2007
Эпизод 3
Сезон 19 / Серия 3 7 октября 2007
Эпизод 4
Сезон 19 / Серия 4 14 октября 2007
Эпизод 5
Сезон 19 / Серия 5 4 ноября 2007
Эпизод 6
Сезон 19 / Серия 6 11 ноября 2007
Мужья и ножи
Сезон 19 / Серия 7 18 ноября 2007
Похороны злодея
Сезон 19 / Серия 8 25 ноября 2007
Вечное сияние разума Симпсона
Сезон 19 / Серия 9 16 декабря 2007
Да здравствует малыш Виггам
Сезон 19 / Серия 10 6 января 2008
Это было в 90-х
Сезон 19 / Серия 11 27 января 2008
Любовь по-Спрингфилдски
Сезон 19 / Серия 12 17 февраля 2008
Бартсступники
Сезон 19 / Серия 13 2 марта 2008
Для звонка ботанику нажмите «Б»
Сезон 19 / Серия 14 9 марта 2008
Дым над дочуркой
Сезон 19 / Серия 15 30 марта 2008
Папа, не вымогай
Сезон 19 / Серия 16 13 апреля 2008
Корова Апокалипсиса
Сезон 19 / Серия 17 27 апреля 2008
Случайный фестиваль
Сезон 19 / Серия 18 4 мая 2008
Мона умирает
Сезон 19 / Серия 19 11 мая 2008
Всё о Лизе
Сезон 19 / Серия 20 18 мая 2008
О чем серия

В 19 сезоне 18 серии сериала «Симпсоны» завершаются документальные съемки режиссерского дебюта Лизы. Кинокартина попадает на фестиваль «Сандэнс», из-за чего Мардж и Гомер начинают испытывать стыд за собственное поведение в кадре.

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